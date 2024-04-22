https://sputnikarabic.ae/20240422/بتهمة-الكذب-وإثارة-النزاع-في-أوكرانيا-دعوى-قضائية-في-فرنسا-ضد-الأمين-العالم-لحلف-الناتو---1088186666.html

"بتهمة الكذب وإثارة النزاع في أوكرانيا"... دعوى قضائية في فرنسا ضد الأمين العالم لحلف "الناتو"

"بتهمة الكذب وإثارة النزاع في أوكرانيا"... دعوى قضائية في فرنسا ضد الأمين العالم لحلف "الناتو"

سبوتنيك عربي

رفع رئيس دار نشر "تالما ستوديوز"، باتريك بازن، دعوى قضائية ضد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، متهمًا إياه بالكذب وإثارة الصراع في... 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T12:43+0000

2024-04-22T12:43+0000

2024-04-22T12:48+0000

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084296216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f05a8884afedc14a38c5f8e2de9fce5a.jpg

وفي شكوى موجهة إلى المدّعي العام في باريس، لور بيكو، أشار بازن البالغ من العمر 60 عامًا إلى أن ستولتنبرغ أتيحت له الفرصة لبدء تهدئة الصراع.ووصف بازن ستوتنبرغ بأنه "الرجل الذي أراد الحرب مع روسيا بأي ثمن"، كما وصف ادعاءات ستولتنبرغ بأن الناتو لم يناقش أبدًا التوسع الشرقي بأنه "غير صحيح"، في إشارة إلى أن ستولتنبرغ نفى في إحدى المقابلات التصريحات الروسية التي تقول إن "الناتو" التزم بعدم تجاوز ألمانيا عام 1990.وكتب بازن: "هذه كذبة مثبتة، ويوجد على موقع الناتو نفسه وثيقة مؤرخة في 17 مايو(أيار) 1990، يتعهد فيها الناتو بعدم التقدم خارج حدود ألمانيا".ونشرت دار النشر الخاصة به كتابا بعنوان "الحرب في أوكرانيا: المسؤولية الجنائية للغرب"، كتب فيه عن السبل الممكنة لإنهاء الصراع والانتقال إلى "عالم لن يكون كما كان أبدا".وكتب بازن أن خطة إضعاف روسيا من خلال دفعها نحو الحرب "فشلت، وبفضل العقوبات، أصبحت روسيا أقوى من أي وقت مضى، وتتمتع بدعم حلفائها في جميع أنحاء العالم".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240422/روسيا-حول-عزم-بولندا-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-سنضعها-على-قائمة-الأهداف-التي-سيتم-ضربها-1088184875.html

https://sputnikarabic.ae/20240419/ستولتنبرغ-يدعو-دول-الناتو-لتزويد-كييف-بالأسلحة-للدفاع-عن-نفسها-1088121848.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي