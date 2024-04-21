https://sputnikarabic.ae/20240421/مشاهد-لتدمير-طائرة-ميغ---29-ومنصة-إس-300-بي-إس-تابعة-لنظام-كييف-فيديو--1088156583.html

مشاهد لتدمير طائرة "ميغ - 29" ومنصة إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف... فيديو

مشاهد لتدمير طائرة "ميغ - 29" ومنصة إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير القوات الروسية لمقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" في مطار دنيبرو، بالإضافة إلى مركز تحكم ورادار ومنصة إطلاق صواريخ... 21.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-21T12:50+0000

2024-04-21T12:50+0000

2024-04-21T12:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/15/1088156733_0:40:1126:673_1920x0_80_0_0_d61a5e080f9931af6fceb666e92b8f46.jpg

وتوثق المشاهد لحظة تدمير المقاتلة "ميغ- 29" في مطار دنيبرو، ومركز تحكم ورادار ومنصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-300 بي إس" تابعة للقوات الأوكرانية.وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، إنه "خلال 24 ساعة، قام الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، بإسقاط طائرة من طراز "ميغ – 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار دنيبر، بالإضافة إلى مركز رادار للكشف عن الأهداف الجوية وقاذفة لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300 بي إس".وخلال النهار، تم صد ثماني هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من ألوية المشاة الآلية 59، وألوية المشاة الآلية 30، و115، وألوية الحارس 68 و71 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوباخموتوفكا، وأومانسكوي، وشومي، ونوفغورودسكوي، وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 360 فردًا عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مستودع وقود للمعدات العسكرية.وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 128 في مناطق ستارومايورسكوي وأوروزاينوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.وأطلقت وحدات من مجموعة دنيبر النار على تجمعات عسكرية ومعدات للواء 23 للحرس الوطني ولواء الدفاع الإرهابي 121 في مناطق فيشيتاراسوفكا ونيكوبول ومنطقة دنيبروبتروفسك وبيريسلاف وزولوتايا بالكا بمقاطعة خيرسون.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sputnikarabic.ae/20240421/ضابط-أمريكي-متقاعد-يوضح-تأثير-قرار-الكونغرس-منح-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-على-مسار-الصراع-1088156316.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري