أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم...صور

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:17 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يندد بقرار النواب الأمريكي الذي يقر مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
17:00 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:13 GMT
20 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
17:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240422/أرمن-حلب-يحيون-ذكرى-الإبادة-الجماعية-لأجدادهمصور-1088182682.html
أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم...صور
أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم...صور
سبوتنيك عربي
انهمرت دموع جاكلين طوجيان أثناء مشاهدتها فيلما وثائقيًا يسلط الضوء على الإبادة الجماعية لأجدادها على يد العثمانيين. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T09:30+0000
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قالت جاكلين، السيدة الأرمنية ذات الستين عاماً، لـ "سبوتنيك" أثناء مشاركتها في إحياء الذكرى التاسعة بعد المئة "للإبادة" في مدينة حلب شمالي سوريا: "عند مشاهدة هذه الجرائم الفظيعة، تذكرت ملامح أجدادي، الذين قتلهم العثمانيون بدم بادر.أقول لهم: لن ننسى أبداً".مع لحظات غروب يوم أمس، الواحد والعشرين من شهر أبريل/نيسان، توافد أبناء الطائفة الأرمنية في مدينة حلب، بأعداد كبيرة إلى المقبرة الخاصة بالأرمن الأرثوذكس، للمشاركة في إحياء ذكرى الإبادة الجماعية الأليمة، لينطلقوا من هناك في مسيرة منظمة وطويلة حضرها رؤساء الطوائف، حاملين الشموع على "أرواح قرابة مليون ونصف مليون أرمني ذبحوا بلا رحمة"، كما قال أحد المشاركين في المسيرة لـ "سبوتنيك".على جانبي النصب التذكاري "للإبادة الجماعية"، اصطفت مجموعة من الأطفال مسمرين أبصارهم في شعلة متقدة، فيما عيونهم شاخصة إلى اللهب، لربما هكذا ينقل الأرمن مآساتهم من جيل لآخر، لتبقى الذكرى مشتعلة في هذه ذاكرة هذه المدينة التي تحتضن النسبة الأكبر من الأرمن السوريين، كما تقول الشابة "ماريانا ماركاريان" مضيفة بأن "ذلك لضمان استمرارية المطالبة بالحقوق ومنع نسيانها تحت أي ظرف".أما المهندسة آني منصوريان التي تشارك مع عائلتها كاملة بما فيهم أطفالها، فتؤكد على "ضرورة رفع الصوت عالياً أمام العالم لاستعادة حقوق الشعب الأرمني، وتذكير الأطفال بصورة مستمرة بحقيقة ما حصل من جرائم بحق أجدادهم لاستمرارية المطالبة بالحقوق واستعادتها مهما طال الزمن".الجرائم تتوالد مع كل جيليربط أغلبية الأرمن المشاركين في ذكرى الإحياء بين ما حصل من مجاوز بحق أجدادهم وما يحصل اليوم في غزة وحتى في سوريا من جرائم بحق الإنسانية.يقول السيد الثمانيني، أوهانيس أوهانيس ابن سفر، الذي سمي جده بهذا الاسم لمشاركته بصورة إجبارية في حرب "سفربرلك": أستذكر اليوم، جدي الذي قتل في الإبادة الجماعية، وأيضاً ابني الذي قتلته المجموعات الإرهابية في منطقة كسب في مدينة اللاذقية السورية، فما يحصل في سوريا وفلسطين المحتلة لا يختلف عما حصل قبل مئات السنين بحق الأرمن".وطالب إبن سفر: "بإدانة المجزرة الأرمنية من قبل جميع دول العالم سواء أكانت دول كبرى أو صغرى، للمساهمة في توقف المجاوز والانتهاكات المستمرة بحق الإنسانية".لا يفصل أفيديس خوشافيان رئيس مجلس إدارة مدرسة كيلكيا الثقافية أيضاً ما ترتكبه إسرائيل في غزة، عما قام به العثمانيون قبل أكثر من مائة عام، علماً أن الأجداد الذين هربوا إلى حلب من هذه الجرائم بنوا المدارس والمؤسسات التعليمية والكنائس ليتمكن الأبناء والأحفاد من مواصلة المطالبة باستعادة الأرض الذي سرقها العثمانيين، وقد أثمرت هذه الجهود اعتراف 48 دولة بالإبادة الجماعية الأرمنية، وسيتم مواصلة الجهود وإحياء الذكرى السنوية حتى تعترف جميع دول العالم بها."أرضنا سليبة"ويتحدث زيرون قهواجيان رئيس لجنة متابعة القضية الأرمنية في سورية لـ"سبوتنيك" عن أسباب إصرار الأرمن على إحياء الذكرى السنوية رغم مضي فترة طويلة على مجازر العثمانيين، بقوله: غايتنا التأكيد للعالم أن الشعب الأرمني له حقوق ومطالب، وتركيا تنكر الإبادة المروعة، لذا لا بد من مواصلة المطالبة بحقوقنا ومتابعتها من قبل الجيل الجديد لنتمكن من استرجاع الأراضي المسلوبة".ويضيف: "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يحصل في العالم من جرائم، فلو أدان هذه المذابح حينما حصلت بحق الشعب الأرمني لما تكررت اليوم على الأراضي الفلسطينية ولما تجرأت إسرائيل على مجازرها بحق أهل غزة، وهذا ينطبق أيضاً على إقليم ارتساخ، لذا يمكن القول أن إسرائيل والعثمانيين وجهان لعملة واحدة".ويشدد رئيس لجنة متابعة القضية الأرمنية في سوريا على أن لجان المتابعة في جميع دول العالم ترفع تقارير بصورة دائمة لمطالبة المجتمع الدولي وتحديداً المحكمة الدولية والكونغرس الأمريكي بإدانة مجازر العثمانيين بحق الأرمن.واعتبر أن لسوريا التي احتضت الأرمن ومنحتهم كل الحقوق وكغيرهم من الأقليات، معروف لن ينساه الأرمن، الذين هم والسوريين شعب واحد في السلم والحرب، وهذا ما أكدته الحرب الإرهابية، حيث قدم الأرمن شهداء من العسكريين والمدنيين، وأسهموا في الوقت ذاته في إعمار الأبنية والمدارس والكنائس التي دمرتها المجموعات الإرهابية.وأكد مطران ماكار اشكاريان مطران أبرشية حلب وتوابعها للأرمن الأرثوذكس لـ"سبوتنيك"، أن "السوريين يحيون الذكرى التاسعة بعد المئة لإبادة الجماعية للأرمن هدفه بقلب واحد للمطالبة في الحقوق المسلوبة والمحقة أمام الأتراك العثمانيين وكبار العالم، وإيجاد الحل العادل ليس فقط للقضية الأرمنية وإنما القضية الفلسطينية وأرتساخ وكل الشعوب التي لديها حقوق وتتعرض للإبادة والمجاوز".
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم...صور

09:30 GMT 22.04.2024
© Sputnik . Sahib Omraia"أرمن" حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"
أرمن حلب يحيون ذكرى الإبادة الجماعية لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر العثمانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Sputnik . Sahib Omraia
تابعنا عبر
انهمرت دموع جاكلين طوجيان أثناء مشاهدتها فيلما وثائقيًا يسلط الضوء على الإبادة الجماعية لأجدادها على يد العثمانيين.
قالت جاكلين، السيدة الأرمنية ذات الستين عاماً، لـ "سبوتنيك" أثناء مشاركتها في إحياء الذكرى التاسعة بعد المئة "للإبادة" في مدينة حلب شمالي سوريا: "عند مشاهدة هذه الجرائم الفظيعة، تذكرت ملامح أجدادي، الذين قتلهم العثمانيون بدم بادر.أقول لهم: لن ننسى أبداً".
مع لحظات غروب يوم أمس، الواحد والعشرين من شهر أبريل/نيسان، توافد أبناء الطائفة الأرمنية في مدينة حلب، بأعداد كبيرة إلى المقبرة الخاصة بالأرمن الأرثوذكس، للمشاركة في إحياء ذكرى الإبادة الجماعية الأليمة، لينطلقوا من هناك في مسيرة منظمة وطويلة حضرها رؤساء الطوائف، حاملين الشموع على "أرواح قرابة مليون ونصف مليون أرمني ذبحوا بلا رحمة"، كما قال أحد المشاركين في المسيرة لـ "سبوتنيك".
© Sputnik . Sahib Omraia"أرمن" حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"
أرمن حلب يحيون ذكرى الإبادة الجماعية لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر العثمانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
"أرمن" حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"
© Sputnik . Sahib Omraia
على جانبي النصب التذكاري "للإبادة الجماعية"، اصطفت مجموعة من الأطفال مسمرين أبصارهم في شعلة متقدة، فيما عيونهم شاخصة إلى اللهب، لربما هكذا ينقل الأرمن مآساتهم من جيل لآخر، لتبقى الذكرى مشتعلة في هذه ذاكرة هذه المدينة التي تحتضن النسبة الأكبر من الأرمن السوريين، كما تقول الشابة "ماريانا ماركاريان" مضيفة بأن "ذلك لضمان استمرارية المطالبة بالحقوق ومنع نسيانها تحت أي ظرف".
© Sputnik . Sahib Omraia"أرمن" حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"
أرمن حلب يحيون ذكرى الإبادة الجماعية لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر العثمانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
"أرمن" حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"
© Sputnik . Sahib Omraia
أما المهندسة آني منصوريان التي تشارك مع عائلتها كاملة بما فيهم أطفالها، فتؤكد على "ضرورة رفع الصوت عالياً أمام العالم لاستعادة حقوق الشعب الأرمني، وتذكير الأطفال بصورة مستمرة بحقيقة ما حصل من جرائم بحق أجدادهم لاستمرارية المطالبة بالحقوق واستعادتها مهما طال الزمن".
© Sputnik . Sahib Omraia"أرمن" حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"
أرمن حلب يحيون ذكرى الإبادة الجماعية لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر العثمانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
"أرمن" حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"
© Sputnik . Sahib Omraia
الجرائم تتوالد مع كل جيل
يربط أغلبية الأرمن المشاركين في ذكرى الإحياء بين ما حصل من مجاوز بحق أجدادهم وما يحصل اليوم في غزة وحتى في سوريا من جرائم بحق الإنسانية.
© Sputnik . Sahib Omraia"أرمن" حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"
أرمن حلب يحيون ذكرى الإبادة الجماعية لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر العثمانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
"أرمن" حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"
© Sputnik . Sahib Omraia
يقول السيد الثمانيني، أوهانيس أوهانيس ابن سفر، الذي سمي جده بهذا الاسم لمشاركته بصورة إجبارية في حرب "سفربرلك": أستذكر اليوم، جدي الذي قتل في الإبادة الجماعية، وأيضاً ابني الذي قتلته المجموعات الإرهابية في منطقة كسب في مدينة اللاذقية السورية، فما يحصل في سوريا وفلسطين المحتلة لا يختلف عما حصل قبل مئات السنين بحق الأرمن".
