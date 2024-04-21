في يوم الأسير الفلسطيني.. تونسيون يطالبون بوضع حد للانتهاكات في حق الأسرى داخل السجون الاسرائيلية

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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
08:04 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
08:14 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
09:03 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
14:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لافروف: موسكو لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
17:00 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:17 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
من الملعب
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27 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
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ع الموجة مع ايلي
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الإنسان والثقافة
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شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sputnikarabic.ae/20240421/في-يوم-الأسير-الفلسطيني-تونسيون-يطالبون-بوضع-حد-للانتهاكات-في-حق-الأسرى-داخل-السجون-الاسرائيلية-1088162451.html
في يوم الأسير الفلسطيني.. تونسيون يطالبون بوضع حد للانتهاكات في حق الأسرى داخل السجون الاسرائيلية
في يوم الأسير الفلسطيني.. تونسيون يطالبون بوضع حد للانتهاكات في حق الأسرى داخل السجون الاسرائيلية
سبوتنيك عربي
كانوا حاضرين هنا أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس ..المكان الذي كان شاهدا على أغلب المسيرات التضامنية منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول وهتفوا... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T14:33+0000
2024-04-21T14:33+0000
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الحاضرون عبارة عن منظمات ونشطاء في المجتمع المدني تزينوا بالعلم الفلسطيني في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون إلى التعذيب في السجون الإسرائيلية.وذكرى يوم الأسير الفلسطيني هي الذكرى التي توافق السابع عشر من نيسان/أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمد من المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة.وهي أيضا الذكرى التي يؤكد فيها الشعب الفلسطيني وفاءه لأبنائه الذين ناضلوا وسجنوا في سبيل تحقيق دولتهم المستقلة ومازالوا صامدين في مسيرة النضال ضد الجيش الإسرائيلي.ويقبع في السجون الإسرائيلية إلى الآن أكثر من 9400 أسير، أغلبهم في صفوف الأطفال، بحسب معطيات كانت قد أعلنت عنها هيئة الأسرى الفلسطينية. وبحسب تقرير أصدره "نادي الأسير الفلسطيني"، فإن إسرائيل ارتكبت جرائم عدة في حق الأسرى، أدت إلى وفاة 16 معتقلًا جراء إجراءات التعذيب الممنهجة والجرائم الطبية وسياسة التجويع.القضية التي لا تموتوتفيد الناشطة في جمعية نساء من أجل فلسطين، فائزة شكندالي، لـ "سبوتنيك" بأن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني تحل هذه السنة في ظروف معقدة زادتها تداعيات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول غموضا.وتضيف قائلة "اليوم لا أحد يعرف متى تتوقف الحرب التي دمرت قطاع غزة". كما أشارت الشكندالي إلى أن قضية الأسرى هي مسألة رئيسية بالنسبة الى الجانب الفلسطيني وبالتالي فهي تحتل مكانة مرموقة في بنود القضية الفلسطينية. وترى فائزة بأن إسرائيل لديها هدف واحد وهو حرمان أطفال ورجال ونساء غزة من الحرية.وكانت الناشطة في جمعية نساء من أجل فلسطين قد ألفت ومجموعة من النساء في الجمعية كتابا تحت عنوان "نفوس حرة تضيق بحجرة السجن". تطرقت الشكندالي وبقية النساء في الكتاب إلى معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وما عاشته الأسيرة المحررة إسراء جعابيص، التي اعتقلت في سنة 2015 وحررت بمقتضى الاتفاق الأخير بين إسرائيل وحركة حماس.وأفادت الشكندالي بأن إسرائيل تواصل سياسة التجريم من خلال التنكيل بالإنسان الفلسطيني لأن الأمل الإسرائيلي هو إبادة الشعب الفلسطيني حتى يطيب لها البقاء.الموقف الأمريكي يعمق المعاناة في قطاع غزةويقول الفلسطيني المقيم بتونس أبو جهاد جابر فياض، لـ "سبوتنيك"، بأن المجازر التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية مازالت متواصلة ويضيف قائلا: "اليوم نبكي ألما حين نشاهد المستشفيات تقصف ورياض الأطفال تدمر في منطقة رفح التي وجهت إسرائيل النازحين إليها ثم قصفتهم".ويتابع محدثنا القول بأن الموقف الأمريكي القاضي برفع الفيتو في مجلس الأمن الدولي لنقض مشروع قرار يطالب بمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يكشف الانحياز الأعمى من واشنطن ودعمها للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت يوم الخميس الماضي حق النقض المعروف باسم الفيتو ضد الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.وجاء التصويت لصالح الطلب بأغلبية 12 صوتا مقابل صوت واحد ورفض الولايات المتحدة الأمريكية؛ وأفاد أبو جهاد جابر فياض بأن هناك نساء وأطفال في قطاع غزة تم أسرهم وإلى الآن مصيرهم مجهول .إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتقول الناشطة في المجتمع المدني أنس بن حمدان، لـ "سبوتنيك بأن ما يتعرض له الأسرى في السجون الإسرائيلية "يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لأنه لا يجوز تعريض أي سجين في الحرب إلى التعذيب".وتتابع أنس القول: بأن "الأسرى الفلسطينيين يعيشون ظروفا كارثية داخل السجون في ظل صمت رهيب لمنظمات حقوقية".وتواصل بن حمدان الحديث قائلة: "لقد شاهدنا المعاملة السيئة للأسرى صوتا وصورة"، وكل العالم كان شاهدا على ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ودعت الناشطة في المجتمع المدني جميع المنظمات الحقوقية الى التشهير بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني لمحاكمتها أمام محكمة الجنايات الدولية.وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة إلى حدود اليوم الى مقتل 34 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 70 ألف أغلبهم في صفوف الأطفال.
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https://sputnikarabic.ae/20231223/نساء-تونس-يناصرن-نساء-غزة-وأطفالها-ويطالبن-بوقف-إطلاق-النار-صور-1084398382.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

في يوم الأسير الفلسطيني.. تونسيون يطالبون بوضع حد للانتهاكات في حق الأسرى داخل السجون الاسرائيلية

14:33 GMT 21.04.2024
© Sputnik . Mariam Gaderaتونسيون يهتفون "أوقفوا العدوان على غزة"
تونسيون يهتفون أوقفوا العدوان على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© Sputnik . Mariam Gadera
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كانوا حاضرين هنا أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس ..المكان الذي كان شاهدا على أغلب المسيرات التضامنية منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول وهتفوا بصوت واحد "أوقفوا العدوان على غزة".
الحاضرون عبارة عن منظمات ونشطاء في المجتمع المدني تزينوا بالعلم الفلسطيني في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون إلى التعذيب في السجون الإسرائيلية.
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وذكرى يوم الأسير الفلسطيني هي الذكرى التي توافق السابع عشر من نيسان/أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمد من المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة.
وهي أيضا الذكرى التي يؤكد فيها الشعب الفلسطيني وفاءه لأبنائه الذين ناضلوا وسجنوا في سبيل تحقيق دولتهم المستقلة ومازالوا صامدين في مسيرة النضال ضد الجيش الإسرائيلي.
ويقبع في السجون الإسرائيلية إلى الآن أكثر من 9400 أسير، أغلبهم في صفوف الأطفال، بحسب معطيات كانت قد أعلنت عنها هيئة الأسرى الفلسطينية. وبحسب تقرير أصدره "نادي الأسير الفلسطيني"، فإن إسرائيل ارتكبت جرائم عدة في حق الأسرى، أدت إلى وفاة 16 معتقلًا جراء إجراءات التعذيب الممنهجة والجرائم الطبية وسياسة التجويع.
