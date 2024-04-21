https://sputnikarabic.ae/20240421/فرنسا-تفكيك-شبكة-إتجار-بأنواع-محمية-من-الزواحف-منها-1000-عنكبوت-1088151399.html

فرنسا… تفكيك شبكة إتجار بأنواع محمية من الزواحف منها 1000 عنكبوت

فرنسا… تفكيك شبكة إتجار بأنواع محمية من الزواحف منها 1000 عنكبوت

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب المدعي العام في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا، عن تفكيك شبكة للإتجار بأنواع محمية من الحيوانات والزواحف، منها ألف عنكبوت من نوع "لاتروديكتوس ماكتاس"... 21.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-21T07:26+0000

2024-04-21T07:26+0000

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واكتشفت السلطات الفرنسية العديد من الأنواع المحمية التي تم الاحتفاظ بها بشكل غير قانوني، وأحيانا في أماكن "تؤوي أطفال"، خلال 14 عملية بحث أجريت في أماكن مختلفة من الأراضي الفرنسية.ومن بين الأنواح المحمية التي تم رصدها، 5 أفاعي، و4 ثعابين، و22 عقرب، بالإضافة إلى ضفدعتين وسلاحف، وفقا لشبكة "BFM" تي في الفرنسية.وتبين للمحققين الفرنسيين أن 4 أشخاص يعيشون في منطقة الألزاس شرقي فرنسا، كانوا يذهبون بانتظام إلى غويانا، وهي منطقة فرنسية في أمريكا الجنوبية، أو دول أجنبية للبحث عن العناكب والزواحف، من أجل بيعها بشكل غير قانوني في فرنسا، بمبلغ إجمالي يقدر بعدة آلاف من اليورو.وأحيل المتهمون الأربعة إلى مكتب المدعي العام في ستراسبورغ، يوم الجمعة الماضي، بهدف وضعهم تحت المراقبة القضائية.وقال الادعاء إنه سيتم الحكم عليهم في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وتم إرسال 3 استدعاءات أخرى إلى نفس الجلسة إلى المشترين.

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