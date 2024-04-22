https://sputnikarabic.ae/20240422/المجر-قادة-أوروبا-يستعدون-للحرب-العالمية-الثالثة-استجابة-لوضع-أوكرانيا-السيء-على-الجبهة-1088189664.html

المجر: قادة أوروبا يستعدون للحرب العالمية الثالثة استجابة لوضع أوكرانيا السيء على الجبهة

المجر: قادة أوروبا يستعدون للحرب العالمية الثالثة استجابة لوضع أوكرانيا السيء على الجبهة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بروكسل ترد على موقف أوكرانيا المتدهور على الجبهة من خلال الاستعداد لحرب عالمية، بينما تؤيد المجر التسوية السلمية. 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T13:24+0000

2024-04-22T13:24+0000

2024-04-22T14:31+0000

أخبار أوكرانيا

المجر

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_80f67289151e751fc194498e7beb3ee1.jpg

وقال سيارتو للصحفيين المجريين بعد اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "بروكسل ترد من خلال الاستعداد لحرب عالمية على الوضع المتدهور بشكل متزايد على الجبهة بالنسبة لأوكرانيا".وشدد سيارتو على أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لم تسهم حتى الآن في نجاحاتها على الجبهة، بل "على العكس من ذلك، أدت إلى تفاقم الوضع".وأضاف سيارتو أيضًا أن المجر تعتقد أن تدهور الوضع على الجبهة يجب أن يحفز جهود إحلال السلام، ويجب مناقشة شروط السلام بحضور الطرفين المتنازعين، وإلا فإن النقاش لا معنى له.وقال سيارتو: "لم يكن هناك اختلاف في تقييماتنا للوضع، باستثناء الصياغة، لا أحد ينكر أن الوضع على الجبهة من وجهة نظر أوكرانيا أصبح حرجاً، في الواقع، كان هذا الوضع يتدهور باستمرار منذ عامين، لكن في الأسابيع الأخيرة تسارع تدهورها بالنسبة لأوكرانيا بشكل ملحوظ".ووفقا له، فقد ظهرت معلومات علنية عن "مدى عظمة تفوق روسيا في مجال الأسلحة، وأن "هذا التفوق آخذ في النمو".وأشار سيارتو إلى أن بلاده لن توافق على تخصيص ملياري يورو من صندوق السلام الأوروبي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، إلى أن تقدم كييف ضمانات بعدم إدراج الشركات المجرية مرة أخرى في قائمة "الرعاة الدوليين للحرب".وأضاف سيارتو أنه بالإضافة إلى الـ 500 مليون يورو التي ترفضها المجر منذ عام تقريبا، يريد الاتحاد الأوروبي أن يدفع للدول الأعضاء 1.5 مليار يورو أخرى من صندوق السلام الأوروبي مقابل الأسلحة التي أرسلوها لكييف.

https://sputnikarabic.ae/20240422/تصويت-برأيك-هل-نشهد-اندلاع-الحرب-العالمية-الثالثة-بعد-تحذير-المجر؟----1088190496.html

https://sputnikarabic.ae/20240422/روسيا-حول-عزم-بولندا-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-سنضعها-على-قائمة-الأهداف-التي-سيتم-ضربها-1088184875.html

https://sputnikarabic.ae/20240422/الكرملين-قرار-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية-لصالح-كييف-خطير-جدا--1088183460.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, المجر, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن