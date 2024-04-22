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الإنفاق الدفاعي العالمي يصل إلى أعلى مستوى في التاريخ
الإنفاق الدفاعي العالمي يصل إلى أعلى مستوى في التاريخ
سبوتنيك عربي
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في تقرير له أن الإنفاق الدفاعي العالمي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T06:15+0000
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وقال بيان المعهد: "بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي 2443 مليار دولار في عام 2023... الإنفاق وصل إلى أعلى مستوى سجله معهد سيبري على الإطلاق".ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن أكبر دولتين من حيث الإنفاق في هذا المجال - الولايات المتحدة (916 مليار دولار) والصين (296 مليار دولار) - تمثلان نحو نصف إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي. وفي الوقت نفسه، في عام 2023، زادت الولايات المتحدة إنفاقها العسكري بنسبة 2.3%، والصين بنسبة 6%.واحتلت أوكرانيا المرتبة الثامنة من حيث الإنفاق العسكري في عام 2023 بمبلغ 64.8 مليار دولار، بينما في الفترة من 2014 إلى 2023 ارتفع إنفاق كييف العسكري بنسبة 1270%.وأظهرت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر نسبة مئوية للزيادة في الإنفاق العسكري في عام 2023، حيث زاد الإنفاق العسكري في البلاد بنسبة 105% خلال العام.
https://sputnikarabic.ae/20240415/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-عدم-وجود-أسلحة-ثقيلة-في-محطة-زابوروجيه-1088002227.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

الإنفاق الدفاعي العالمي يصل إلى أعلى مستوى في التاريخ

06:15 GMT 22.04.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiدبابة من طراز ليوبارد 2أ4 تصل خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
دبابة من طراز ليوبارد 2أ4 تصل خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
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كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في تقرير له أن الإنفاق الدفاعي العالمي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وقال بيان المعهد: "بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي 2443 مليار دولار في عام 2023... الإنفاق وصل إلى أعلى مستوى سجله معهد سيبري على الإطلاق".

وأشار البيان إلى أن الدول العشر الأكثر إنفاقا على الدفاع في عام 2023 هي الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والمملكة العربية السعودية وبريطانيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا واليابان.

ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن أكبر دولتين من حيث الإنفاق في هذا المجال - الولايات المتحدة (916 مليار دولار) والصين (296 مليار دولار) - تمثلان نحو نصف إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي. وفي الوقت نفسه، في عام 2023، زادت الولايات المتحدة إنفاقها العسكري بنسبة 2.3%، والصين بنسبة 6%.

وارتفع الإنفاق الدفاعي لروسيا، بحسب المعهد، في عام 2023 بنسبة 24% مقارنة بعام 2022 وبلغ 109 مليارات دولار، بينما ارتفع الإنفاق العسكري الروسي منذ عام 2014 بنسبة 57%.

رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 9 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
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15 أبريل, 22:07 GMT
واحتلت أوكرانيا المرتبة الثامنة من حيث الإنفاق العسكري في عام 2023 بمبلغ 64.8 مليار دولار، بينما في الفترة من 2014 إلى 2023 ارتفع إنفاق كييف العسكري بنسبة 1270%.
وأظهرت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر نسبة مئوية للزيادة في الإنفاق العسكري في عام 2023، حيث زاد الإنفاق العسكري في البلاد بنسبة 105% خلال العام.
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