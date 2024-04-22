https://sputnikarabic.ae/20240422/ضابط-أمريكي-سابق-قد-يستخدم-البيت-الأبيض-الأسلحة-النووية-لمحاولة-تجنب-الهزيمة-في-أوكرانيا-1088190690.html

ضابط أمريكي سابق: قد يستخدم البيت الأبيض الأسلحة النووية لمحاولة تجنب الهزيمة في أوكرانيا

ضابط أمريكي سابق: قد يستخدم البيت الأبيض الأسلحة النووية لمحاولة تجنب الهزيمة في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن بأن البيت الأبيض قد يلجا إلى استخدام الأسلحة النووية لمحاولة تجنب الهزيمة في أوكرانيا في... 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T13:39+0000

2024-04-22T13:39+0000

2024-04-22T13:39+0000

رصد عسكري

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وقال المحلل على قناة "ديالوغ وركس" على يوتيوب: "أخشى أن هذا العام، بسبب الانتخابات، سيقول أولئك الذين ينصحون بايدن: سيدي الرئيس، الشيء الوحيد المتبقي لنا هو استخدام الأسلحة النووية منخفضة القوة وهذا سيعطي درس جيد للروس.وأضاف أنه في مثل هذا السيناريو، لن تتمكن الإدارة من تجنب الإجراءات القانونية، التي قد تؤدي إلى أحكام بالسجن عليها. وأوضح المحلل السابق أن هناك أدلة كافية على تورط وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان والرئيس الأمريكي جو بايدن ونجله هانتر في الرشوة وأمور أخرى مماثلة.وخلص ماكغفرن إلى أنه في الوقت ذاته فإن روسيا لن توافق على استخدام الأسلحة النووية، خاصة وأنها تنتصر في أوكرانيا. في 2 أبريل/نيسان، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة الروسية، إنه منذ يناير/كانون الثاني، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 80 ألف عسكري، و14 ألف وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك أكثر من 1200 دبابة وغيرها من المركبات القتالية المدرعة. وذكر أيضًا أن الأوكرانيين، بعد فشل الهجوم المضاد الصيفي، يحاولون دون جدوى الحصول على موطئ قدم على خطوط معينة، ويواصل الجيش الروسي دفع العدو غربًا.

https://sputnikarabic.ae/20240422/روسيا-حول-عزم-بولندا-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-سنضعها-على-قائمة-الأهداف-التي-سيتم-ضربها-1088184875.html

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