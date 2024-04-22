https://sputnikarabic.ae/20240422/حماس-تدين-محاولة-أمريكا-تحميلها-مسؤولية-تعطيل-التوصل-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-1088202981.html
"حماس" تدين محاولة أمريكا تحميلها مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار
"حماس" تدين محاولة أمريكا تحميلها مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أدانت حركة حماس الفلسطينية، الاثنين، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي حمل فيها الحركة مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T22:03+0000
2024-04-22T22:03+0000
2024-04-22T22:41+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان لها: "تصريحات (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن لا تمت للواقع بصلة، وهي تتناقض مع الحقيقة التي تؤكد أن حماس قدمت مرونة أكثر من مرة، لتسهيل التوصل لاتفاق يوقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا".وأضاف البيان أن تصريحات بلينكن "كانت تصطدم بتعنت ومماطلة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته، الذين يضعون العراقيل والعقبات أمام الاتفاق، ويسعون لإطالة أمد حربهم المسعورة ضد شعبنا، وأن قضية أسرى الاحتلال ليست ضمن أولوياتهم".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240422/مصر-تهاجم-إسرائيل-بعد-اكتشاف-مقابر-جماعية-لفلسطينيين-في-خان-يونس-جنوبي-غزة-1088200389.html
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حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
"حماس" تدين محاولة أمريكا تحميلها مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار
22:03 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 22:41 GMT 22.04.2024)
أدانت حركة حماس الفلسطينية، الاثنين، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي حمل فيها الحركة مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدةً أنها تصريحات تتناقض مع الحقيقة وأن الحركة قدمت مرونة بتسهيل التوصل لاتفاق لكنها كانت تصطدم بتعنت ومماطلة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت الحركة في بيان لها: "تصريحات (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن لا تمت للواقع بصلة، وهي تتناقض مع الحقيقة التي تؤكد أن حماس قدمت مرونة أكثر من مرة، لتسهيل التوصل لاتفاق يوقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا".
وأضاف البيان أن تصريحات بلينكن "كانت تصطدم بتعنت ومماطلة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته، الذين يضعون العراقيل والعقبات أمام الاتفاق، ويسعون لإطالة أمد حربهم المسعورة ضد شعبنا، وأن قضية أسرى الاحتلال ليست ضمن أولوياتهم".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس
، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.