https://sputnikarabic.ae/20240422/ستولتنبرغ-حلف-الناتو-لا-يخطط-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1088170374.html
ستولتنبرغ: حلف "الناتو" لا يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا
ستولتنبرغ: حلف "الناتو" لا يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأن الحلف ليس لديه خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، ولكن بعض أعضاء الحلف أرسلوا مستشارين عسكريين إلى كييف. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T01:00+0000
2024-04-22T01:00+0000
2024-04-22T01:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
ستولتنبرغ
الناتو
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في تصريحات تلفزيونية أمس الأحد، "لا توجد خطط لتواجد الناتو هناك للقيام بدور قتالي، لكن بالطبع بعض حلفاء "الناتو" لديهم رجال ونساء يرتدون الزي العسكري هناك في سفاراتهم لتقديم المشورة وما إلى ذلك".وأضاف: "أعتقد أن هناك فرقا بين الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري والذين قد يكونون موجودين هناك ووجود القوات المقاتلة، هذا النوع من التواجد ليس مخططا له".يذكر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في فبراير/ شباط، إن الزعماء الغربيين يناقشون إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، واعترف بأنه لم يتم التوصل إلى إجماع بعد، لكن، على حد تعبيره، "لا يمكن استبعاد أي شيء".
https://sputnikarabic.ae/20240421/صحفي-إيرلندي-الدبابة-الألمانية-ليوبارد-2-التي-استولى-عليها-الجيش-الروسي-في-طريقها-إلى-موسكو-1088168001.html
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الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, ستولتنبرغ, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, ستولتنبرغ, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا
ستولتنبرغ: حلف "الناتو" لا يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا
01:00 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 01:18 GMT 22.04.2024)
صرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأن الحلف ليس لديه خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، ولكن بعض أعضاء الحلف أرسلوا مستشارين عسكريين إلى كييف.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في تصريحات تلفزيونية أمس الأحد، "لا توجد خطط لتواجد الناتو هناك للقيام بدور قتالي، لكن بالطبع بعض حلفاء "الناتو" لديهم رجال ونساء يرتدون الزي العسكري
هناك في سفاراتهم لتقديم المشورة وما إلى ذلك".
وأضاف: "أعتقد أن هناك فرقا بين الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري والذين قد يكونون موجودين هناك ووجود القوات المقاتلة، هذا النوع من التواجد ليس مخططا له".
يذكر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في فبراير/ شباط، إن الزعماء الغربيين يناقشون إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، واعترف بأنه لم يتم التوصل إلى إجماع بعد، لكن، على حد تعبيره، "لا يمكن استبعاد أي شيء".