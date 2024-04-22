https://sputnikarabic.ae/20240422/الحكومة-الليبية-تقرر-منح-عطلة-يومين-بسبب-عاصفة-ترابية-تقترب-من-شرق-ووسط-البلاد-1088170481.html
الحكومة الليبية تقرر منح عطلة يومين بسبب عاصفة ترابية تقترب من شرق ووسط البلاد
الحكومة الليبية تقرر منح عطلة يومين بسبب عاصفة ترابية تقترب من شرق ووسط البلاد
سبوتنيك عربي
حذرت الحكومة الليبية المُكلفة من البرلمان، اليوم الاثنين، من عاصفة ترابية تقترب من مناطق وسط وشرق البلاد. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T01:24+0000
2024-04-22T01:24+0000
2024-04-22T01:24+0000
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وقررت الحكومة منح يومي الثلاثاء والأربعاء عطلة طارئة في البلاد، وذلك لسوء الأحوال الجوية المتوقعة في الدولة، مع أخذ كافة الاستعدادات لمواجهتها، وذلك تحسبا لانعدام الرؤية في بعض المناطق.كما حذر المركز الليبي الوطني للأرصاد الجوية، بأن سرعة هذه العاصفة سوف تتجاوز الـ 60 كم/ ساعة، محملة بالأتربة والرمال وسوف تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية.وحسب خبراء الطقس فإن درجات الحرارة من المتوقع أن تصل إلى40م في أغلب المناطق المذكورة، ومن المتوقع أن تستمر هذه العاصفة لأكثر من 48 ساعة.
https://sputnikarabic.ae/20240421/رئيس-البرلمان-الليبي-يدعو-الشركات-الإيطالية-للمساهمة-بمشاريع-الإعمار-في-بلاده-1088169523.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
الحكومة الليبية تقرر منح عطلة يومين بسبب عاصفة ترابية تقترب من شرق ووسط البلاد
حذرت الحكومة الليبية المُكلفة من البرلمان، اليوم الاثنين، من عاصفة ترابية تقترب من مناطق وسط وشرق البلاد.
وقررت الحكومة منح يومي الثلاثاء والأربعاء عطلة طارئة في البلاد
، وذلك لسوء الأحوال الجوية المتوقعة في الدولة، مع أخذ كافة الاستعدادات لمواجهتها، وذلك تحسبا لانعدام الرؤية في بعض المناطق.
كما حذر المركز الليبي الوطني للأرصاد الجوية، بأن سرعة هذه العاصفة سوف تتجاوز الـ 60 كم/ ساعة، محملة بالأتربة والرمال وسوف تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية.
وحسب خبراء الطقس فإن درجات الحرارة من المتوقع أن تصل إلى40م في أغلب المناطق المذكورة، ومن المتوقع أن تستمر هذه العاصفة لأكثر من 48 ساعة.