https://sputnikarabic.ae/20240422/الإنفاق-الدفاعي-العالمي-يصل-إلى-أعلى-مستوى-في-التاريخ-1088172075.html
الإنفاق الدفاعي العالمي يصل إلى أعلى مستوى في التاريخ
الإنفاق الدفاعي العالمي يصل إلى أعلى مستوى في التاريخ
سبوتنيك عربي
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في تقرير له أن الإنفاق الدفاعي العالمي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T06:15+0000
2024-04-22T06:15+0000
2024-04-22T06:15+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682218_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_556196c1dc64972d761d3edf14fafd60.jpg
وقال بيان المعهد: "بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي 2443 مليار دولار في عام 2023... الإنفاق وصل إلى أعلى مستوى سجله معهد سيبري على الإطلاق".ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن أكبر دولتين من حيث الإنفاق في هذا المجال - الولايات المتحدة (916 مليار دولار) والصين (296 مليار دولار) - تمثلان نحو نصف إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي. وفي الوقت نفسه، في عام 2023، زادت الولايات المتحدة إنفاقها العسكري بنسبة 2.3%، والصين بنسبة 6%.واحتلت أوكرانيا المرتبة الثامنة من حيث الإنفاق العسكري في عام 2023 بمبلغ 64.8 مليار دولار، بينما في الفترة من 2014 إلى 2023 ارتفع إنفاق كييف العسكري بنسبة 1270%.وأظهرت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر نسبة مئوية للزيادة في الإنفاق العسكري في عام 2023، حيث زاد الإنفاق العسكري في البلاد بنسبة 105% خلال العام.
https://sputnikarabic.ae/20240415/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-عدم-وجود-أسلحة-ثقيلة-في-محطة-زابوروجيه-1088002227.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682218_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_29ed95b198a8243b8c0d25550546f277.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
الإنفاق الدفاعي العالمي يصل إلى أعلى مستوى في التاريخ
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في تقرير له أن الإنفاق الدفاعي العالمي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وقال بيان المعهد: "بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي 2443 مليار دولار في عام 2023... الإنفاق وصل إلى أعلى مستوى سجله معهد سيبري على الإطلاق".
وأشار البيان إلى أن الدول العشر الأكثر إنفاقا على الدفاع في عام 2023 هي الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والمملكة العربية السعودية وبريطانيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا واليابان.
ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن أكبر دولتين من حيث الإنفاق في هذا المجال - الولايات المتحدة (916 مليار دولار) والصين (296 مليار دولار) - تمثلان نحو نصف إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي. وفي الوقت نفسه، في عام 2023، زادت الولايات المتحدة إنفاقها العسكري بنسبة 2.3%، والصين بنسبة 6%.
وارتفع الإنفاق الدفاعي لروسيا، بحسب المعهد، في عام 2023 بنسبة 24% مقارنة بعام 2022 وبلغ 109 مليارات دولار، بينما ارتفع الإنفاق العسكري الروسي منذ عام 2014 بنسبة 57%.
واحتلت أوكرانيا المرتبة الثامنة من حيث الإنفاق العسكري في عام 2023 بمبلغ 64.8 مليار دولار، بينما في الفترة من 2014 إلى 2023 ارتفع إنفاق كييف العسكري بنسبة 1270%.
وأظهرت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر نسبة مئوية للزيادة في الإنفاق العسكري في عام 2023، حيث زاد الإنفاق العسكري في البلاد بنسبة 105% خلال العام.