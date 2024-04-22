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https://sputnikarabic.ae/20240422/بعد-تحذير-المجر-هل-يستطيع-الاتحاد-الأوروبي-مواجهة-روسيا-عسكريا-1088195813.html
بعد تحذير المجر.. هل يستطيع الاتحاد الأوروبي مواجهة روسيا عسكريا؟
بعد تحذير المجر.. هل يستطيع الاتحاد الأوروبي مواجهة روسيا عسكريا؟
سبوتنيك عربي
يضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة أقوى جيوشها أضعف من الجيش الروسي بـ8 مراتب، في تصنيف موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T16:48+0000
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فبينما يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية عالميا، فإن الجيش الإيطالي، الذي يمثل أقوى جيوش الاتحاد الأوروبي، يأتي في المرتبة رقم 10 بين أقوى جيوش العالم. وتضم قائمة القوة العسكرية للاتحاد الأوروبي التي أوردها "غلوبال فاير بور" 25 جيشا تصنيفها كما يلي:قوة روسيا العسكرية تمتلك روسيا ثالث أضخم ميزانية دفاع في العالم بـ109 مليارات دولار، وتصنف قوتها الجوية في المرتبة الثانية عالميا بـ4 آلاف و255 طائرة حربية.وتصنف قوة الدبابات الروسية في المرتبة الأولى عالميا بـ14 ألفا و777 دبابة، ولديها أضخم قوة مدافع اتية الحركة تضم 6 آلاف و208 مدافع وأضخم قوة مدافع مقطورة تضم 8 آلاف و356 مدفعا وثاني أضخم قوة راجمات صواريخ تشمل 3 آلاف و65 راجمة.ويصنف الأسطول الحربي الروسي في المرتبة الأولى عالميا بـ780 وحدة بحرية تشمل أضخم قوة غواصات في العالم تضم 65 غواصة نووية وتقليدية، وأضخم قوة كورفيتات تضم 83 كورفيت، إضافة إلى رابع أضخم قوة مدمرات عالميا.وتشير هذه الإحصائيات الموقع إلى تفوق الجيش الروسي كما وكيفا على جميع جيوش الاتحاد الأوروبي، التي تراجعت كفاءتها القتالية منذ عقود بصورة ظهرت في تراجع نفوذها عالميا وخير مثال على ذلك طرد الجيش الفرنسي من العديد من الدول الأفريقية التي كانت تمثل مناطق نفوذ له، في السابق.وتمتلك روسيا قوة اقتصادية هائلة اعتمادا على مكانتها العالمية في مجال إنتاج النفط والغاز، إضافة إلى قدراتها الصناعية المدنية والعسكرية، التي تجعلها واحدة من أفضل منتجي الأسلحة في العالم.كما تمتلك روسيا قوة دعم لوجستي ضخمة تضم ألف و218 مطارا و8 موانئ كبرى وشبكة ممتدة من الطرق والسكك الحديدية، التي تمكنها من نقل إمداداتها العسكرية في وقت قياسي إلى جبهات القتال دون أن يتمكن العدو من تعطيلها، وهو ما يسمح لقواتها بتنفيذ جميع الخطوط العسكرية في الوقت المحدد وبالكفاءة المطلوبة.القوة النوويةإضافة إلى تفوق روسيا فيما يتعلق بالقوة التقليدية التي تشمل أسلحة البر والبحر والجو، فإن الجيش الروسي يمتلك ميزة كبرى إضافية، هي الأسلحة النووية، بينما لا يوجد بين جيوش الدول الأوروبية سوى دولة نووية واحدة هي فرنسا، إضافة إلى بعض الدول التي تخضع لاتفاقية مشاركة الأسلحة النووية الأمريكية ومنها إيطاليا.وبينما لا يتجاوز حجم ترسانة فرنسا النووية وما تستضيفه باقي الدول الأوروبية من قنابل نووية أمريكية، مئات القنابل، فإن حجم الترسانة النووية الروسية يقدر بنحو نصف القنابل النووية في العالم بنحو 6 آلاف قنبلة.وتمتلك روسيا أضخم قنبلة نووية في العالم، تحمل اسم "القيصر" واسمها الكودي "آر دي إس - 220"، وهي قنبلة نووية حرارية تم اختبارها عام 1961، لتنتج أقوى انفجار نووي عرفه العالم منذ ذلك الحين، كما يساوي 40 ضعف القوة التدميرية الناتجة عن أضخم القنابل النووية الأمريكية.تبلغ القوة التدميرية لقنبلة "القيصر" 100 ميغاطن، أو ما يكافئ تفجير 100 مليون طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.كما تتجاوز قوتها التدميرية 3 آلاف و300 ضعف القوة التدميرية لقنبلة "الولد الصغير" التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لضرب مدينة هيروشيما اليابانية عام 1945.تحذير المجرقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن بروكسل تستعد لحرب عالمية ردا على موقف أوكرانيا المتدهور على الجبهة، مضيفا: "لكننا تؤيد التسوية السلمية".وجاءت تصريحات سيارتو خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، التي قال عنها إنها كانت أشبه بـ"اجتماع القادة العسكريين في المقر الرئيسي"، لأنه لعدة ساعات "كان الجميع تقريبا يتحدثون عن عدد الوحدات من الأسلحة وبأي جدول زمني هم على استعداد لتزويد أوكرانيا" من مستودعات فارغة تقريبًا.وشدد سيارتو على أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لم تسهم حتى الآن في نجاحاتها على الجبهة، بل "على العكس من ذلك، أدت إلى تفاقم الوضع"، مضيفا: "ظهرت معلومات علنية عن "مدى عظمة تفوق روسيا في مجال الأسلحة، وأن هذا التفوق آخذ في النمو".
https://sputnikarabic.ae/20220621/مقارنة-بين-دبابة-تي--90-الروسية-و4-دبابات-غربية-1063939284.html
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https://sputnikarabic.ae/20230925/ما-هي-القوة-التدميرية-لأقوى-القنابل-الذرية-في-العالم-1081391352.html
https://sputnikarabic.ae/20240422/المجر-قادة-أوروبا-يستعدون-للحرب-العالمية-الثالثة-استجابة-لوضع-أوكرانيا-السيء-على-الجبهة-1088189664.html
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , إيطاليا
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , إيطاليا

