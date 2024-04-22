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https://sputnikarabic.ae/20240422/اكتشاف-454-كويكبا-جديدا-في-النظام-الشمسي-1088186983.html
اكتشاف 454 كويكبا جديدا في النظام الشمسي
اكتشاف 454 كويكبا جديدا في النظام الشمسي
سبوتنيك عربي
درس علماء الفلك الصور المأخوذة من تلسكوب "هابل" الفضائي وحددوا 632 كويكبا، وهذه الأجسام تدور في الحزام الرئيسي بين المريخ والمشتري. ومن بين هؤلاء، كان 178 منها... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T12:44+0000
2024-04-22T12:44+0000
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علوم
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واستخدم العلماء في الدراسة خوارزميات التعلم الآلي، وأوضحوا أن "هابل" يدور في مدار الأرض ويغير وجهة نظره باستمرار. تتحرك الكويكبات أيضًا في مدارها، ونتيجة لذلك، تبقى خطوط منحنية مميزة في الصور.ومن خلال معرفة موقع التلسكوب وقياس انحناء الخطوط، تمكن علماء الفلك من تحديد المسافة إلى الكويكبات وشكل مداراتها. وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف سيسمح لنا بفهم تطور النظام الشمسي بشكل أفضل. ويُعتقد أن الكويكبات هي حطام فضائي خلفه تشكل الكواكب قبل 4 مليارات سنة، والكثير منها لم يكتشف بعد. ولكن بمساعدة التقنيات الجديدة، يقترب علماء الفلك من رؤية مجموعات غير معروفة سابقًا من كويكبات الحزام الرئيسي، وفقًا لتقارير "أسترونومي آند أستروفيزيكس".
https://sputnikarabic.ae/20240218/علماء-الفلك-يؤكدون-لأول-مرة-وجود-الماء-على-أسطح-الكويكبات-1086183883.html
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الفضاء, علوم
الفضاء, علوم

اكتشاف 454 كويكبا جديدا في النظام الشمسي

12:44 GMT 22.04.2024
© AP Photo / NASA/JPL-Caltechكويكب
كويكب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / NASA/JPL-Caltech
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درس علماء الفلك الصور المأخوذة من تلسكوب "هابل" الفضائي وحددوا 632 كويكبا، وهذه الأجسام تدور في الحزام الرئيسي بين المريخ والمشتري. ومن بين هؤلاء، كان 178 منها معروفا، وتبين أن 454 منها جديدة في مجال العلوم.
واستخدم العلماء في الدراسة خوارزميات التعلم الآلي، وأوضحوا أن "هابل" يدور في مدار الأرض ويغير وجهة نظره باستمرار. تتحرك الكويكبات أيضًا في مدارها، ونتيجة لذلك، تبقى خطوط منحنية مميزة في الصور.
الكويكب ديمورفوس قبيل اصطدام مركبة دارت به وتحويل مساره في الفضاء، 26 سبتمبر/ أيلول ‏‏2022‏ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
مجتمع
علماء الفلك يؤكدون لأول مرة وجود الماء على أسطح الكويكبات
18 فبراير, 07:50 GMT
ومن خلال معرفة موقع التلسكوب وقياس انحناء الخطوط، تمكن علماء الفلك من تحديد المسافة إلى الكويكبات وشكل مداراتها.
وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف سيسمح لنا بفهم تطور النظام الشمسي بشكل أفضل. ويُعتقد أن الكويكبات هي حطام فضائي خلفه تشكل الكواكب قبل 4 مليارات سنة، والكثير منها لم يكتشف بعد. ولكن بمساعدة التقنيات الجديدة، يقترب علماء الفلك من رؤية مجموعات غير معروفة سابقًا من كويكبات الحزام الرئيسي، وفقًا لتقارير "أسترونومي آند أستروفيزيكس".
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