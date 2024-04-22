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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240422/القوات-الروسية-تستهدف-برج-البث-التلفزيوني-في-خاركوف-المستخدم-من-قبل-قوات-كييف-1088195445.html
القوات الروسية تستهدف برج البث التلفزيوني في خاركوف المستخدم من قبل قوات كييف... فيديو
القوات الروسية تستهدف برج البث التلفزيوني في خاركوف المستخدم من قبل قوات كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية استهدفت برج البث التلفزيوني في خاركوف، حيث تتواجد أنظمة اتصالات... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T16:16+0000
2024-04-22T16:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 16:36 تم استهداف برج البث التلفزيوني في خاركوف الواقع في شارع ديريفيانكو، حيث تتواجد أنظمة اتصالات للدفاع الجوي الأوكراني، وقُطع ثلث البرج".وفي السياق نفسه، أكدت السلطات المحلية في خاركوف أن محطة البث التلفزيوني في المدينة تعرضت لأضرار والإشارة الرقمية انقطعت.وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بعد يومين من شن هجوم إرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وتطال الضربات الروسية مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن القوات الروسية لا تستهدف في أوكرانيا المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240422/تراجع-مهم-زيلينسكي-يعترف-بأن-أوكرانيا-يمكن-أن-تبدأ-مفاوضات-مع-روسيا-1088191062.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تستهدف برج البث التلفزيوني في خاركوف المستخدم من قبل قوات كييف... فيديو

16:16 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 16:59 GMT 22.04.2024)
© Sputnik . Youtube/Sputnik Arabicانفجارات خاركوف بأوكرانيا
انفجارات خاركوف بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Sputnik . Youtube/Sputnik Arabic
تابعنا عبر
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية استهدفت برج البث التلفزيوني في خاركوف، حيث تتواجد أنظمة اتصالات للدفاع الجوي الأوكراني.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 16:36 تم استهداف برج البث التلفزيوني في خاركوف الواقع في شارع ديريفيانكو، حيث تتواجد أنظمة اتصالات للدفاع الجوي الأوكراني، وقُطع ثلث البرج".
وأضاف ليبيديف أنه في الوقت الحالي تعمل أنظمة الدفاع الجوي في خاركوف على مسافة دنيا، ولا يوجد اتصال لنظام مع الآخر.
وفي السياق نفسه، أكدت السلطات المحلية في خاركوف أن محطة البث التلفزيوني في المدينة تعرضت لأضرار والإشارة الرقمية انقطعت.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"تراجع مهم"... زيلينسكي يعترف بأن أوكرانيا يمكن أن تبدأ مفاوضات مع روسيا
13:54 GMT
وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بعد يومين من شن هجوم إرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وتطال الضربات الروسية مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن القوات الروسية لا تستهدف في أوكرانيا المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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