اكتشاف مكان "ولادة" القمر الثاني لكوكب الأرض... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:17 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يندد بقرار النواب الأمريكي الذي يقر مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
17:00 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:13 GMT
20 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
17:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240422/اكتشاف-مكان-ولادة-القمر-الثاني-لكوكب-الأرض-فيديو-1088192356.html
اكتشاف مكان "ولادة" القمر الثاني لكوكب الأرض... فيديو
اكتشاف مكان "ولادة" القمر الثاني لكوكب الأرض... فيديو
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء فلك مكان "ولادة" القمر الثاني لكوكب الأرض مشيرين إلى أن مصدر الكويكب "كامو أليوا"، الذي تم اكتشافه في عام 2016، غامضا إلى حد ما، لكن قد يكون قطعة... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T14:17+0000
2024-04-22T14:17+0000
مجتمع
علوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/16/1088192197_166:0:904:415_1920x0_80_0_0_1af26bac0a7f6841701f465d9c4b45c8.jpg
وباستخدام عمليات المحاكاة العددية، حدد فريق بقيادة عالم الفلك، ييفي غياو، من جامعة "تسينغ هوا" في الصين خصائص الحفرة التي من المرجح أن تكون هي التي أدت إلى ظهور الكويكب، ووجدوا حفرة حقيقية تتطابق مع تلك الخصائص، حفرة "جيوردانو برونو" على الجانب البعيد من القمر.وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "لقد استكشفنا العمليات الخاصة بالشظايا القمرية الناجمة عن الاصطدام والتي تهاجر إلى الفضاء المداري المشترك للأرض وقدمنا الدعم لأصل "كامو أليوا" المحتمل من تكوين حفرة جيوردانو برونو قبل بضعة ملايين من السنين".وتابع البالحثون: "هذا من شأنه أن يربط كويكبًا معينًا في الفضاء مباشرة بالفوهة المصدرية على القمر، ويشير إلى وجود المزيد من الكويكبات الصغيرة المكونة من مادة قمرية لم يتم اكتشافها بعد في الفضاء القريب من الأرض".وأضاف الباحثون: "من الواضح أننا وجدناه في النهاية، وكان يمثل نوعًا من اللغز، ولكن في العام الماضي، نشر العلماء ورقة بحثية أولية تحتوي على تفسير معقول للغاية".وقد اتخذ الباحثون الآن خطوة أبعد في التحليل، وذلك باستخدام الخصائص الفيزيائية والمدارية للكويكب، ونماذج التأثيرات القمرية، لمعرفة مصدره.وكتبوا: "من الواضح أن الحفر الأكبر والأحدث هي مصادر أكثر احتمالا، لأنها تنتج المزيد من الشظايا الهاربة التي لا تزال موجودة في الفضاء أو المنطقة المدارية المشتركة للأرض"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وتابعوا أن عمليات المحاكاة تشير إلى أن معظم هذه الشظايا سيتم قذفها خارج الفضاء المداري المشترك للأرض بعد 10 ملايين سنة من الاصطدام، ولكن من الممكن تمامًا بقاء استثناءات نادرة، وينتهي بها الأمر في مدار مشابه لمدار كامو أليوا.
https://sputnikarabic.ae/20240422/اكتشاف-454-كويكبا-جديدا-في-النظام-الشمسي-1088186983.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/16/1088192197_258:0:811:415_1920x0_80_0_0_a961325b20157908ff7221856a9010db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

اكتشاف مكان "ولادة" القمر الثاني لكوكب الأرض... فيديو

14:17 GMT 22.04.2024
© Photo / NASA/Goddard/Arizona State Universityاكتشاف مكان "ولادة" القمر الثاني لكوكب الأرض
اكتشاف مكان ولادة القمر الثاني لكوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Photo / NASA/Goddard/Arizona State University
تابعنا عبر
اكتشف علماء فلك مكان "ولادة" القمر الثاني لكوكب الأرض مشيرين إلى أن مصدر الكويكب "كامو أليوا"، الذي تم اكتشافه في عام 2016، غامضا إلى حد ما، لكن قد يكون قطعة من القمر.
وباستخدام عمليات المحاكاة العددية، حدد فريق بقيادة عالم الفلك، ييفي غياو، من جامعة "تسينغ هوا" في الصين خصائص الحفرة التي من المرجح أن تكون هي التي أدت إلى ظهور الكويكب، ووجدوا حفرة حقيقية تتطابق مع تلك الخصائص، حفرة "جيوردانو برونو" على الجانب البعيد من القمر.
وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "لقد استكشفنا العمليات الخاصة بالشظايا القمرية الناجمة عن الاصطدام والتي تهاجر إلى الفضاء المداري المشترك للأرض وقدمنا الدعم لأصل "كامو أليوا" المحتمل من تكوين حفرة جيوردانو برونو قبل بضعة ملايين من السنين".
كويكب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
مجتمع
اكتشاف 454 كويكبا جديدا في النظام الشمسي
12:44 GMT
وتابع البالحثون: "هذا من شأنه أن يربط كويكبًا معينًا في الفضاء مباشرة بالفوهة المصدرية على القمر، ويشير إلى وجود المزيد من الكويكبات الصغيرة المكونة من مادة قمرية لم يتم اكتشافها بعد في الفضاء القريب من الأرض".

"كامو أليوا" لقد كان موجودًا منذ قرون على الأقل، ويتقاسم القرب المداري للأرض من الشمس، وتختلف المسافة بينه وبين الأرض بشكل كبير، مما يعني أنه سيكون بعيد المنال بشكل خاص.

وأضاف الباحثون: "من الواضح أننا وجدناه في النهاية، وكان يمثل نوعًا من اللغز، ولكن في العام الماضي، نشر العلماء ورقة بحثية أولية تحتوي على تفسير معقول للغاية".
وقد اتخذ الباحثون الآن خطوة أبعد في التحليل، وذلك باستخدام الخصائص الفيزيائية والمدارية للكويكب، ونماذج التأثيرات القمرية، لمعرفة مصدره.
وكتبوا: "من الواضح أن الحفر الأكبر والأحدث هي مصادر أكثر احتمالا، لأنها تنتج المزيد من الشظايا الهاربة التي لا تزال موجودة في الفضاء أو المنطقة المدارية المشتركة للأرض"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وتابعوا أن عمليات المحاكاة تشير إلى أن معظم هذه الشظايا سيتم قذفها خارج الفضاء المداري المشترك للأرض بعد 10 ملايين سنة من الاصطدام، ولكن من الممكن تمامًا بقاء استثناءات نادرة، وينتهي بها الأمر في مدار مشابه لمدار كامو أليوا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة بمستشفى العودة وسط قطاع غزة06:50 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترغب برؤية روسيا كضامن أمني في غزةأمس, 16:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала