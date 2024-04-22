ضابط أمريكي سابق: قد يستخدم البيت الأبيض الأسلحة النووية لمحاولة تجنب الهزيمة في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:17 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يندد بقرار النواب الأمريكي الذي يقر مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
17:00 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:13 GMT
20 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
17:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240422/ضابط-أمريكي-سابق-قد-يستخدم-البيت-الأبيض-الأسلحة-النووية-لمحاولة-تجنب-الهزيمة-في-أوكرانيا-1088190690.html
ضابط أمريكي سابق: قد يستخدم البيت الأبيض الأسلحة النووية لمحاولة تجنب الهزيمة في أوكرانيا
ضابط أمريكي سابق: قد يستخدم البيت الأبيض الأسلحة النووية لمحاولة تجنب الهزيمة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن بأن البيت الأبيض قد يلجا إلى استخدام الأسلحة النووية لمحاولة تجنب الهزيمة في أوكرانيا في... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T13:39+0000
2024-04-22T13:39+0000
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102289/52/1022895266_0:227:2839:1823_1920x0_80_0_0_36fc5f4d5ef7463e453661ae4ee0e006.jpg
وقال المحلل على قناة "ديالوغ وركس" على يوتيوب: "أخشى أن هذا العام، بسبب الانتخابات، سيقول أولئك الذين ينصحون بايدن: سيدي الرئيس، الشيء الوحيد المتبقي لنا هو استخدام الأسلحة النووية منخفضة القوة وهذا سيعطي درس جيد للروس.وأضاف أنه في مثل هذا السيناريو، لن تتمكن الإدارة من تجنب الإجراءات القانونية، التي قد تؤدي إلى أحكام بالسجن عليها. وأوضح المحلل السابق أن هناك أدلة كافية على تورط وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان والرئيس الأمريكي جو بايدن ونجله هانتر في الرشوة وأمور أخرى مماثلة.وخلص ماكغفرن إلى أنه في الوقت ذاته فإن روسيا لن توافق على استخدام الأسلحة النووية، خاصة وأنها تنتصر في أوكرانيا. في 2 أبريل/نيسان، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة الروسية، إنه منذ يناير/كانون الثاني، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 80 ألف عسكري، و14 ألف وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك أكثر من 1200 دبابة وغيرها من المركبات القتالية المدرعة. وذكر أيضًا أن الأوكرانيين، بعد فشل الهجوم المضاد الصيفي، يحاولون دون جدوى الحصول على موطئ قدم على خطوط معينة، ويواصل الجيش الروسي دفع العدو غربًا.
https://sputnikarabic.ae/20240422/روسيا-حول-عزم-بولندا-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-سنضعها-على-قائمة-الأهداف-التي-سيتم-ضربها-1088184875.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102289/52/1022895266_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_2e331ed2b0bde9770297ea8e6c5a38c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

ضابط أمريكي سابق: قد يستخدم البيت الأبيض الأسلحة النووية لمحاولة تجنب الهزيمة في أوكرانيا

13:39 GMT 22.04.2024
© Fotolia / Romolo Tavaniانفجار نووي
انفجار نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Fotolia / Romolo Tavani
تابعنا عبر
أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن بأن البيت الأبيض قد يلجا إلى استخدام الأسلحة النووية لمحاولة تجنب الهزيمة في أوكرانيا في عام الانتخابات.
وقال المحلل على قناة "ديالوغ وركس" على يوتيوب: "أخشى أن هذا العام، بسبب الانتخابات، سيقول أولئك الذين ينصحون بايدن: سيدي الرئيس، الشيء الوحيد المتبقي لنا هو استخدام الأسلحة النووية منخفضة القوة وهذا سيعطي درس جيد للروس.

وبحسب الخبير، فإن واشنطن قد تتخذ مثل هذه الخطوة لأن هزيمة نظام كييف لن تسمح للرئيس الحالي للبيت الأبيض بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أنه في مثل هذا السيناريو، لن تتمكن الإدارة من تجنب الإجراءات القانونية، التي قد تؤدي إلى أحكام بالسجن عليها.
وأوضح المحلل السابق أن هناك أدلة كافية على تورط وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان والرئيس الأمريكي جو بايدن ونجله هانتر في الرشوة وأمور أخرى مماثلة.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
روسيا حول عزم بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية: سنضعها على قائمة الأهداف التي سيتم ضربها
11:35 GMT
وخلص ماكغفرن إلى أنه في الوقت ذاته فإن روسيا لن توافق على استخدام الأسلحة النووية، خاصة وأنها تنتصر في أوكرانيا.
في 2 أبريل/نيسان، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة الروسية، إنه منذ يناير/كانون الثاني، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 80 ألف عسكري، و14 ألف وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك أكثر من 1200 دبابة وغيرها من المركبات القتالية المدرعة. وذكر أيضًا أن الأوكرانيين، بعد فشل الهجوم المضاد الصيفي، يحاولون دون جدوى الحصول على موطئ قدم على خطوط معينة، ويواصل الجيش الروسي دفع العدو غربًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة بمستشفى العودة وسط قطاع غزة06:50 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترغب برؤية روسيا كضامن أمني في غزةأمس, 16:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала