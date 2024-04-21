https://sputnikarabic.ae/20240421/مقتل-ما-لا-يقل-عن-58-شخصا-في-انقلاب-قارب-في-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-1088149060.html
مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا في انقلاب قارب في جمهورية أفريقيا الوسطى
مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا في انقلاب قارب في جمهورية أفريقيا الوسطى
سبوتنيك عربي
قال رئيس الحماية المدنية في جمهورية أفريقيا الوسطى، توماس جيماسي، يوم السبت، إن ما لا يقل عن 58 شخصا لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مكتظ كان يقلهم إلى جنازة. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T02:24+0000
2024-04-21T02:24+0000
2024-04-21T02:24+0000
قارب
غرق قارب
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غرق مركب
غرق
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وقع الحادث على نهر مبوكو بالقرب من العاصمة بانغي يوم الجمعة، وذكرت وسائل إعلام أن القارب الذي يبلغ طوله 20 مترا وعرضه ثلاثة أمتار كان يحمل أكثر من 300 شخص كانوا في طريقهم لحضور جنازة زعيم القرية.وبحسب تقارير إعلامية ربما انقلب القارب بسبب الحمولة الزائدة.وقال جيماسي لمحطة "راديو جويرا" المحلية، "تمكنا من انتشال 58 جثة... لا نعرف حتى الآن العدد الإجمالي للغرقى. مضيفا أن عمليات البحث مستمرة.
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قارب, غرق قارب, أفريقيا, العالم, غرق مركب, غرق
قارب, غرق قارب, أفريقيا, العالم, غرق مركب, غرق
مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا في انقلاب قارب في جمهورية أفريقيا الوسطى
قال رئيس الحماية المدنية في جمهورية أفريقيا الوسطى، توماس جيماسي، يوم السبت، إن ما لا يقل عن 58 شخصا لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مكتظ كان يقلهم إلى جنازة.
وقع الحادث على نهر مبوكو بالقرب من العاصمة بانغي يوم الجمعة، وذكرت وسائل إعلام أن القارب الذي يبلغ طوله 20 مترا وعرضه ثلاثة أمتار كان يحمل أكثر من 300 شخص كانوا في طريقهم لحضور جنازة زعيم القري
ة.
وبحسب تقارير إعلامية ربما انقلب القارب بسبب الحمولة الزائدة.
وقال جيماسي لمحطة "راديو جويرا" المحلية، "تمكنا من انتشال 58 جثة... لا نعرف حتى الآن العدد الإجمالي للغرقى. مضيفا أن عمليات البحث مستمرة.