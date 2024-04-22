https://sputnikarabic.ae/20240422/الكرملين-روسيا-مستعدة-للتوصل-إلى-حل-سلمي-بشأن-أوكرانيا--1088196935.html
الكرملين: روسيا مستعدة للتوصل إلى حل سلمي بشأن أوكرانيا
الكرملين: روسيا مستعدة للتوصل إلى حل سلمي بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد استعداد روسيا للحل السلمي بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أن... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T17:15+0000
2024-04-22T17:15+0000
2024-04-22T17:15+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بيسكوف عبر "القناة الأولى الروسية": "لم تكن هناك مبادرة سلام، بل بيان عن استعداد روسيا للحل السلمي بشأن أوكرانيا. هذه ليست مبادرة، إنما إظهار الموقف الثابت المعروف لرئيس الدولة".وقال: "كييف ترفض بحكم القانون إمكانية إجراء أي مفاوضات مع موسكو، ولا تقدم يذكر في هذا الصدد، فالعملية العسكرية الخاصة مستمرة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240420/الكرملين-موافقة-الكونغرس-على-مساعدات-لأوكرانيا-خطوة-ستلحق-الخراب-بكييف--1088145780.html
https://sputnikarabic.ae/20240422/تراجع-مهم-زيلينسكي-يعترف-بأن-أوكرانيا-يمكن-أن-تبدأ-مفاوضات-مع-روسيا-1088191062.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الكرملين: روسيا مستعدة للتوصل إلى حل سلمي بشأن أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد استعداد روسيا للحل السلمي بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه ليست مبادرة سلام.
وقال بيسكوف عبر "القناة الأولى الروسية": "لم تكن هناك مبادرة سلام، بل بيان عن استعداد روسيا للحل السلمي بشأن أوكرانيا. هذه ليست مبادرة، إنما إظهار الموقف الثابت المعروف لرئيس الدولة".
وأشار إلى أن كييف ترفض بحكم القانون إجراء مفاوضات مع موسكو، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تقدم يذكر في هذا الموضوع.
وقال: "كييف ترفض بحكم القانون إمكانية إجراء أي مفاوضات مع موسكو، ولا تقدم يذكر في هذا الصدد، فالعملية العسكرية الخاصة مستمرة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.