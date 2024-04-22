https://sputnikarabic.ae/20240422/حرس-الحدود-الأوكرانية-كل-يوم-يحاول-10-متهربين-مغادرة-البلاد-1088171570.html
حرس الحدود الأوكرانية: كل يوم يحاول 10 متهربين مغادرة البلاد
حرس الحدود الأوكرانية: كل يوم يحاول 10 متهربين مغادرة البلاد
سبوتنيك عربي
أفاد ممثل دائرة الحدود الأوكرانية، أندريه ديمتشينكو، بأن المتهربين يحاولون بانتظام مغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T05:00+0000
2024-04-22T05:00+0000
2024-04-22T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0f/1059920620_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_0ad7635497d67204a08d3102cc9c303f.jpg
ونقلت قناة " TSN" التلفزيونية عن ديمشينكو قوله: "قد يكون عددهم نحو عشرة أشخاص نكشفهم بمثل هذه الوثائق عند محاولتهم عبور الحدود أو عندما يحاول الناس رشوة مفتشي خدمات الحدود الحكومية".في الأسبوع الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، في أوائل أبريل/ نيسان، وقع زيلينسكي على قانون يخفض الحد الأدنى لسن التعبئة.وبحسب قانون التعبئة الجديد، يمكن الآن للأوكرانيين أن يكونوا في المقدمة في سن 25 عامًا، وليس في سن 27 عامًا، كما كان من قبل.وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية منذ 24 فبراير/ شباط 2022؛ وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة. يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد أثناء الأحكام العرفية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/خبير-أمريكي-حلف-شمال-الأطلسي-تكبد-خسائر-في-أوكرانيا-والروس-ينتصرون-1088164397.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0f/1059920620_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_221f4bff8360cbe8ed41f8da8289d46b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
حرس الحدود الأوكرانية: كل يوم يحاول 10 متهربين مغادرة البلاد
أفاد ممثل دائرة الحدود الأوكرانية، أندريه ديمتشينكو، بأن المتهربين يحاولون بانتظام مغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني.
ونقلت قناة " TSN" التلفزيونية عن ديمشينكو قوله: "قد يكون عددهم نحو عشرة أشخاص نكشفهم بمثل هذه الوثائق عند محاولتهم عبور الحدود أو عندما يحاول الناس رشوة مفتشي خدمات الحدود الحكومية".
وأشار إلى أن معظم المحاولات تم تسجيلها على حدود أوكرانيا مع مولدوفا ورومانيا.
في الأسبوع الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، في أوائل أبريل/ نيسان، وقع زيلينسكي على قانون يخفض الحد الأدنى لسن التعبئة.
وبحسب قانون التعبئة الجديد، يمكن الآن للأوكرانيين أن يكونوا في المقدمة في سن 25 عامًا، وليس في سن 27 عامًا، كما كان من قبل.
وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية منذ 24 فبراير/ شباط 2022؛ وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة. يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد أثناء الأحكام العرفية.