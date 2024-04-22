https://sputnikarabic.ae/20240422/القوات-الروسية-تستهدف-برج-البث-التلفزيوني-في-خاركوف-المستخدم-من-قبل-قوات-كييف-1088195445.html

القوات الروسية تستهدف برج البث التلفزيوني في خاركوف المستخدم من قبل قوات كييف... فيديو

القوات الروسية تستهدف برج البث التلفزيوني في خاركوف المستخدم من قبل قوات كييف... فيديو

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية استهدفت برج البث التلفزيوني في خاركوف، حيث تتواجد أنظمة اتصالات... 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T16:16+0000

2024-04-22T16:16+0000

2024-04-22T16:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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دونيتسك - سبوتنيك. وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 16:36 تم استهداف برج البث التلفزيوني في خاركوف الواقع في شارع ديريفيانكو، حيث تتواجد أنظمة اتصالات للدفاع الجوي الأوكراني، وقُطع ثلث البرج".وفي السياق نفسه، أكدت السلطات المحلية في خاركوف أن محطة البث التلفزيوني في المدينة تعرضت لأضرار والإشارة الرقمية انقطعت.وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بعد يومين من شن هجوم إرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وتطال الضربات الروسية مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن القوات الروسية لا تستهدف في أوكرانيا المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240422/تراجع-مهم-زيلينسكي-يعترف-بأن-أوكرانيا-يمكن-أن-تبدأ-مفاوضات-مع-روسيا-1088191062.html

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