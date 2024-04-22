https://sputnikarabic.ae/20240422/دراسة-الشوك-المبارك-يساعد-على-استعادة-الأعصاب-1088175863.html
دراسة: "الشوك المبارك" يساعد على استعادة الأعصاب
دراسة: "الشوك المبارك" يساعد على استعادة الأعصاب
سبوتنيك عربي
أكد علماء من جامعة كولونيا أن زهرة الشوك المبارك (قنطريون مبارك) تحتوي على مركب الكينيسين الذي يعزز استعادة الأنسجة العصبية. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T08:49+0000
2024-04-22T08:49+0000
2024-04-22T08:49+0000
مجتمع
الصحة
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وجد الباحثون أن مادة الكينيسين تعمل على تسريع نمو الألياف العصبية بشكل كبير، حيث قاموا بتجارب على قوارض المختبر والخلايا البشرية. وقد وجد أن إعطاء الفئران أو الجرذان جرعة يومية من الكينيسين ساعدها على التخلص من الشلل والاعتلال العصبي بشكل أسرع بكثير.وفقا للعلماء، فإن الكينيسين مناسب للاستخدام في العلاج لأنه يمكن ابتلاعه، بدلا من حقنه في الدم. ويخطط الباحثون لتطوير عقاقير تعتمد على مادة الكينيسين لاستعادة الأعصاب التالفة، حسب مجلة "فيتوميديسين". والزهرة التي تحتوي على الكينيسين هي زهرة الشوك المباركة، المنتشرة في المناطق الجنوبية في روسيا، ووجدت في منطقة القوقاز. وتستخدم هذه الزهرة في الطب الشعبي على شكل شاي ومغلي لتحسين أداء الجهاز الهضمي.
https://sputnikarabic.ae/20230717/علماء-أعصاب-يكشفون-عن-5-أسرار-للحفاظ-على-صحة-الدماغ-1079136577.html
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الصحة
دراسة: "الشوك المبارك" يساعد على استعادة الأعصاب
أكد علماء من جامعة كولونيا أن زهرة الشوك المبارك (قنطريون مبارك) تحتوي على مركب الكينيسين الذي يعزز استعادة الأنسجة العصبية.
وجد الباحثون أن مادة الكينيسين تعمل على تسريع نمو الألياف العصبية بشكل كبير، حيث قاموا بتجارب على قوارض المختبر والخلايا البشرية. وقد وجد أن إعطاء الفئران أو الجرذان جرعة يومية من الكينيسين ساعدها على التخلص من الشلل والاعتلال العصبي بشكل أسرع بكثير.
وفقا للعلماء، فإن الكينيسين مناسب للاستخدام في العلاج لأنه يمكن ابتلاعه، بدلا من حقنه في الدم.
ويخطط الباحثون لتطوير عقاقير تعتمد على مادة الكينيسين لاستعادة الأعصاب التالفة، حسب مجلة "فيتوميديسين".
والزهرة التي تحتوي على الكينيسين هي زهرة الشوك المباركة، المنتشرة في المناطق الجنوبية في روسيا، ووجدت في منطقة القوقاز. وتستخدم هذه الزهرة في الطب الشعبي على شكل شاي ومغلي لتحسين أداء الجهاز الهضمي.