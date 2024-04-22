https://sputnikarabic.ae/20240422/باتروشيف-يجري-محادثات-في-موسكو-مع-مستشار-الرئيس-السوري-علي-مملوك-1088193306.html
باتروشيف يجري محادثات في موسكو مع مستشار الرئيس السوري علي مملوك
باتروشيف يجري محادثات في موسكو مع مستشار الرئيس السوري علي مملوك
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الإثنين، أن سكرتير المجلس نيكولاي باتروشيف أجرى محادثات في موسكو مع مستشار الرئيس السوري علي مملوك. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T14:34+0000
2024-04-22T14:34+0000
2024-04-22T14:34+0000
روسيا
العالم العربي
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وذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، أنه "تمت مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وبحث قضايا التعاون الروسي السوري الهادف إلى ضمان أمن وسيادة الجمهورية العربية السورية".يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم بؤر إرهابية، تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع. وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".
https://sputnikarabic.ae/20240323/خبراء-الإرهاب-في-سوريا-وروسيا-له-جذور-واحدة-1087305714.html
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روسيا, العالم العربي
باتروشيف يجري محادثات في موسكو مع مستشار الرئيس السوري علي مملوك
أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الإثنين، أن سكرتير المجلس نيكولاي باتروشيف أجرى محادثات في موسكو مع مستشار الرئيس السوري علي مملوك.
وذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، أنه "تمت مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وبحث قضايا التعاون الروسي السوري الهادف إلى ضمان أمن وسيادة الجمهورية العربية السورية".
يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم بؤر إرهابية، تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.
وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.
ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".