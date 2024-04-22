دراسة: "الشوك المبارك" يساعد على استعادة الأعصاب

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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
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خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
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عالم سبوتنيك
الكرملين يندد بقرار النواب الأمريكي الذي يقر مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان
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مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
16:31 GMT
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
17:00 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:13 GMT
20 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
17:34 GMT
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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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https://sputnikarabic.ae/20240422/دراسة-الشوك-المبارك-يساعد-على-استعادة-الأعصاب-1088175863.html
دراسة: "الشوك المبارك" يساعد على استعادة الأعصاب
دراسة: "الشوك المبارك" يساعد على استعادة الأعصاب
سبوتنيك عربي
أكد علماء من جامعة كولونيا أن زهرة الشوك المبارك (قنطريون مبارك) تحتوي على مركب الكينيسين الذي يعزز استعادة الأنسجة العصبية. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T08:49+0000
2024-04-22T08:49+0000
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الصحة
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وجد الباحثون أن مادة الكينيسين تعمل على تسريع نمو الألياف العصبية بشكل كبير، حيث قاموا بتجارب على قوارض المختبر والخلايا البشرية. وقد وجد أن إعطاء الفئران أو الجرذان جرعة يومية من الكينيسين ساعدها على التخلص من الشلل والاعتلال العصبي بشكل أسرع بكثير.وفقا للعلماء، فإن الكينيسين مناسب للاستخدام في العلاج لأنه يمكن ابتلاعه، بدلا من حقنه في الدم. ويخطط الباحثون لتطوير عقاقير تعتمد على مادة الكينيسين لاستعادة الأعصاب التالفة، حسب مجلة "فيتوميديسين". والزهرة التي تحتوي على الكينيسين هي زهرة الشوك المباركة، المنتشرة في المناطق الجنوبية في روسيا، ووجدت في منطقة القوقاز. وتستخدم هذه الزهرة في الطب الشعبي على شكل شاي ومغلي لتحسين أداء الجهاز الهضمي.
https://sputnikarabic.ae/20230717/علماء-أعصاب-يكشفون-عن-5-أسرار-للحفاظ-على-صحة-الدماغ-1079136577.html
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الصحة
الصحة

دراسة: "الشوك المبارك" يساعد على استعادة الأعصاب

08:49 GMT 22.04.2024
© Photo / unsplash/Olli Kilpiالشوك المبارك
الشوك المبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Photo / unsplash/Olli Kilpi
تابعنا عبر
أكد علماء من جامعة كولونيا أن زهرة الشوك المبارك (قنطريون مبارك) تحتوي على مركب الكينيسين الذي يعزز استعادة الأنسجة العصبية.
وجد الباحثون أن مادة الكينيسين تعمل على تسريع نمو الألياف العصبية بشكل كبير، حيث قاموا بتجارب على قوارض المختبر والخلايا البشرية. وقد وجد أن إعطاء الفئران أو الجرذان جرعة يومية من الكينيسين ساعدها على التخلص من الشلل والاعتلال العصبي بشكل أسرع بكثير.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
مجتمع
علماء أعصاب يكشفون عن 5 أسرار للحفاظ على صحة الدماغ
17 يوليو 2023, 09:17 GMT
وفقا للعلماء، فإن الكينيسين مناسب للاستخدام في العلاج لأنه يمكن ابتلاعه، بدلا من حقنه في الدم.
ويخطط الباحثون لتطوير عقاقير تعتمد على مادة الكينيسين لاستعادة الأعصاب التالفة، حسب مجلة "فيتوميديسين".
والزهرة التي تحتوي على الكينيسين هي زهرة الشوك المباركة، المنتشرة في المناطق الجنوبية في روسيا، ووجدت في منطقة القوقاز. وتستخدم هذه الزهرة في الطب الشعبي على شكل شاي ومغلي لتحسين أداء الجهاز الهضمي.
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