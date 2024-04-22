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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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لافروف: موسكو لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
09:31 GMT
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من الملعب
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صدى الحياة
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الإنسان والثقافة
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خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
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عالم سبوتنيك
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240422/ستولتنبرغ-حلف-الناتو-لا-يخطط-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1088170374.html
ستولتنبرغ: حلف "الناتو" لا يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا
ستولتنبرغ: حلف "الناتو" لا يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأن الحلف ليس لديه خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، ولكن بعض أعضاء الحلف أرسلوا مستشارين عسكريين إلى كييف. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T01:00+0000
2024-04-22T01:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
ستولتنبرغ
الناتو
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في تصريحات تلفزيونية أمس الأحد، "لا توجد خطط لتواجد الناتو هناك للقيام بدور قتالي، لكن بالطبع بعض حلفاء "الناتو" لديهم رجال ونساء يرتدون الزي العسكري هناك في سفاراتهم لتقديم المشورة وما إلى ذلك".وأضاف: "أعتقد أن هناك فرقا بين الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري والذين قد يكونون موجودين هناك ووجود القوات المقاتلة، هذا النوع من التواجد ليس مخططا له".يذكر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في فبراير/ شباط، إن الزعماء الغربيين يناقشون إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، واعترف بأنه لم يتم التوصل إلى إجماع بعد، لكن، على حد تعبيره، "لا يمكن استبعاد أي شيء".
https://sputnikarabic.ae/20240421/صحفي-إيرلندي-الدبابة-الألمانية-ليوبارد-2-التي-استولى-عليها-الجيش-الروسي-في-طريقها-إلى-موسكو-1088168001.html
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الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, ستولتنبرغ, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, ستولتنبرغ, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا

ستولتنبرغ: حلف "الناتو" لا يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

01:00 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 01:18 GMT 22.04.2024)
© Saul Loebالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Saul Loeb
تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأن الحلف ليس لديه خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، ولكن بعض أعضاء الحلف أرسلوا مستشارين عسكريين إلى كييف.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في تصريحات تلفزيونية أمس الأحد، "لا توجد خطط لتواجد الناتو هناك للقيام بدور قتالي، لكن بالطبع بعض حلفاء "الناتو" لديهم رجال ونساء يرتدون الزي العسكري هناك في سفاراتهم لتقديم المشورة وما إلى ذلك".
وأضاف: "أعتقد أن هناك فرقا بين الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري والذين قد يكونون موجودين هناك ووجود القوات المقاتلة، هذا النوع من التواجد ليس مخططا له".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستولي على دبابة ألمانية "ليوبارد 2" وينقلها إلى موسكو
أمس, 19:34 GMT
يذكر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في فبراير/ شباط، إن الزعماء الغربيين يناقشون إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، واعترف بأنه لم يتم التوصل إلى إجماع بعد، لكن، على حد تعبيره، "لا يمكن استبعاد أي شيء".
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