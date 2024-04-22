https://sputnikarabic.ae/20240422/حركة-جيش-تحرير-السودان-تجمد-نشاطها-في-مناطق-سيطرة-قوات-الدعم-السريع-1088173770.html
حركة "جيش تحرير السودان" تجمد نشاطها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع
حركة "جيش تحرير السودان" تجمد نشاطها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع
سبوتنيك عربي
قررت حركة "جيش تحرير السودان" الموالية للجيش السوداني تجميد نشاطها وإغلاق جميع مكاتبها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، حيث تتهم قوات الدعم بمحاولة تأسيس دولة... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T07:53+0000
2024-04-22T07:53+0000
2024-04-22T07:53+0000
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وقال موقع "أخبار السودان" إن تلك الخطوة التي اتخذتها حركة "جيش تحرير السودان" تأتي بالتزامن مع تجدد الاشتباكات على نحو عنيف في ولاية شمال كردفان.وأعلنت الحركة، أمس الأحد، أن السكان المحليين في القرية الواقعة في ريف الحصاحيصا، تصدوا لهجوم نفذته قوة تابعة للدعم السريع، مشيرة إلى أن تلك القوة ارتكبت سرقات واسعة أثارت غضب المدنيين.واتهمت "جيش تحرير السودان"، قوات الدعم السريع بإطلاق الرصاص على المواطنين العُزل ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين.وفي وقت سابق، قال مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور رئيس حركة "جيش تحرير السودان"، أمس الأحد، إن قوات الدعم السريع تتمادى في توسيع سيطرتها بغرض فرض ترسيم دولة جديدة في غرب السودان.جاءت تصريحات مناوي في تغريدة على حسابة عبر منصة "إكس" قال فيها: "كلما تساهلت القوة المشتركة رغبة لترك أبواب الحوار من أجل التعايش السلمي في السودان عموما وفي دارفور خصوصاً على الأقل بعد انتهاء الوضع الحالي، تتمادي قوات الدعم السريع مستغلة هذا التسامح لتوسيع دائرة سيطرتها بغرض فرض ترسيم دولة جديدة في غرب السودان تحظى بالاعتراف الصامت كما خُطط لهم".وتابع مناوي في منشوره قائلا إن "اعتداء الدعم السريع علي مليط يعني جعل الطوق طوق علي الفاشر من جميع جهات بغرض تجويعها ومنع انسياب المواد الإنسانية واحتياجات الحياة بما يعني فرض علي أهل دارفور قبول بالأمر الواقع ، هذا الحال سيدفع لإتخاذ قرار أخر غير تقليدي علي مدن دارفور الاخري التي تعيش في حالة الاختطاف بعد ان سيطرت عليها وجعلوها مدن للأشباح".تأتي تصريحات مناوي رغم إعلان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية "تقدم"، يوم الجمعة الماضي، التزام طرفي الحرب في البلاد، الجيش وقوات الدعم السريع، بالعودة لمسار المفاوضات في مدينة جدة السعودية.وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد صرح يوم الجمعة الماضية، بأنه "غير مستعد للتفاوض مع قوات الدعم السريع، طالما الحرب مستمرة"، مشددًا على التزامه بـ"منبر جدة" وعلى ضرورة تنفيذ "الدعم السريع" للالتزامات التي تعهدت بها.وحلت يوم الاثنين الماضي 15 أبريل/ نيسان الجاري، الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع الواسع النطاق في السودان، والذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
حركة "جيش تحرير السودان" تجمد نشاطها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع
قررت حركة "جيش تحرير السودان" الموالية للجيش السوداني تجميد نشاطها وإغلاق جميع مكاتبها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، حيث تتهم قوات الدعم بمحاولة تأسيس دولة جديدة في إقليم دارفور.
وقال موقع
"أخبار السودان" إن تلك الخطوة التي اتخذتها حركة "جيش تحرير السودان" تأتي بالتزامن مع تجدد الاشتباكات على نحو عنيف في ولاية شمال كردفان.
وأعلنت الحركة، أمس الأحد، أن السكان المحليين في القرية الواقعة في ريف الحصاحيصا، تصدوا لهجوم نفذته قوة تابعة للدعم السريع، مشيرة إلى أن تلك القوة ارتكبت سرقات واسعة أثارت غضب المدنيين.
واتهمت "جيش تحرير السودان"، قوات الدعم السريع بإطلاق الرصاص على المواطنين العُزل ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين.
وفي وقت سابق، قال مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور رئيس حركة "جيش تحرير السودان"، أمس الأحد، إن قوات الدعم السريع تتمادى في توسيع سيطرتها بغرض فرض ترسيم
دولة جديدة في غرب السودان.
جاءت تصريحات مناوي في تغريدة على حسابة عبر منصة "إكس" قال فيها: "كلما تساهلت القوة المشتركة رغبة لترك أبواب الحوار من أجل التعايش السلمي في السودان عموما وفي دارفور خصوصاً على الأقل بعد انتهاء الوضع الحالي، تتمادي قوات الدعم السريع مستغلة هذا التسامح لتوسيع دائرة سيطرتها بغرض فرض ترسيم دولة جديدة في غرب السودان تحظى بالاعتراف الصامت كما خُطط لهم".
وتابع مناوي في منشوره قائلا إن "اعتداء الدعم السريع علي مليط يعني جعل الطوق طوق علي الفاشر من جميع جهات بغرض تجويعها ومنع انسياب المواد الإنسانية واحتياجات الحياة بما يعني فرض علي أهل دارفور قبول بالأمر الواقع ، هذا الحال سيدفع لإتخاذ قرار أخر غير تقليدي علي مدن دارفور الاخري التي تعيش في حالة الاختطاف بعد ان سيطرت عليها وجعلوها مدن للأشباح".
تأتي تصريحات مناوي رغم إعلان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية "تقدم"، يوم الجمعة الماضي، التزام طرفي الحرب في البلاد، الجيش وقوات الدعم السريع، بالعودة لمسار المفاوضات في مدينة جدة السعودية.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد صرح يوم الجمعة الماضية، بأنه "غير مستعد للتفاوض مع قوات الدعم السريع، طالما الحرب مستمرة"، مشددًا على التزامه بـ"منبر جدة" وعلى ضرورة تنفيذ "الدعم السريع" للالتزامات التي تعهدت بها.
وحلت يوم الاثنين الماضي 15 أبريل/ نيسان الجاري، الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع الواسع النطاق في السودان، والذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.