بعد تحذير المجر.. هل يستطيع الاتحاد الأوروبي مواجهة روسيا عسكريا؟

16:48 GMT 22.04.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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يضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة أقوى جيوشها أضعف من الجيش الروسي بـ8 مراتب، في تصنيف موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024.
فبينما يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية عالميا، فإن الجيش الإيطالي، الذي يمثل أقوى جيوش الاتحاد الأوروبي، يأتي في المرتبة رقم 10 بين أقوى جيوش العالم.

وتضم قائمة القوة العسكرية للاتحاد الأوروبي التي أوردها "غلوبال فاير بور" 25 جيشا تصنيفها كما يلي:

إيطاليا: تحتل المرتبة الأولى بين جيوش الاتحاد الأوروبي والمرتبة رقم 10 عالميا.
فرنسا: المرتبة الثانية في الاتحاد ورقم 11 عالميا.
ألمانيا: المرتبة الـ3 في الاتحاد ورقم 19 عالميا.
إسبانيا: المرتبة الـ4 في الاتحاد ورقم 20 عالميا.
بولندا: المرتبة الـ5 في الاتحاد ورقم 21 عالميا.
السويد: المرتبة الـ6 في الاتحاد ورقم 29 عالميا.
اليونان: المرتبة الـ7 في الاتحاد ورقم 32 عالميا.
البرتغال: المرتبة الـ8 في الاتحاد ورقم 38 عالميا.
هولندا: المرتبة الـ9 في الاتحاد ورقم 40 عالميا.
التشيك: المرتبة الـ10 في الاتحاد ورقم 46 عالميا.
رومانيا: المرتبة الـ11 في الاتحاد ورقم 47 عالميا.
الدنمارك: المرتبة الـ12 في الاتحاد ورقم 48 عالميا.
فنلندا: المرتبة الـ13 في الاتحاد ورقم 49 عالميا.
المجر: المرتبة الـ14 في الاتحاد ورقم 54 عالميا.
بلغاريا: المرتبة الـ15 في الاتحاد ورقم 62 عالميا.
كرواتيا: المرتبة الـ16 في الاتحاد ورقم 66 عالميا.
سلوفاكيا: المرتبة الـ17 في الاتحاد ورقم 69 عالميا.
بلجيكا: المرتبة الـ18 في الاتحاد ورقم 70 عالميا.
النمسا: المرتبة الـ19 في الاتحاد ورقم 71 عالميا.
إستونيا: المرتبة الـ20 في الاتحاد ورقم 87 عالميا.
ليتوانيا: المرتبة الـ21 في الاتحاد ورقم 88 عالميا.
سلوفينيا: المرتبة الـ22 في الاتحاد ورقم 91 عالميا.
إيرلندا: المرتبة الـ23 في الاتحاد ورقم 94 عالميا.
لاتفيا: المرتبة الـ24 في الاتحاد ورقم 99 عالميا.
لوكسمبرغ: المرتبة الـ25 في الاتحاد ورقم 109 عالميا.
دبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
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21 يونيو 2022, 14:44 GMT

