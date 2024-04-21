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هنية: الاحتلال واهم باعتقاده أن مجزرة تطال أولادي تشكل ضغطا على قيادة "حماس" لتقديم تنازلات
هنية: الاحتلال واهم باعتقاده أن مجزرة تطال أولادي تشكل ضغطا على قيادة "حماس" لتقديم تنازلات
سبوتنيك عربي
صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، بأن مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن غزة محل احترام وتقدير الشعب الفلسطيني. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T13:25+0000
2024-04-21T13:25+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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وأجرت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع هنية، أوضح من خلالها أن "ما قاله أردوغان بشأن حماس وغزة وبشأن القضية الفلسطينية يعكس وجدان الشعب التركي الذي يرى في القضية الفلسطينية قضيته وفي غزة معيارا للإنسانية". وأوضح إسماعيل هنية أن "حركة حماس تتابع دفاع تركيا عن الحقوق الفلسطينية بأهمية واعتزاز بالغين لما تمثله في المنطقة من ثقل سياسي وإقليمي ودولي ولما تمثله قضية فلسطين وغزة عند الشعب التركي". وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال زيارته إلى تركيا، أن "ردة فعل إسرائيل تجاه مواقف الحكومة التركية الداعمة لحركة حماس تعد وقاحة سياسية وتعكس طبيعة الاحتلال الذي يريد أن يواصل قتل الفلسطينيين ولا يستوعب وجود مساند لهم".وبشأن مقتل عدد من أولاده وأحفاده في استهداف إسرائيلي لهم، أوضح هنية أن الاحتلال الإسرائيلي واهم باعتقاده أن "مجزرة تطال بيتي وأولادي وأحفادي يمكن أن تشكل ضغطا على قيادة الحركة لتقديم تنازلات بمفاوضات وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "تل أبيب ورغم عشرات الجلسات لم توافق على وقف إطلاق النار وكل ما تريده استعادة أسراها ثم استئناف الحرب على غزة وهذا لا يمكن أن يكون".وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أنه بمجرد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيسود الهدوء الجبهات الأخرى المشتعلة في المنطقة، مضيفا أن "العدو الإسرائيلي إذا قرر أن يذهب إلى رفح فإن شعبنا الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء والمقاومة مستعدة للدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان". وحول مستقبل غزة ما بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع، أوضح إسماعيل هنية أن "إدارة غزة يجب أن تتم بإرادة فلسطينية ونرحب بأي قوة عربية أو إسلامية إذا كانت مهمتها مساعدة شعبنا على التحرر من الاحتلال أما أن تأتي لتوفر حماية له فهي مرفوضة"، متابعا "حماس ليست متمسكة بالتمثيل المنفرد فنحن جزء من الشعب الفلسطيني ويمكن أن نبني حكومة وحدة وطنية وأن نتوافق على إدارة غزة على قاعدة الشراكة".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الخميس الماضي، انتهاء عملياته العسكرية في مخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة، بعد أن استمرت لأيام عدة، شهدت عمليات توغل وتفجير لمبانٍ.وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "الفرقة 162 أنهت عملياتها العسكرية في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، المتواصلة منذ أسبوع". وقال قائد كتيبة في لواء "ناحال" لجنوده داخل قطاع غزة: "أنهينا العملية في أطراف مخيم النصيرات وسنتوجه إلى رفح، كي نوجه لهم ضربة هناك أيضا".وفي السياق، كشفت تقارير بريطانية، أن "إسرائيل تقوم بتحريك الدبابات وناقلات الجنود المدرعة حول قطاع غزة، استعدادًا للدخول إلى رفح".
https://sputnikarabic.ae/20240421/سفير-إسرائيلي-سابق-لدى-واشنطن-العقوبات-الأمريكية-تبدأ-بكتيبة-نتساح-يهودا-وقد-تشمل-لواء-غولاني-1088153355.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

هنية: الاحتلال واهم باعتقاده أن مجزرة تطال أولادي تشكل ضغطا على قيادة "حماس" لتقديم تنازلات

13:25 GMT 21.04.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFARرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، بأن مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن غزة محل احترام وتقدير الشعب الفلسطيني.
وأجرت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع هنية، أوضح من خلالها أن "ما قاله أردوغان بشأن حماس وغزة وبشأن القضية الفلسطينية يعكس وجدان الشعب التركي الذي يرى في القضية الفلسطينية قضيته وفي غزة معيارا للإنسانية".
وأوضح إسماعيل هنية أن "حركة حماس تتابع دفاع تركيا عن الحقوق الفلسطينية بأهمية واعتزاز بالغين لما تمثله في المنطقة من ثقل سياسي وإقليمي ودولي ولما تمثله قضية فلسطين وغزة عند الشعب التركي".
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
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08:54 GMT
وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال زيارته إلى تركيا، أن "ردة فعل إسرائيل تجاه مواقف الحكومة التركية الداعمة لحركة حماس تعد وقاحة سياسية وتعكس طبيعة الاحتلال الذي يريد أن يواصل قتل الفلسطينيين ولا يستوعب وجود مساند لهم".
وبشأن مقتل عدد من أولاده وأحفاده في استهداف إسرائيلي لهم، أوضح هنية أن الاحتلال الإسرائيلي واهم باعتقاده أن "مجزرة تطال بيتي وأولادي وأحفادي يمكن أن تشكل ضغطا على قيادة الحركة لتقديم تنازلات بمفاوضات وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "تل أبيب ورغم عشرات الجلسات لم توافق على وقف إطلاق النار وكل ما تريده استعادة أسراها ثم استئناف الحرب على غزة وهذا لا يمكن أن يكون".
وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أنه بمجرد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيسود الهدوء الجبهات الأخرى المشتعلة في المنطقة، مضيفا أن "العدو الإسرائيلي إذا قرر أن يذهب إلى رفح فإن شعبنا الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء والمقاومة مستعدة للدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان".
وحول مستقبل غزة ما بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع، أوضح إسماعيل هنية أن "إدارة غزة يجب أن تتم بإرادة فلسطينية ونرحب بأي قوة عربية أو إسلامية إذا كانت مهمتها مساعدة شعبنا على التحرر من الاحتلال أما أن تأتي لتوفر حماية له فهي مرفوضة"، متابعا "حماس ليست متمسكة بالتمثيل المنفرد فنحن جزء من الشعب الفلسطيني ويمكن أن نبني حكومة وحدة وطنية وأن نتوافق على إدارة غزة على قاعدة الشراكة".
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12:58 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الخميس الماضي، انتهاء عملياته العسكرية في مخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة، بعد أن استمرت لأيام عدة، شهدت عمليات توغل وتفجير لمبانٍ.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "الفرقة 162 أنهت عملياتها العسكرية في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، المتواصلة منذ أسبوع". وقال قائد كتيبة في لواء "ناحال" لجنوده داخل قطاع غزة: "أنهينا العملية في أطراف مخيم النصيرات وسنتوجه إلى رفح، كي نوجه لهم ضربة هناك أيضا".
وفي السياق، كشفت تقارير بريطانية، أن "إسرائيل تقوم بتحريك الدبابات وناقلات الجنود المدرعة حول قطاع غزة، استعدادًا للدخول إلى رفح".
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