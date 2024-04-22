https://sputnikarabic.ae/20240422/خبير-الناتو-سيحكم-على-نفسه-بالفشل--1088187094.html
خبير: الناتو سيحكم على نفسه بالفشل
خبير: الناتو سيحكم على نفسه بالفشل
سبوتنيك عربي
أفاد أندرو ميتشتا، رئيس المبادرة الاستراتيجية في مركز سكوكروفت للاستراتيجية والأمن في المجلس الأطلسي، أنه إذا لم تقم دول الناتو الأوروبية بإعادة تسليح نفسها،... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T12:57+0000
2024-04-22T12:57+0000
2024-04-22T12:57+0000
الناتو
روسيا
العالم
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وقال ميتشتا: "لقد استيقظ الغرب أخيراً من سباته الاستراتيجي ويواجه التهديد الذي تشكله روسيا على أوروبا... ووعود الإنفاق المستقبلي ليست مثل العقود الحقيقية التي ستسمح لمقاولي الدفاع الأوروبيين بزيادة سرعة الإنتاج وحجمه".وأشار إلى حقيقة أن أوروبا ليست في عجلة من أمرها لزيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة، ليس فقط على المستوى اللازم لدعم كييف، ولكن أيضًا لتجديد المخزونات التي تحتاجها دول الناتو لقواتها المسلحة.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240422/الناتو-أمريكا-سوف-تقدم-بسرعة-المساعدات-إلى-كييف-في-ساحة-المعركة-1088184569.html
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الناتو, روسيا, العالم
خبير: الناتو سيحكم على نفسه بالفشل
أفاد أندرو ميتشتا، رئيس المبادرة الاستراتيجية في مركز سكوكروفت للاستراتيجية والأمن في المجلس الأطلسي، أنه إذا لم تقم دول الناتو الأوروبية بإعادة تسليح نفسها، فسوف تحكم على نفسها بالفشل.
وقال ميتشتا: "لقد استيقظ الغرب أخيراً من سباته الاستراتيجي ويواجه التهديد الذي تشكله روسيا على أوروبا... ووعود الإنفاق المستقبلي ليست مثل العقود الحقيقية التي ستسمح لمقاولي الدفاع الأوروبيين بزيادة سرعة الإنتاج وحجمه".
وأوضح أنه "دون إعادة تسليح أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إنه ببساطة يحكم على نفسه بالفشل".
وأشار إلى حقيقة أن أوروبا ليست في عجلة من أمرها لزيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة، ليس فقط على المستوى اللازم لدعم كييف، ولكن أيضًا لتجديد المخزونات التي تحتاجها دول الناتو لقواتها المسلحة.
ووفقا له، في مقال لصحيفة "بوليتيكو"، فإنه إذا كانت أوروبا لا تريد الانجرار إلى صراع مسلح عام واسع النطاق، فيتعين عليها "إعادة التسلح بسرعة وعلى نطاق واسع".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.