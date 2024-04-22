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https://sputnikarabic.ae/20240422/بتهمة-الكذب-وإثارة-النزاع-في-أوكرانيا-دعوى-قضائية-في-فرنسا-ضد-الأمين-العالم-لحلف-الناتو---1088186666.html
"بتهمة الكذب وإثارة النزاع في أوكرانيا"... دعوى قضائية في فرنسا ضد الأمين العالم لحلف "الناتو"
"بتهمة الكذب وإثارة النزاع في أوكرانيا"... دعوى قضائية في فرنسا ضد الأمين العالم لحلف "الناتو"
سبوتنيك عربي
رفع رئيس دار نشر "تالما ستوديوز"، باتريك بازن، دعوى قضائية ضد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، متهمًا إياه بالكذب وإثارة الصراع في... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
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2024-04-22T12:48+0000
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وفي شكوى موجهة إلى المدّعي العام في باريس، لور بيكو، أشار بازن البالغ من العمر 60 عامًا إلى أن ستولتنبرغ أتيحت له الفرصة لبدء تهدئة الصراع.ووصف بازن ستوتنبرغ بأنه "الرجل الذي أراد الحرب مع روسيا بأي ثمن"، كما وصف ادعاءات ستولتنبرغ بأن الناتو لم يناقش أبدًا التوسع الشرقي بأنه "غير صحيح"، في إشارة إلى أن ستولتنبرغ نفى في إحدى المقابلات التصريحات الروسية التي تقول إن "الناتو" التزم بعدم تجاوز ألمانيا عام 1990.وكتب بازن: "هذه كذبة مثبتة، ويوجد على موقع الناتو نفسه وثيقة مؤرخة في 17 مايو(أيار) 1990، يتعهد فيها الناتو بعدم التقدم خارج حدود ألمانيا".ونشرت دار النشر الخاصة به كتابا بعنوان "الحرب في أوكرانيا: المسؤولية الجنائية للغرب"، كتب فيه عن السبل الممكنة لإنهاء الصراع والانتقال إلى "عالم لن يكون كما كان أبدا".وكتب بازن أن خطة إضعاف روسيا من خلال دفعها نحو الحرب "فشلت، وبفضل العقوبات، أصبحت روسيا أقوى من أي وقت مضى، وتتمتع بدعم حلفائها في جميع أنحاء العالم".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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https://sputnikarabic.ae/20240419/ستولتنبرغ-يدعو-دول-الناتو-لتزويد-كييف-بالأسلحة-للدفاع-عن-نفسها-1088121848.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي

"بتهمة الكذب وإثارة النزاع في أوكرانيا"... دعوى قضائية في فرنسا ضد الأمين العالم لحلف "الناتو"

12:43 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 12:48 GMT 22.04.2024)
© Saul Loebالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Saul Loeb
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رفع رئيس دار نشر "تالما ستوديوز"، باتريك بازن، دعوى قضائية ضد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، متهمًا إياه بالكذب وإثارة الصراع في أوكرانيا.
وفي شكوى موجهة إلى المدّعي العام في باريس، لور بيكو، أشار بازن البالغ من العمر 60 عامًا إلى أن ستولتنبرغ أتيحت له الفرصة لبدء تهدئة الصراع.

وأوضح بازن أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي هو المسؤول عن تورط أوروبا المباشر والمتزايد في الصراع في أوكرانيا.

ووصف بازن ستوتنبرغ بأنه "الرجل الذي أراد الحرب مع روسيا بأي ثمن"، كما وصف ادعاءات ستولتنبرغ بأن الناتو لم يناقش أبدًا التوسع الشرقي بأنه "غير صحيح"، في إشارة إلى أن ستولتنبرغ نفى في إحدى المقابلات التصريحات الروسية التي تقول إن "الناتو" التزم بعدم تجاوز ألمانيا عام 1990.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
روسيا حول عزم بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية: سنضعها على قائمة الأهداف التي سيتم ضربها
11:35 GMT
وكتب بازن: "هذه كذبة مثبتة، ويوجد على موقع الناتو نفسه وثيقة مؤرخة في 17 مايو(أيار) 1990، يتعهد فيها الناتو بعدم التقدم خارج حدود ألمانيا".

وطالب بازن أيضًا السلطات الفرنسية بإجراء تحقيقات بشأن وجود الجيش الفرنسي في أوكرانيا.

ونشرت دار النشر الخاصة به كتابا بعنوان "الحرب في أوكرانيا: المسؤولية الجنائية للغرب"، كتب فيه عن السبل الممكنة لإنهاء الصراع والانتقال إلى "عالم لن يكون كما كان أبدا".
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ستولتنبرغ يدعو دول الناتو لتزويد كييف بالأسلحة "للدفاع عن نفسها"
19 أبريل, 15:50 GMT
وكتب بازن أن خطة إضعاف روسيا من خلال دفعها نحو الحرب "فشلت، وبفضل العقوبات، أصبحت روسيا أقوى من أي وقت مضى، وتتمتع بدعم حلفائها في جميع أنحاء العالم".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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