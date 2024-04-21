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أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
09:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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لافروف: موسكو لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
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كواليس السينما
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27 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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الإنسان والثقافة
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لبنان والعالم
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06:00 GMT
123 د
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:17 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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29 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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https://sputnikarabic.ae/20240421/مصر-تسترد-قطعة-أثرية-فرعونية-مسروقة-يعود-تاريخها-إلى-3400-عام-صور--1088157288.html
مصر تسترد قطعة أثرية فرعونية مسروقة يعود تاريخها إلى 3400 عام.. صور
مصر تسترد قطعة أثرية فرعونية مسروقة يعود تاريخها إلى 3400 عام.. صور
سبوتنيك عربي
نجحت السفارة المصرية في برن بسويسرا، في استرداد قطعة أثرية نادرة، تنتمي للحضارة المصرية القديمة، والتي يعود تاريخها إلى 3400 عام، والتي تم سرقتها من الموقع... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
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والقطعة عبارة عن جزء مقتطع من تمثال جماعي للملك رمسيس الثانى، والتي تسلمها السفير المصري في برن، وائل جاد، من مديرة المكتب الثقافي الفيدرالي السويسري، في يوليو/ تموز 2023، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وسيتم شحن القطعة مجانا إلى الأراضي المصرية، عبر خطوط شركة "مصر للطيران". وأضافت وزارة الخارجية المصرية في بيانها، أنها قامت متمثلة في مكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بتسليم وزارة السياحة والآثار المصرية، صندوق خشبي يحتوي على مجسم لجزء من رأس الملك رمسيس الثاني.وكانت السفارة السويسرية لدى القاهرة، أوضحت في وقت سابق، أن القطعة المستردة "سُرقت بين نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من معبد رمسيس الثاني في أبيدوس في مصر، وانتقلت عبر دول مختلفة قبل أن تصل إلى سويسرا".وحكم رمسيس الثاني مصر في الفترة بين 1279 – 1213 ق.م، ويوصف بأنه الفرعون الأقوى والأكثر شهرة في تاريخ مصر القديم.
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار

مصر تسترد قطعة أثرية فرعونية مسروقة يعود تاريخها إلى 3400 عام.. صور

13:16 GMT 21.04.2024
© AFP 2023 / Khaled Desouki تعقيم تمثال رمسيس الثاني ضد فيروس "كورونا" في المتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020.
 تعقيم تمثال رمسيس الثاني ضد فيروس كورونا في المتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
تعقيم تمثال رمسيس الثاني ضد فيروس "كورونا" في المتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020.
© AFP 2023 / Khaled Desouki
تابعنا عبر
نجحت السفارة المصرية في برن بسويسرا، في استرداد قطعة أثرية نادرة، تنتمي للحضارة المصرية القديمة، والتي يعود تاريخها إلى 3400 عام، والتي تم سرقتها من الموقع الأثري في أبيدوس.
والقطعة عبارة عن جزء مقتطع من تمثال جماعي للملك رمسيس الثانى، والتي تسلمها السفير المصري في برن، وائل جاد، من مديرة المكتب الثقافي الفيدرالي السويسري، في يوليو/ تموز 2023، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
وسيتم شحن القطعة مجانا إلى الأراضي المصرية، عبر خطوط شركة "مصر للطيران".
وأضافت وزارة الخارجية المصرية في بيانها، أنها قامت متمثلة في مكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بتسليم وزارة السياحة والآثار المصرية، صندوق خشبي يحتوي على مجسم لجزء من رأس الملك رمسيس الثاني.
وكانت السفارة السويسرية لدى القاهرة، أوضحت في وقت سابق، أن القطعة المستردة "سُرقت بين نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من معبد رمسيس الثاني في أبيدوس في مصر، وانتقلت عبر دول مختلفة قبل أن تصل إلى سويسرا".
وحكم رمسيس الثاني مصر في الفترة بين 1279 – 1213 ق.م، ويوصف بأنه الفرعون الأقوى والأكثر شهرة في تاريخ مصر القديم.
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