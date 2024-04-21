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https://sputnikarabic.ae/20240421/فرنسا-تفكيك-شبكة-إتجار-بأنواع-محمية-من-الزواحف-منها-1000-عنكبوت-1088151399.html
فرنسا… تفكيك شبكة إتجار بأنواع محمية من الزواحف منها 1000 عنكبوت
فرنسا… تفكيك شبكة إتجار بأنواع محمية من الزواحف منها 1000 عنكبوت
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب المدعي العام في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا، عن تفكيك شبكة للإتجار بأنواع محمية من الحيوانات والزواحف، منها ألف عنكبوت من نوع "لاتروديكتوس ماكتاس"... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T07:26+0000
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واكتشفت السلطات الفرنسية العديد من الأنواع المحمية التي تم الاحتفاظ بها بشكل غير قانوني، وأحيانا في أماكن "تؤوي أطفال"، خلال 14 عملية بحث أجريت في أماكن مختلفة من الأراضي الفرنسية.ومن بين الأنواح المحمية التي تم رصدها، 5 أفاعي، و4 ثعابين، و22 عقرب، بالإضافة إلى ضفدعتين وسلاحف، وفقا لشبكة "BFM" تي في الفرنسية.وتبين للمحققين الفرنسيين أن 4 أشخاص يعيشون في منطقة الألزاس شرقي فرنسا، كانوا يذهبون بانتظام إلى غويانا، وهي منطقة فرنسية في أمريكا الجنوبية، أو دول أجنبية للبحث عن العناكب والزواحف، من أجل بيعها بشكل غير قانوني في فرنسا، بمبلغ إجمالي يقدر بعدة آلاف من اليورو.وأحيل المتهمون الأربعة إلى مكتب المدعي العام في ستراسبورغ، يوم الجمعة الماضي، بهدف وضعهم تحت المراقبة القضائية.وقال الادعاء إنه سيتم الحكم عليهم في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وتم إرسال 3 استدعاءات أخرى إلى نفس الجلسة إلى المشترين.
https://sputnikarabic.ae/20240108/الإغراء-الذيلي-أفعى-تجذب-فرائسها-الباحثة-عن-الغذاء-فيديو-1084799031.html
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منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا

فرنسا… تفكيك شبكة إتجار بأنواع محمية من الزواحف منها 1000 عنكبوت

07:26 GMT 21.04.2024
© AFP 2023 / JEAN MEUNIERعنكبوت
عنكبوت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
عنكبوت
© AFP 2023 / JEAN MEUNIER
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أعلن مكتب المدعي العام في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا، عن تفكيك شبكة للإتجار بأنواع محمية من الحيوانات والزواحف، منها ألف عنكبوت من نوع "لاتروديكتوس ماكتاس" السامة، وزواحف.
واكتشفت السلطات الفرنسية العديد من الأنواع المحمية التي تم الاحتفاظ بها بشكل غير قانوني، وأحيانا في أماكن "تؤوي أطفال"، خلال 14 عملية بحث أجريت في أماكن مختلفة من الأراضي الفرنسية.
ومن بين الأنواح المحمية التي تم رصدها، 5 أفاعي، و4 ثعابين، و22 عقرب، بالإضافة إلى ضفدعتين وسلاحف، وفقا لشبكة "BFM" تي في الفرنسية.
ثعبان تايلاندي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
مجتمع
الإغراء الذيلي... أفعى تجذب فرائسها الباحثة عن الغذاء... فيديو
8 يناير, 13:29 GMT
وتبين للمحققين الفرنسيين أن 4 أشخاص يعيشون في منطقة الألزاس شرقي فرنسا، كانوا يذهبون بانتظام إلى غويانا، وهي منطقة فرنسية في أمريكا الجنوبية، أو دول أجنبية للبحث عن العناكب والزواحف، من أجل بيعها بشكل غير قانوني في فرنسا، بمبلغ إجمالي يقدر بعدة آلاف من اليورو.
وأحيل المتهمون الأربعة إلى مكتب المدعي العام في ستراسبورغ، يوم الجمعة الماضي، بهدف وضعهم تحت المراقبة القضائية.
وقال الادعاء إنه سيتم الحكم عليهم في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وتم إرسال 3 استدعاءات أخرى إلى نفس الجلسة إلى المشترين.
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