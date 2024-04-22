https://sputnikarabic.ae/20240422/روسيا-حول-عزم-بولندا-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-سنضعها-على-قائمة-الأهداف-التي-سيتم-ضربها-1088184875.html

روسيا حول عزم بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية: سنضعها على قائمة الأهداف التي سيتم ضربها

روسيا حول عزم بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية: سنضعها على قائمة الأهداف التي سيتم ضربها

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن روسيا ستضع الأسلحة النووية الأمريكية، التي تحدثت بولندا عن استعدادها... 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T11:35+0000

2024-04-22T11:35+0000

2024-04-22T12:01+0000

روسيا

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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "مثل هذه التصريحات الاستفزازية للقيادة البولندية ليست جديدة".وأضافت زاخاروفا: "من الواضح أنه لا يكفي بالنسبة لبولندا أن تكون بالفعل عضوًا في حلف شمال الأطلسي، التي تصنف نفسها بشكل تعسفي على أنها "تحالف نووي"، حيث أن وارسو تشارك بنشاط في تطوير ما يسمى بـ"المهمات النووية المشتركة" لتكتل شمال الأطلسي كدولة تقدم الدعم المباشر لمثل هذه العمليات.وأشارت زاخاروفا إلى أن "كل هذا يؤدي معًا إلى حقيقة أننا في تخطيطنا العسكري نتعامل مع بولندا باهتمام خاص ووفقًا للتهديدات التي تواجه روسيا بمشاركة هذا البلد".وتابعت: "لقد أخذنا العامل البولندي بالطبع في الاعتبار من قبلنا ومن قبل أصدقائنا البيلاروسيين في عملية اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن دولة الاتحاد".وفي وقت سابق، أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.وقال الرئيس البولدني خلال مقابلة: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".وأكد الوزير أنه نتيجة للسياسات الغربية في أوروبا، تم تدمير نظام إجراءات بناء الثقة والحد من الأسلحة، والذي يتضمن انسحاب الولايات المتحدة من عدد من المعاهدات الأمنية.

https://sputnikarabic.ae/20240422/بولندا-تعلن-استعدادها-لنشر-أسلحة-نووية-أمريكية-1088172505.html

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