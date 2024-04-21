https://sputnikarabic.ae/20240421/مركز-المصالحة-الروسي-التحالف-الدولي-انتهك-مرتين-بروتوكولات-منع-الاشتباك-خلال-24-ساعة-في-سوريا-1088168852.html
مركز المصالحة الروسي: "التحالف الدولي" انتهك مرتين بروتوكولات منع الاشتباك خلال 24 ساعة في سوريا
مركز المصالحة الروسي: "التحالف الدولي" انتهك مرتين بروتوكولات منع الاشتباك خلال 24 ساعة في سوريا
سبوتنيك عربي
قال اللواء يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، إن ما يسمى بـ"التحالف" الدولي بقيادة الولايات... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
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وذكر بوبوف في مؤتمر صحفي: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل "التحالف" ثلاث حالات انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019، تتعلق بتحليقات طائرات من دون طيار لم يتم التنسيق معها مع الجانب الروسي".تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه خلال 24 ساعة، أطلق إرهابيون من "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (كلا المنظمتين الإرهابيتين محظورتين في الاتحاد الروسي) النار مرتين على مواقع للجيش السوري. أصيب جندي سوري نتيجة القصف في حلب.وقال كوليت في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل سبع هجمات على مواقع لقوات الجيش السوري من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) و"الحزب الإسلامي التركستاني" في منطقة خفض التصعيد في إدلب. هجوم واحد في محافظة حلب، وأربعة هجمات في محافظة إدلب، وهجومان في محافظة اللاذقية".وأضاف كوليت أنه تم تسجيل انتهاكين من قبل مقاتلتي "رافال" تابعتين لما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في هذه المنطقة من الأراضي السورية.
https://sputnikarabic.ae/20240330/مركز-المصالحة-الروسي-تزايد-نشاط-الجماعات-المسلحة-غير-الشرعية-في-إدلب-السورية-1087541763.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري
مركز المصالحة الروسي: "التحالف الدولي" انتهك مرتين بروتوكولات منع الاشتباك خلال 24 ساعة في سوريا
قال اللواء يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، إن ما يسمى بـ"التحالف" الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا انتهك مرتين بروتوكولات منع الاشتباك خلال 24 ساعة.
وذكر بوبوف في مؤتمر صحفي: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل "التحالف" ثلاث حالات انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019، تتعلق بتحليقات طائرات من دون طيار لم يتم التنسيق معها مع الجانب الروسي".
تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه خلال 24 ساعة، أطلق إرهابيون من "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (كلا المنظمتين الإرهابيتين محظورتين في الاتحاد الروسي) النار مرتين على مواقع للجيش السوري. أصيب جندي سوري نتيجة القصف في حلب.
أفاد الأدميرال فاديم كوليت، ، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في 21 يناير/ كانون الثاني الفائت، بأن مسلحي الجماعات الإرهابية نفذوا سبع هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا خلال اليوم الماضي.
وقال كوليت في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل سبع هجمات على مواقع لقوات الجيش السوري من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) و"الحزب الإسلامي التركستاني" في منطقة خفض التصعيد في إدلب. هجوم واحد في محافظة حلب، وأربعة هجمات في محافظة إدلب، وهجومان في محافظة اللاذقية".
وأضاف كوليت أنه تم تسجيل انتهاكين من قبل مقاتلتي "رافال" تابعتين لما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في هذه المنطقة من الأراضي السورية.