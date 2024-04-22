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كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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عالم سبوتنيك
لافروف: موسكو لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
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صدى الحياة
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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https://sputnikarabic.ae/20240422/الحكومة-الليبية-تقرر-منح-عطلة-يومين-بسبب-عاصفة-ترابية-تقترب-من-شرق-ووسط-البلاد-1088170481.html
الحكومة الليبية تقرر منح عطلة يومين بسبب عاصفة ترابية تقترب من شرق ووسط البلاد
الحكومة الليبية تقرر منح عطلة يومين بسبب عاصفة ترابية تقترب من شرق ووسط البلاد
سبوتنيك عربي
حذرت الحكومة الليبية المُكلفة من البرلمان، اليوم الاثنين، من عاصفة ترابية تقترب من مناطق وسط وشرق البلاد. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T01:24+0000
2024-04-22T01:24+0000
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وقررت الحكومة منح يومي الثلاثاء والأربعاء عطلة طارئة في البلاد، وذلك لسوء الأحوال الجوية المتوقعة في الدولة، مع أخذ كافة الاستعدادات لمواجهتها، وذلك تحسبا لانعدام الرؤية في بعض المناطق.كما حذر المركز الليبي الوطني للأرصاد الجوية، بأن سرعة هذه العاصفة سوف تتجاوز الـ 60 كم/ ساعة، محملة بالأتربة والرمال وسوف تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية.وحسب خبراء الطقس فإن درجات الحرارة من المتوقع أن تصل إلى40م في أغلب المناطق المذكورة، ومن المتوقع أن تستمر هذه العاصفة لأكثر من 48 ساعة.
https://sputnikarabic.ae/20240421/رئيس-البرلمان-الليبي-يدعو-الشركات-الإيطالية-للمساهمة-بمشاريع-الإعمار-في-بلاده-1088169523.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

الحكومة الليبية تقرر منح عطلة يومين بسبب عاصفة ترابية تقترب من شرق ووسط البلاد

01:24 GMT 22.04.2024
© AP Photo / Arizona Department of Public Safetyعاصفة ترابية تخيّم على أجواء ولاية آريزونا الأمريكية، مايو 16 عام 2016
عاصفة ترابية تخيّم على أجواء ولاية آريزونا الأمريكية، مايو 16 عام 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Arizona Department of Public Safety
تابعنا عبر
حذرت الحكومة الليبية المُكلفة من البرلمان، اليوم الاثنين، من عاصفة ترابية تقترب من مناطق وسط وشرق البلاد.
وقررت الحكومة منح يومي الثلاثاء والأربعاء عطلة طارئة في البلاد، وذلك لسوء الأحوال الجوية المتوقعة في الدولة، مع أخذ كافة الاستعدادات لمواجهتها، وذلك تحسبا لانعدام الرؤية في بعض المناطق.
كما حذر المركز الليبي الوطني للأرصاد الجوية، بأن سرعة هذه العاصفة سوف تتجاوز الـ 60 كم/ ساعة، محملة بالأتربة والرمال وسوف تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية.
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
رئيس البرلمان الليبي يدعو الشركات الإيطالية للمساهمة بمشاريع الإعمار في بلاده
أمس, 21:51 GMT
وحسب خبراء الطقس فإن درجات الحرارة من المتوقع أن تصل إلى40م في أغلب المناطق المذكورة، ومن المتوقع أن تستمر هذه العاصفة لأكثر من 48 ساعة.
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