قوة روسيا العسكرية

تمتلك روسيا ثالث أضخم ميزانية دفاع في العالم بـ109 مليارات دولار، وتصنف قوتها الجوية في المرتبة الثانية عالميا بـ4 آلاف و255 طائرة حربية.
وتصنف قوة الدبابات الروسية في المرتبة الأولى عالميا بـ14 ألفا و777 دبابة، ولديها أضخم قوة مدافع اتية الحركة تضم 6 آلاف و208 مدافع وأضخم قوة مدافع مقطورة تضم 8 آلاف و356 مدفعا وثاني أضخم قوة راجمات صواريخ تشمل 3 آلاف و65 راجمة.
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23 يناير 2023, 16:20 GMT
ويصنف الأسطول الحربي الروسي في المرتبة الأولى عالميا بـ780 وحدة بحرية تشمل أضخم قوة غواصات في العالم تضم 65 غواصة نووية وتقليدية، وأضخم قوة كورفيتات تضم 83 كورفيت، إضافة إلى رابع أضخم قوة مدمرات عالميا.
وتشير هذه الإحصائيات الموقع إلى تفوق الجيش الروسي كما وكيفا على جميع جيوش الاتحاد الأوروبي، التي تراجعت كفاءتها القتالية منذ عقود بصورة ظهرت في تراجع نفوذها عالميا وخير مثال على ذلك طرد الجيش الفرنسي من العديد من الدول الأفريقية التي كانت تمثل مناطق نفوذ له، في السابق.
وتمتلك روسيا قوة اقتصادية هائلة اعتمادا على مكانتها العالمية في مجال إنتاج النفط والغاز، إضافة إلى قدراتها الصناعية المدنية والعسكرية، التي تجعلها واحدة من أفضل منتجي الأسلحة في العالم.
كما تمتلك روسيا قوة دعم لوجستي ضخمة تضم ألف و218 مطارا و8 موانئ كبرى وشبكة ممتدة من الطرق والسكك الحديدية، التي تمكنها من نقل إمداداتها العسكرية في وقت قياسي إلى جبهات القتال دون أن يتمكن العدو من تعطيلها، وهو ما يسمح لقواتها بتنفيذ جميع الخطوط العسكرية في الوقت المحدد وبالكفاءة المطلوبة.
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17 أكتوبر 2021, 11:50 GMT

القوة النووية

إضافة إلى تفوق روسيا فيما يتعلق بالقوة التقليدية التي تشمل أسلحة البر والبحر والجو، فإن الجيش الروسي يمتلك ميزة كبرى إضافية، هي الأسلحة النووية، بينما لا يوجد بين جيوش الدول الأوروبية سوى دولة نووية واحدة هي فرنسا، إضافة إلى بعض الدول التي تخضع لاتفاقية مشاركة الأسلحة النووية الأمريكية ومنها إيطاليا.
وبينما لا يتجاوز حجم ترسانة فرنسا النووية وما تستضيفه باقي الدول الأوروبية من قنابل نووية أمريكية، مئات القنابل، فإن حجم الترسانة النووية الروسية يقدر بنحو نصف القنابل النووية في العالم بنحو 6 آلاف قنبلة.
قنبلة القيصر النووية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
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25 سبتمبر 2023, 15:44 GMT
وتمتلك روسيا أضخم قنبلة نووية في العالم، تحمل اسم "القيصر" واسمها الكودي "آر دي إس - 220"، وهي قنبلة نووية حرارية تم اختبارها عام 1961، لتنتج أقوى انفجار نووي عرفه العالم منذ ذلك الحين، كما يساوي 40 ضعف القوة التدميرية الناتجة عن أضخم القنابل النووية الأمريكية.
تبلغ القوة التدميرية لقنبلة "القيصر" 100 ميغاطن، أو ما يكافئ تفجير 100 مليون طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.
كما تتجاوز قوتها التدميرية 3 آلاف و300 ضعف القوة التدميرية لقنبلة "الولد الصغير" التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لضرب مدينة هيروشيما اليابانية عام 1945.

تحذير المجر

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن بروكسل تستعد لحرب عالمية ردا على موقف أوكرانيا المتدهور على الجبهة، مضيفا: "لكننا تؤيد التسوية السلمية".
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
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13:24 GMT
وجاءت تصريحات سيارتو خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، التي قال عنها إنها كانت أشبه بـ"اجتماع القادة العسكريين في المقر الرئيسي"، لأنه لعدة ساعات "كان الجميع تقريبا يتحدثون عن عدد الوحدات من الأسلحة وبأي جدول زمني هم على استعداد لتزويد أوكرانيا" من مستودعات فارغة تقريبًا.
وشدد سيارتو على أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لم تسهم حتى الآن في نجاحاتها على الجبهة، بل "على العكس من ذلك، أدت إلى تفاقم الوضع"، مضيفا: "ظهرت معلومات علنية عن "مدى عظمة تفوق روسيا في مجال الأسلحة، وأن هذا التفوق آخذ في النمو".
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
مقارنة بين دبابة تي -90 الروسية و4 دبابات غربية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
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