https://sputnikarabic.ae/20240422/ستولتنبرغ-حلف-الناتو-لا-يخطط-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1088170374.html

ستولتنبرغ: حلف "الناتو" لا يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

ستولتنبرغ: حلف "الناتو" لا يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأن الحلف ليس لديه خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، ولكن بعض أعضاء الحلف أرسلوا مستشارين عسكريين إلى كييف. 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T01:00+0000

2024-04-22T01:00+0000

2024-04-22T01:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ

ستولتنبرغ

الناتو

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084296216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f05a8884afedc14a38c5f8e2de9fce5a.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في تصريحات تلفزيونية أمس الأحد، "لا توجد خطط لتواجد الناتو هناك للقيام بدور قتالي، لكن بالطبع بعض حلفاء "الناتو" لديهم رجال ونساء يرتدون الزي العسكري هناك في سفاراتهم لتقديم المشورة وما إلى ذلك".وأضاف: "أعتقد أن هناك فرقا بين الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري والذين قد يكونون موجودين هناك ووجود القوات المقاتلة، هذا النوع من التواجد ليس مخططا له".يذكر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في فبراير/ شباط، إن الزعماء الغربيين يناقشون إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، واعترف بأنه لم يتم التوصل إلى إجماع بعد، لكن، على حد تعبيره، "لا يمكن استبعاد أي شيء".

https://sputnikarabic.ae/20240421/صحفي-إيرلندي-الدبابة-الألمانية-ليوبارد-2-التي-استولى-عليها-الجيش-الروسي-في-طريقها-إلى-موسكو-1088168001.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, ستولتنبرغ, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا