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مراسل "سبوتنيك": إصابات مباشرة لمساكن الجنود في قصف صاروخي على قاعدة أمريكية شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": إصابات مباشرة لمساكن الجنود في قصف صاروخي على قاعدة أمريكية شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
قال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن القصف الذي استهدف قاعدة الجيش الأمريكي أقصى شرقي سوريا، حقق إصابات مباشرة داخل القاعدة، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T20:57+0000
2024-04-21T20:57+0000
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وأضاف المراسل أن القصف الذي طال قاعدة مطار "خراب الجير" بريف بلدة "اليعربية" على الحدود العراقية السورية أقصى شمال شرقي سوريا، حقق إصابات مباشرة داخل القاعدة في سكن الجنود، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية.ونقل المراسل عن شهود عيان من سكان محيط القاعدة، تحدثوا لـ "سبوتنيك" أن القصف تم بـ 5 صواريخ ومسيرات انهالت مباشرة على هنكارات الأليات العسكرية ومساكن الجنود، ونجم عنها انفجارات عنيفة في المواقع المستهدفة، وسط استنفار أمني وعسكري مكثف من الجيش الأمريكي مع انتشار كبير لعناصر قوات "قسد" الموالية لها في محيط القاعدة والقرى المجاورة.وكشفت المصادر أن مصادر إطلاق الصواريخ والطائرات المسبرة هو الأراضي العراقية المقابلة للاراضي السورية في المنطقة، ويأتي بعد اقل من ٤٨ ساعة على قصف أحد القواعد العسكرية المشتركة بين الجيش العراقي والحشد الشعبي في محافظة بابل.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، بأن أصوات الانفجارات الناتجة عن الهجوم عبر الصواريخ مع قذائف المضادات الجوية في إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا (قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية، سُمعت في جميع أرجاء المنطقة المحيطة بها، إذ إنه الهجوم الأول الذي تتعرض له القاعدة بعد توقف الهجمات عليها، منذ شهرين تقريبًا.وقاعدة "الرميلان" اللاشرعية أو مطار "خراب الجير"، هي مطار زراعي سوري قديم حوّله الجيش الأمريكي عام 2014، إلى مهبط للمروحيات كأول قاعدة له في سوريا، تم إنشاؤها في قرية الجفال الواقعة بين بلدتي الرميلان واليعربية، بالقرب من الطريق الدولي وحقول مديرية نفط الحسكة بالرميلان.وقبل أسابيع، تراجعت حدة الهجمات التي تستهدف القواعد الأمريكية في سوريا، في حين كانت بدايتهاعلى خلفية الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وإضافة إلى عشرات القواعد الصغيرة، تنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية كبيرة، الأولى في منطقة التنف في ريف محافظة حمص الشرقي واثنتين في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة، وجميعها تعرضت لهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة خلال ما يقارب الشهرين.
https://sputnikarabic.ae/20240329/خبراء-الهجمات-الإسرائيلية-على-حلب-تستهدف-تعزيز-التنظيمات-الإرهابية-1087496945.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري, حصري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري, حصري

مراسل "سبوتنيك": إصابات مباشرة لمساكن الجنود في قصف صاروخي على قاعدة أمريكية شرقي سوريا

20:57 GMT 21.04.2024
© Sputnikهجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقول (نفط الجبسة) جنوبي الحسكة
هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقول (نفط الجبسة) جنوبي الحسكة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
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قال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن القصف الذي استهدف قاعدة الجيش الأمريكي أقصى شرقي سوريا، حقق إصابات مباشرة داخل القاعدة، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
وأضاف المراسل أن القصف الذي طال قاعدة مطار "خراب الجير" بريف بلدة "اليعربية" على الحدود العراقية السورية أقصى شمال شرقي سوريا، حقق إصابات مباشرة داخل القاعدة في سكن الجنود، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
ونقل المراسل عن شهود عيان من سكان محيط القاعدة، تحدثوا لـ "سبوتنيك" أن القصف تم بـ 5 صواريخ ومسيرات انهالت مباشرة على هنكارات الأليات العسكرية ومساكن الجنود، ونجم عنها انفجارات عنيفة في المواقع المستهدفة، وسط استنفار أمني وعسكري مكثف من الجيش الأمريكي مع انتشار كبير لعناصر قوات "قسد" الموالية لها في محيط القاعدة والقرى المجاورة.

وسمعت أصوات 5 انفجارات كبيرة في القاعدة المذكورة، حيث تشهد سماء المنطقة في هذه الأثناء تحليقا مكثفا للطائرات الحربية والمروحية الأمريكية، بحسب الشهود.

وكشفت المصادر أن مصادر إطلاق الصواريخ والطائرات المسبرة هو الأراضي العراقية المقابلة للاراضي السورية في المنطقة، ويأتي بعد اقل من ٤٨ ساعة على قصف أحد القواعد العسكرية المشتركة بين الجيش العراقي والحشد الشعبي في محافظة بابل.
وهزت انفجارات، يوم الأحد 24 آذار/ مارس الجاري، قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة الرميلان النفطية في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا، ناتجة عن تعرضها لهجوم برشقات صاروخية استهدفتها بشكل مباشر.
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، بأن أصوات الانفجارات الناتجة عن الهجوم عبر الصواريخ مع قذائف المضادات الجوية في إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا (قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية، سُمعت في جميع أرجاء المنطقة المحيطة بها، إذ إنه الهجوم الأول الذي تتعرض له القاعدة بعد توقف الهجمات عليها، منذ شهرين تقريبًا.

وأكد المراسل أن عددا من القذائف سقطت في ساحة القاعدة المذكورة (مدرج المطار)، مع معلومات غير مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية ومادية.

وقاعدة "الرميلان" اللاشرعية أو مطار "خراب الجير"، هي مطار زراعي سوري قديم حوّله الجيش الأمريكي عام 2014، إلى مهبط للمروحيات كأول قاعدة له في سوريا، تم إنشاؤها في قرية الجفال الواقعة بين بلدتي الرميلان واليعربية، بالقرب من الطريق الدولي وحقول مديرية نفط الحسكة بالرميلان.
وقبل أسابيع، تراجعت حدة الهجمات التي تستهدف القواعد الأمريكية في سوريا، في حين كانت بدايتهاعلى خلفية الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وإضافة إلى عشرات القواعد الصغيرة، تنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية كبيرة، الأولى في منطقة التنف في ريف محافظة حمص الشرقي واثنتين في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة، وجميعها تعرضت لهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة خلال ما يقارب الشهرين.
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