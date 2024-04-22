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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
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خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
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عالم سبوتنيك
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تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة بمستشفى العودة وسط قطاع غزة
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة بمستشفى العودة وسط قطاع غزة
سبوتنيك عربي
استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، مبنى الإدارة بمستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما تعرضت مناطق شمالي النصيرات والمغراقة والبريج والمغازي... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T06:50+0000
2024-04-22T06:50+0000
غزة
طوفان الأقصى
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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غزة, طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
غزة, طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة بمستشفى العودة وسط قطاع غزة

06:50 GMT 22.04.2024
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استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، مبنى الإدارة بمستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما تعرضت مناطق شمالي النصيرات والمغراقة والبريج والمغازي لقصف مدفعي عنيف منذ مطلع فجر اليوم.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى". وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة ما يزيد عن 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 77 ألف مصاب وعشرات الآلاف تحت الأنقاض، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار في غزة.
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18:35 GMT 22.04.2024
18:19 GMT 22.04.2024

الإليزيه: الرئيسان الفرنسي والمصري شددا على ضرورة ضبط النفس لمنع حرب إقليمية

18:03 GMT 22.04.2024
17:57 GMT 22.04.2024
17:50 GMT 22.04.2024

نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين:

- الأنفاق ستسمح لحماس بالبقاء وإعادة تشكيل نفسها بمجرد توقف القتال بغزة

- إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهذا سيزيد عدد القتلى في غزة أكثر

- السبيل الوحيد لحمل إسرائيل على وقف عملية رفح هو صفقة لإطلاق سراح الرهائن

- نعتقد أن العملية الوشيكة في رفح هي وحدها ما أبقى حماس في المفاوضات

17:27 GMT 22.04.2024

كتائب القسام: ندك بقذائف الهاون تجمعًا لقوات الاحتلال المتوغلة في بيت حانون شمال قطاع غزة

17:27 GMT 22.04.2024

تائب شهداء الأقصى: قصفنا بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال وآلياتهم شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة

17:23 GMT 22.04.2024
16:24 GMT 22.04.2024

تعقيباً على اكتشاف مقابر جماعية بأحد المجمعات الطبية بخان يونس جنوب قطاع غزة:

المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية: من المؤسف والمشين استمرار انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في القرن الحادي والعشرين

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية، بأنه من المؤسف والمشين أن يستمر انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في القرن الحادي والعشرين، على مرأى ومسمع من جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية ومجلس الأمن.

وأدان السفير أبو زيد الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، مجدداً التأكيد على ضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الإنتهاكات، وإجراء التحقيقات اللازمة للمسائلة ومحاسبة مرتكبيها.

وأضاف، بأن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لايقل فجاجةً وخطورةً، ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً بضرورة وضع حد فوري للعنف والإعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية.

16:23 GMT 22.04.2024
16:13 GMT 22.04.2024

حزب الله: استهدفنا تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية

16:06 GMT 22.04.2024

الرئاسة المصرية:

- الرئيس السيسي يستعرض مع رئيس الوزراء الإسباني هاتفيا الجهود المصرية للتهدئة في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع

- رئيس الوزراء الإسباني يشيد بالدور المصري على المسارين السياسي والإنساني لإنهاء الأزمة في غزة

- الرئيس السيسي يشيد بتحركات رئيس الوزراء الإسباني لدعم السلام في المنطقة

- الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسباني يؤكدان خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لعواقبه الإنسانية الوخيمة

- الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسباني يؤكدان وجود حاجة ماسة وعاجلة لإنهاء حالة التحفز الراهنة لاستعادة السلم والأمن بالمنطقة

- الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسباني يشددان على محورية العمل للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وخاصة عن طريق تفعيل حل الدولتين

15:51 GMT 22.04.2024
15:31 GMT 22.04.2024
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
وزير الخارجية الأردني: خطر توسع الحرب حقيقي ويتزايد مع استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة
15:26 GMT
14:50 GMT 22.04.2024

وزير الدفاع غالانت لجنود كتيبة نيتساح يهودا: نحن في بداية حرب ضد سبعة جيوش ومنظمات إرهابية والمؤسسة الأمنية تقف خلفكم

14:50 GMT 22.04.2024

رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت: القرار الأمريكي بفرض عقوبات على وحدة نيتساح يهودا في الجيش قرار خاطئ أخلاقيا وضار عمليا

14:45 GMT 22.04.2024

الرئاسة الفرنسية:

اتصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، وأبلغه أن فرنسا عازمة على السعي إلى تجنب التصعيد في الصراع في المنطقة، وعلى تعزيز الإجراءات ضد محاولات إيران زعزعة استقرار المنطقة، كما أعاد التأكيد على أن بلاده تعمل على وقف التصعيد بين إسرائيل ولبنان.

14:44 GMT 22.04.2024

الجيش الإسرائيلي يعلن عن بدء عملية عسكرية في الممر الفاصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه ومواصلة تدمير البنى التحتية

14:35 GMT 22.04.2024
13:46 GMT 22.04.2024
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:58 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترغب برؤية روسيا كضامن أمني في غزةأمس, 16:11 GMT
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