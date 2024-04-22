https://sputnikarabic.ae/20240422/الإنفاق-الدفاعي-العالمي-يصل-إلى-أعلى-مستوى-في-التاريخ-1088172075.html

الإنفاق الدفاعي العالمي يصل إلى أعلى مستوى في التاريخ

الإنفاق الدفاعي العالمي يصل إلى أعلى مستوى في التاريخ

سبوتنيك عربي

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في تقرير له أن الإنفاق الدفاعي العالمي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T06:15+0000

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وقال بيان المعهد: "بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي 2443 مليار دولار في عام 2023... الإنفاق وصل إلى أعلى مستوى سجله معهد سيبري على الإطلاق".ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن أكبر دولتين من حيث الإنفاق في هذا المجال - الولايات المتحدة (916 مليار دولار) والصين (296 مليار دولار) - تمثلان نحو نصف إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي. وفي الوقت نفسه، في عام 2023، زادت الولايات المتحدة إنفاقها العسكري بنسبة 2.3%، والصين بنسبة 6%.واحتلت أوكرانيا المرتبة الثامنة من حيث الإنفاق العسكري في عام 2023 بمبلغ 64.8 مليار دولار، بينما في الفترة من 2014 إلى 2023 ارتفع إنفاق كييف العسكري بنسبة 1270%.وأظهرت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر نسبة مئوية للزيادة في الإنفاق العسكري في عام 2023، حيث زاد الإنفاق العسكري في البلاد بنسبة 105% خلال العام.

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