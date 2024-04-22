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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240422/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-على-جبهة-جنوب-دونيتسك-1088172641.html
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على جبهة جنوب دونيتسك
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على جبهة جنوب دونيتسك
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع أن أطقم طائرات "سو-34" هاجمت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية على جبهة جنوب دونيتسك. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T07:20+0000
2024-04-22T07:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "نفذ أفراد طيران قوات الفضاء الروسية، على متن طائرة "سو-34" مهمة طيران باستخدام الأسلحة المحمولة جواً ضد وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة".ويشار إلى أنه تم قصف معقل للعدو وقوته البشرية على جبهة جنوب دونيتسك. ينفذ طيران الجيش مهام مرافقة القوافل، وتدمير المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وإيصال القوات والبضائع العسكرية والدعم الجوي للوحدات التي تؤدي المهام في إطار العملية الخاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240421/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-4-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1088169983.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على جبهة جنوب دونيتسك

07:20 GMT 22.04.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور"مقاتلة "سو-34" - معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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ذكرت وزارة الدفاع أن أطقم طائرات "سو-34" هاجمت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية على جبهة جنوب دونيتسك.
وجاء في البيان: "نفذ أفراد طيران قوات الفضاء الروسية، على متن طائرة "سو-34" مهمة طيران باستخدام الأسلحة المحمولة جواً ضد وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة".
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال اليوم الماضي
أمس, 23:25 GMT
ويشار إلى أنه تم قصف معقل للعدو وقوته البشرية على جبهة جنوب دونيتسك.

وأضافت الوزارة: "تم تنفيذ الضربة بواسطة قنابل جوية شديدة الانفجار مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة، مما جعل من الممكن تنفيذ ضربات دقيقة دون دخول منطقة الدفاع الجوي للعدو، وعادت الطواقم إلى مطار المغادرة، بعد إكمال المهمة بنجاح، وبعد تلقي معلومات تأكد تدمير الأهداف".

ينفذ طيران الجيش مهام مرافقة القوافل، وتدمير المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وإيصال القوات والبضائع العسكرية والدعم الجوي للوحدات التي تؤدي المهام في إطار العملية الخاصة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
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