وطالب إبن سفر: "بإدانة المجزرة الأرمنية من قبل جميع دول العالم سواء أكانت دول كبرى أو صغرى، للمساهمة في توقف المجاوز والانتهاكات المستمرة بحق الإنسانية".
© Sputnik . Sahib Omraia"أرمن" حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"
أرمن حلب يحيون ذكرى الإبادة الجماعية لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر العثمانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
"أرمن" حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"
© Sputnik . Sahib Omraia
لا يفصل أفيديس خوشافيان رئيس مجلس إدارة مدرسة كيلكيا الثقافية أيضاً ما ترتكبه إسرائيل في غزة، عما قام به العثمانيون قبل أكثر من مائة عام، علماً أن الأجداد الذين هربوا إلى حلب من هذه الجرائم بنوا المدارس والمؤسسات التعليمية والكنائس ليتمكن الأبناء والأحفاد من مواصلة المطالبة باستعادة الأرض الذي سرقها العثمانيين، وقد أثمرت هذه الجهود اعتراف 48 دولة بالإبادة الجماعية الأرمنية، وسيتم مواصلة الجهود وإحياء الذكرى السنوية حتى تعترف جميع دول العالم بها.
© Sputnik . Sahib Omraia"أرمن" حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"
أرمن حلب يحيون ذكرى الإبادة الجماعية لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر العثمانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
"أرمن" حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"
© Sputnik . Sahib Omraia
"أرضنا سليبة"
ويتحدث زيرون قهواجيان رئيس لجنة متابعة القضية الأرمنية في سورية لـ"سبوتنيك" عن أسباب إصرار الأرمن على إحياء الذكرى السنوية رغم مضي فترة طويلة على مجازر العثمانيين، بقوله: غايتنا التأكيد للعالم أن الشعب الأرمني له حقوق ومطالب، وتركيا تنكر الإبادة المروعة، لذا لا بد من مواصلة المطالبة بحقوقنا ومتابعتها من قبل الجيل الجديد لنتمكن من استرجاع الأراضي المسلوبة".
ويضيف: "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يحصل في العالم من جرائم، فلو أدان هذه المذابح حينما حصلت بحق الشعب الأرمني لما تكررت اليوم على الأراضي الفلسطينية ولما تجرأت إسرائيل على مجازرها بحق أهل غزة، وهذا ينطبق أيضاً على إقليم ارتساخ، لذا يمكن القول أن إسرائيل والعثمانيين وجهان لعملة واحدة".
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
1/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
2/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
3/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
4/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
5/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
6/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
7/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
8/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
9/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
10/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
11/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
12/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
13/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
14/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
15/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
16/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
17/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
18/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
19/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
20/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
21/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
22/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

