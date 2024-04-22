https://sputnikarabic.ae/20240422/القوات-الروسية-تسيطر-على-كامل-بلدة-نوفوميخيلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1088183784.html
القوات الروسية تسيطر على بلدة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تسيطر على بلدة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات من مجموعة "الجنوب" سيطرت على كامل بلدة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T10:24+0000
2024-04-22T10:24+0000
2024-04-22T10:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة، حررت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" بالكامل بلدة نوفوميخيلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الوزارة إلى أنه تم قصف القوى العاملة والمعدات للواء الهجوم الجبلي العاشر، وألوية الهجوم الجوي 79، و92، و46، و81، والألوية الآلية 22، و23، و28، و41، و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا في لوغانسك وسبورني ومينكوفكا وكليشييفكا وتشاسوف يار وأندرييفكا وأوستري في دونيتسك. بالإضافة إلى ذلك، صدت مجموعة "الجنوب" ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء 33 الميكانيكي واللواء 80 من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي بوغدانوفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك. وأضافت الوزارة أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 410 عسكريين وتسع مركبات، وتم تدمير مدفع ذاتي الحركة من عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا" ومحطة الحرب الإلكترونية "أنكلاف" ومستودع ذخيرة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مشاهد لتدمير طائرة "ميغ - 29" ومنصة إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف... فيديوأنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط "ميغ - 29" وتدمر منصة "إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف
https://sputnikarabic.ae/20240422/دبابات-روسية-تقتحم-معقلا-أوكرانيا-في-تشاسوف-يار-وتأسر-مجموعة-جنود-فيديو-1088174942.html
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رصد عسكري
القوات الروسية تسيطر على بلدة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:24 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 10:35 GMT 22.04.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات من مجموعة "الجنوب" سيطرت على كامل بلدة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة، حررت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" بالكامل بلدة نوفوميخيلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم قصف القوى العاملة والمعدات للواء الهجوم الجبلي العاشر، وألوية الهجوم الجوي 79، و92، و46، و81، والألوية الآلية 22، و23، و28، و41، و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا في لوغانسك وسبورني ومينكوفكا وكليشييفكا وتشاسوف يار وأندرييفكا وأوستري في دونيتسك.
بالإضافة إلى ذلك، صدت مجموعة "الجنوب" ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء 33 الميكانيكي واللواء 80 من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي بوغدانوفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك.
وأضافت الوزارة أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 410 عسكريين وتسع مركبات، وتم تدمير مدفع ذاتي الحركة من عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا" ومحطة الحرب الإلكترونية "أنكلاف" ومستودع ذخيرة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.