تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة بمستشفى العودة وسط قطاع غزة

الإليزيه: الرئيسان الفرنسي والمصري شددا على ضرورة ضبط النفس لمنع حرب إقليمية
نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين:
- الأنفاق ستسمح لحماس بالبقاء وإعادة تشكيل نفسها بمجرد توقف القتال بغزة
- إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهذا سيزيد عدد القتلى في غزة أكثر
- السبيل الوحيد لحمل إسرائيل على وقف عملية رفح هو صفقة لإطلاق سراح الرهائن
- نعتقد أن العملية الوشيكة في رفح هي وحدها ما أبقى حماس في المفاوضات
كتائب القسام: ندك بقذائف الهاون تجمعًا لقوات الاحتلال المتوغلة في بيت حانون شمال قطاع غزة
تائب شهداء الأقصى: قصفنا بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال وآلياتهم شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة
تعقيباً على اكتشاف مقابر جماعية بأحد المجمعات الطبية بخان يونس جنوب قطاع غزة:
المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية: من المؤسف والمشين استمرار انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في القرن الحادي والعشرين
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية، بأنه من المؤسف والمشين أن يستمر انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في القرن الحادي والعشرين، على مرأى ومسمع من جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية ومجلس الأمن.
وأدان السفير أبو زيد الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، مجدداً التأكيد على ضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الإنتهاكات، وإجراء التحقيقات اللازمة للمسائلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأضاف، بأن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لايقل فجاجةً وخطورةً، ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً بضرورة وضع حد فوري للعنف والإعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية.
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية
الرئاسة المصرية:
- الرئيس السيسي يستعرض مع رئيس الوزراء الإسباني هاتفيا الجهود المصرية للتهدئة في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع
- رئيس الوزراء الإسباني يشيد بالدور المصري على المسارين السياسي والإنساني لإنهاء الأزمة في غزة
- الرئيس السيسي يشيد بتحركات رئيس الوزراء الإسباني لدعم السلام في المنطقة
- الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسباني يؤكدان خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لعواقبه الإنسانية الوخيمة
- الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسباني يؤكدان وجود حاجة ماسة وعاجلة لإنهاء حالة التحفز الراهنة لاستعادة السلم والأمن بالمنطقة
- الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسباني يشددان على محورية العمل للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وخاصة عن طريق تفعيل حل الدولتين
وزير الدفاع غالانت لجنود كتيبة نيتساح يهودا: نحن في بداية حرب ضد سبعة جيوش ومنظمات إرهابية والمؤسسة الأمنية تقف خلفكم
رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت: القرار الأمريكي بفرض عقوبات على وحدة نيتساح يهودا في الجيش قرار خاطئ أخلاقيا وضار عمليا
الرئاسة الفرنسية:
اتصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، وأبلغه أن فرنسا عازمة على السعي إلى تجنب التصعيد في الصراع في المنطقة، وعلى تعزيز الإجراءات ضد محاولات إيران زعزعة استقرار المنطقة، كما أعاد التأكيد على أن بلاده تعمل على وقف التصعيد بين إسرائيل ولبنان.
الجيش الإسرائيلي يعلن عن بدء عملية عسكرية في الممر الفاصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه ومواصلة تدمير البنى التحتية