أرمن حلب يحيون ذكرى &quot;الإبادة الجماعية&quot; لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر &quot;العثمانيين&quot; - سبوتنيك عربي
23/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

1/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

2/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

3/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

4/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

5/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

6/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

7/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

8/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

9/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

10/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

11/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

12/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

13/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

14/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

15/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

16/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

17/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

18/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

19/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

20/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

21/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

22/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

23/23
© Sputnik . Sahib Omraia

أرمن حلب يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" لأجدادهم: حرب غزة امتداد لمجازر "العثمانيين"

ويشدد رئيس لجنة متابعة القضية الأرمنية في سوريا على أن لجان المتابعة في جميع دول العالم ترفع تقارير بصورة دائمة لمطالبة المجتمع الدولي وتحديداً المحكمة الدولية والكونغرس الأمريكي بإدانة مجازر العثمانيين بحق الأرمن.
واعتبر أن لسوريا التي احتضت الأرمن ومنحتهم كل الحقوق وكغيرهم من الأقليات، معروف لن ينساه الأرمن، الذين هم والسوريين شعب واحد في السلم والحرب، وهذا ما أكدته الحرب الإرهابية، حيث قدم الأرمن شهداء من العسكريين والمدنيين، وأسهموا في الوقت ذاته في إعمار الأبنية والمدارس والكنائس التي دمرتها المجموعات الإرهابية.
وأكد مطران ماكار اشكاريان مطران أبرشية حلب وتوابعها للأرمن الأرثوذكس لـ"سبوتنيك"، أن "السوريين يحيون الذكرى التاسعة بعد المئة لإبادة الجماعية للأرمن هدفه بقلب واحد للمطالبة في الحقوق المسلوبة والمحقة أمام الأتراك العثمانيين وكبار العالم، وإيجاد الحل العادل ليس فقط للقضية الأرمنية وإنما القضية الفلسطينية وأرتساخ وكل الشعوب التي لديها حقوق وتتعرض للإبادة والمجاوز".
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