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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240422/حرس-الحدود-الأوكرانية-كل-يوم-يحاول-10-متهربين-مغادرة-البلاد-1088171570.html
حرس الحدود الأوكرانية: كل يوم يحاول 10 متهربين مغادرة البلاد
حرس الحدود الأوكرانية: كل يوم يحاول 10 متهربين مغادرة البلاد
سبوتنيك عربي
أفاد ممثل دائرة الحدود الأوكرانية، أندريه ديمتشينكو، بأن المتهربين يحاولون بانتظام مغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونقلت قناة " TSN" التلفزيونية عن ديمشينكو قوله: "قد يكون عددهم نحو عشرة أشخاص نكشفهم بمثل هذه الوثائق عند محاولتهم عبور الحدود أو عندما يحاول الناس رشوة مفتشي خدمات الحدود الحكومية".في الأسبوع الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، في أوائل أبريل/ نيسان، وقع زيلينسكي على قانون يخفض الحد الأدنى لسن التعبئة.وبحسب قانون التعبئة الجديد، يمكن الآن للأوكرانيين أن يكونوا في المقدمة في سن 25 عامًا، وليس في سن 27 عامًا، كما كان من قبل.وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية منذ 24 فبراير/ شباط 2022؛ وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة. يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد أثناء الأحكام العرفية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/خبير-أمريكي-حلف-شمال-الأطلسي-تكبد-خسائر-في-أوكرانيا-والروس-ينتصرون-1088164397.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

حرس الحدود الأوكرانية: كل يوم يحاول 10 متهربين مغادرة البلاد

05:00 GMT 22.04.2024
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Sputnik . Dmitry Makeev
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تابعنا عبر
أفاد ممثل دائرة الحدود الأوكرانية، أندريه ديمتشينكو، بأن المتهربين يحاولون بانتظام مغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني.
ونقلت قناة " TSN" التلفزيونية عن ديمشينكو قوله: "قد يكون عددهم نحو عشرة أشخاص نكشفهم بمثل هذه الوثائق عند محاولتهم عبور الحدود أو عندما يحاول الناس رشوة مفتشي خدمات الحدود الحكومية".

وأشار إلى أن معظم المحاولات تم تسجيلها على حدود أوكرانيا مع مولدوفا ورومانيا.

في الأسبوع الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، في أوائل أبريل/ نيسان، وقع زيلينسكي على قانون يخفض الحد الأدنى لسن التعبئة.
القوات المسلحة الإسبانية خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
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أمس, 15:39 GMT
وبحسب قانون التعبئة الجديد، يمكن الآن للأوكرانيين أن يكونوا في المقدمة في سن 25 عامًا، وليس في سن 27 عامًا، كما كان من قبل.
وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية منذ 24 فبراير/ شباط 2022؛ وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة. يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد أثناء الأحكام العرفية.
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