© Mariam Gaderaتونسيون يهتفون "أوقفوا العدوان على غزة"
تونسيون يهتفون أوقفوا العدوان على غزة - سبوتنيك عربي
1/5
© Mariam Gadera
تونسيون يهتفون "أوقفوا العدوان على غزة"
© Sputnik . Mariam Gaderaتونسيون يهتفون "أوقفوا العدوان على غزة"
تونسيون يهتفون أوقفوا العدوان على غزة - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يهتفون "أوقفوا العدوان على غزة"
© Sputnik . Mariam Gaderaتونسيون يهتفون "أوقفوا العدوان على غزة"
تونسيون يهتفون أوقفوا العدوان على غزة - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يهتفون "أوقفوا العدوان على غزة"
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونسيون يهتفون "أوقفوا العدوان على غزة"
تونسيون يهتفون أوقفوا العدوان على غزة - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
تونسيون يهتفون "أوقفوا العدوان على غزة"
© Sputnik . Mariam Gaderaتونسيون يهتفون "أوقفوا العدوان على غزة"
تونسيون يهتفون أوقفوا العدوان على غزة - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يهتفون "أوقفوا العدوان على غزة"
1/5
© Mariam Gadera
تونسيون يهتفون "أوقفوا العدوان على غزة"
2/5
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يهتفون "أوقفوا العدوان على غزة"
3/5
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يهتفون "أوقفوا العدوان على غزة"
4/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
تونسيون يهتفون "أوقفوا العدوان على غزة"
5/5
© Sputnik . Mariam Gadera
تونسيون يهتفون "أوقفوا العدوان على غزة"
القضية التي لا تموت
وتفيد الناشطة في جمعية نساء من أجل فلسطين، فائزة شكندالي، لـ "سبوتنيك" بأن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني تحل هذه السنة في ظروف معقدة زادتها تداعيات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول غموضا.
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وتضيف قائلة "اليوم لا أحد يعرف متى تتوقف الحرب التي دمرت قطاع غزة". كما أشارت الشكندالي إلى أن قضية الأسرى هي مسألة رئيسية بالنسبة الى الجانب الفلسطيني وبالتالي فهي تحتل مكانة مرموقة في بنود القضية الفلسطينية. وترى فائزة بأن إسرائيل لديها هدف واحد وهو حرمان أطفال ورجال ونساء غزة من الحرية.
وكانت الناشطة في جمعية نساء من أجل فلسطين قد ألفت ومجموعة من النساء في الجمعية كتابا تحت عنوان "نفوس حرة تضيق بحجرة السجن". تطرقت الشكندالي وبقية النساء في الكتاب إلى معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وما عاشته الأسيرة المحررة إسراء جعابيص، التي اعتقلت في سنة 2015 وحررت بمقتضى الاتفاق الأخير بين إسرائيل وحركة حماس.
وأفادت الشكندالي بأن إسرائيل تواصل سياسة التجريم من خلال التنكيل بالإنسان الفلسطيني لأن الأمل الإسرائيلي هو إبادة الشعب الفلسطيني حتى يطيب لها البقاء.
الموقف الأمريكي يعمق المعاناة في قطاع غزة
ويقول الفلسطيني المقيم بتونس أبو جهاد جابر فياض، لـ "سبوتنيك"، بأن المجازر التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية مازالت متواصلة ويضيف قائلا: "اليوم نبكي ألما حين نشاهد المستشفيات تقصف ورياض الأطفال تدمر في منطقة رفح التي وجهت إسرائيل النازحين إليها ثم قصفتهم".
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ويتابع محدثنا القول بأن الموقف الأمريكي القاضي برفع الفيتو في مجلس الأمن الدولي لنقض مشروع قرار يطالب بمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يكشف الانحياز الأعمى من واشنطن ودعمها للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت يوم الخميس الماضي حق النقض المعروف باسم الفيتو ضد الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وجاء التصويت لصالح الطلب بأغلبية 12 صوتا مقابل صوت واحد ورفض الولايات المتحدة الأمريكية؛ وأفاد أبو جهاد جابر فياض بأن هناك نساء وأطفال في قطاع غزة تم أسرهم وإلى الآن مصيرهم مجهول .
إسرائيل تنتهك القانون الدولي
وتقول الناشطة في المجتمع المدني أنس بن حمدان، لـ "سبوتنيك بأن ما يتعرض له الأسرى في السجون الإسرائيلية "يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لأنه لا يجوز تعريض أي سجين في الحرب إلى التعذيب".
وتتابع أنس القول: بأن "الأسرى الفلسطينيين يعيشون ظروفا كارثية داخل السجون في ظل صمت رهيب لمنظمات حقوقية".
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وتواصل بن حمدان الحديث قائلة: "لقد شاهدنا المعاملة السيئة للأسرى صوتا وصورة"، وكل العالم كان شاهدا على ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ودعت الناشطة في المجتمع المدني جميع المنظمات الحقوقية الى التشهير بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني لمحاكمتها أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة إلى حدود اليوم الى مقتل 34 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 70 ألف أغلبهم في صفوف الأطفال.
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