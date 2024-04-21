https://sputnikarabic.ae/20240421/نتنياهو-سنوجه-ضربات-قاسية-وموجعة-لحركة-حماس-قريبا-1088163501.html
نتنياهو: سنوجه ضربات قاسية وموجعة لحركة حماس قريبا
نتنياهو: سنوجه ضربات قاسية وموجعة لحركة حماس قريبا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حركة حماس رفضت كافة مقترحات صفقة التبادل. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T14:54+0000
2024-04-21T14:54+0000
2024-04-21T14:54+0000
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وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن إسرائيل ستوجه ضربات قاسية وموجعة لحركة حماس قريبا، مؤكدا أن "إسرائيل ستزيد في الأيام المقبلة الضغط العسكري والسياسي على حماس"، حسب موقع "واي نت" الإسرائيلي.وأضاف: "من يعتقد أن بإمكانه فرض عقوبات على وحدة من الجيش الإسرائيلي فسوف أحاربه بكل قوته"، متابعا: "إسرائيل نجحت في إطلاق سراح 124 من مختطفيها في غزة وهناك 133 مازالوا أسرى في جحيم حماس وملتزمون بإعادتهم جميعا أحياء أو أموات".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الخميس الماضي، انتهاء عملياته العسكرية في مخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة، بعد أن استمرت لأيام عدة، شهدت عمليات توغل وتفجير لمبانٍ.وفي السياق، كشفت تقارير بريطانية، أن "إسرائيل تقوم بتحريك الدبابات وناقلات الجنود المدرعة حول قطاع غزة، استعدادًا للدخول إلى رفح".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-فلسطينيين-حاولا-تنفيذ-عملية-إطلاق-نار-وطعن-ضد-جنوده-فيديو-1088151229.html
https://sputnikarabic.ae/20240421/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-مجددا-ضرورة-إيصال-المساعدات-إلى-غزة-ووقف-عنف-المستوطنين-في-الضفة-الغربية-1088156950.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
نتنياهو: سنوجه ضربات قاسية وموجعة لحركة حماس قريبا
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حركة حماس رفضت كافة مقترحات صفقة التبادل.
وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن إسرائيل ستوجه ضربات قاسية وموجعة لحركة حماس قريبا، مؤكدا أن "إسرائيل ستزيد في الأيام المقبلة الضغط العسكري والسياسي على حماس"، حسب موقع
"واي نت" الإسرائيلي.
وأضاف: "من يعتقد أن بإمكانه فرض عقوبات على وحدة من الجيش الإسرائيلي فسوف أحاربه بكل قوته"، متابعا: "إسرائيل نجحت في إطلاق سراح 124 من مختطفيها في غزة وهناك 133 مازالوا أسرى في جحيم حماس وملتزمون بإعادتهم جميعا أحياء أو أموات".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الخميس الماضي، انتهاء عملياته العسكرية في مخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة، بعد أن استمرت لأيام عدة، شهدت عمليات توغل وتفجير لمبانٍ.
وفي السياق، كشفت تقارير بريطانية، أن "إسرائيل تقوم بتحريك الدبابات وناقلات الجنود المدرعة
حول قطاع غزة، استعدادًا للدخول إلى رفح".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس
، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.