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https://sputnikarabic.ae/20240422/روسيا-حول-عزم-بولندا-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-سنضعها-على-قائمة-الأهداف-التي-سيتم-ضربها-1088184875.html
روسيا حول عزم بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية: سنضعها على قائمة الأهداف التي سيتم ضربها
روسيا حول عزم بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية: سنضعها على قائمة الأهداف التي سيتم ضربها
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن روسيا ستضع الأسلحة النووية الأمريكية، التي تحدثت بولندا عن استعدادها... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T11:35+0000
2024-04-22T12:01+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "مثل هذه التصريحات الاستفزازية للقيادة البولندية ليست جديدة".وأضافت زاخاروفا: "من الواضح أنه لا يكفي بالنسبة لبولندا أن تكون بالفعل عضوًا في حلف شمال الأطلسي، التي تصنف نفسها بشكل تعسفي على أنها "تحالف نووي"، حيث أن وارسو تشارك بنشاط في تطوير ما يسمى بـ"المهمات النووية المشتركة" لتكتل شمال الأطلسي كدولة تقدم الدعم المباشر لمثل هذه العمليات.وأشارت زاخاروفا إلى أن "كل هذا يؤدي معًا إلى حقيقة أننا في تخطيطنا العسكري نتعامل مع بولندا باهتمام خاص ووفقًا للتهديدات التي تواجه روسيا بمشاركة هذا البلد".وتابعت: "لقد أخذنا العامل البولندي بالطبع في الاعتبار من قبلنا ومن قبل أصدقائنا البيلاروسيين في عملية اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن دولة الاتحاد".وفي وقت سابق، أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.وقال الرئيس البولدني خلال مقابلة: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".وأكد الوزير أنه نتيجة للسياسات الغربية في أوروبا، تم تدمير نظام إجراءات بناء الثقة والحد من الأسلحة، والذي يتضمن انسحاب الولايات المتحدة من عدد من المعاهدات الأمنية.
https://sputnikarabic.ae/20240422/بولندا-تعلن-استعدادها-لنشر-أسلحة-نووية-أمريكية-1088172505.html
https://sputnikarabic.ae/20240418/بولندا-تعلن-رفضها-تزويد-أوكرانيا-بأنظمة-باتريوت-للدفاع-الجوي--1088094395.html
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روسيا
روسيا

روسيا حول عزم بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية: سنضعها على قائمة الأهداف التي سيتم ضربها

11:35 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 12:01 GMT 22.04.2024)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن روسيا ستضع الأسلحة النووية الأمريكية، التي تحدثت بولندا عن استعدادها لنشرها على أراضيها، على قائمة الأهداف التي سيتم ضربها في حالة الصراع مع "الناتو".
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "مثل هذه التصريحات الاستفزازية للقيادة البولندية ليست جديدة".
وتابعت: "لم تخف السلطات البولندية طموحاتها لفترة طويلة فيما يتعلق بكيفية "التشبث" بالأسلحة النووية الأمريكية المتمركزة في أوروبا، وهي تنسجها بنشاط في سياستها العدائية العميقة تجاه روسيا".
وأضافت زاخاروفا: "من الواضح أنه لا يكفي بالنسبة لبولندا أن تكون بالفعل عضوًا في حلف شمال الأطلسي، التي تصنف نفسها بشكل تعسفي على أنها "تحالف نووي"، حيث أن وارسو تشارك بنشاط في تطوير ما يسمى بـ"المهمات النووية المشتركة" لتكتل شمال الأطلسي كدولة تقدم الدعم المباشر لمثل هذه العمليات.
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وأشارت زاخاروفا إلى أن "كل هذا يؤدي معًا إلى حقيقة أننا في تخطيطنا العسكري نتعامل مع بولندا باهتمام خاص ووفقًا للتهديدات التي تواجه روسيا بمشاركة هذا البلد".
وتابعت: "لقد أخذنا العامل البولندي بالطبع في الاعتبار من قبلنا ومن قبل أصدقائنا البيلاروسيين في عملية اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن دولة الاتحاد".

وأكدت: "يبدو أن وارسو تسعى بشكل جنوني إلى جذب المزيد من الاهتمام من المخططين العسكريين في هيئة الأركان العامة الروسية، وليس من الصعب الافتراض أنه في حالة ظهور أسلحة نووية أمريكية على الأراضي البولندية، فإن الأشياء المقابلة ستنضم على الفور إلى قائمة الأهداف المشروعة للتدمير في حالة الصراع العسكري المباشر مع الناتو".

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وفي وقت سابق، أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.
وقال الرئيس البولدني خلال مقابلة: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إن روسيا مضطرة إلى اللجوء إلى "إجراءات تعويضية" ردا على نشر الولايات المتحدة للأسلحة النووية في أوروبا.
وأكد الوزير أنه نتيجة للسياسات الغربية في أوروبا، تم تدمير نظام إجراءات بناء الثقة والحد من الأسلحة، والذي يتضمن انسحاب الولايات المتحدة من عدد من المعاهدات الأمنية.
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