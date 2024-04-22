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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240422/ضابط-استخبارات-أمريكي-لا-يوجد-سلاح-سحري-يحل-المشكلة-الأساسية-لدى-نظام-كييف-1088175166.html
ضابط استخبارات أمريكي: لا يوجد "سلاح سحري" يحل المشكلة الأساسية لدى نظام كييف
ضابط استخبارات أمريكي: لا يوجد "سلاح سحري" يحل المشكلة الأساسية لدى نظام كييف
سبوتنيك عربي
صرح بريان دين رايت، وهو ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وعضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن المجمّع الصناعي العسكري للدول الغربية يتخلّف عن... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T09:07+0000
2024-04-22T09:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال رايت: "آلة الحرب الغربية لا تواكبها... في الواقع، لا يوجد سلاح سحري يحل مشكلة نقص الجنود في أوكرانيا، وهذه هي المشكلة الرئيسية. وفي الوقت نفسه، تستمر آلة الحرب الروسية في إنتاج كمية صادمة من المعدات العسكرية".وفي هذا الصدد، لفت الانتباه أيضًا إلى حقيقة أن فلاديمير زيلينسكي واجه انتقادات أخيرًا بسبب جهله بالوضع الحقيقي للجيش وقيادته القاسية بشكل غير مبرر. وأوضح أنه لهذا السبب، يعتقد المزيد والمزيد من الأوكرانيين أن الصراع قد خسر بالفعل.أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موافقة الكونغرس الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 61 مليار دولار ستلحق الخراب بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.وقال بيسكوف إنه كان من المتوقع هذا القرار وكان سهلا التنبؤ به، والقرار سوف يجلب الثراء للولايات المتحدة بشكل أكبر ويدمر أوكرانيا، بينما يستمر المزيد والمزيد من الأوكرانيين في أن يكونوا ضحايا للنظام في كييف".وفي الوقت نفسه، كما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. في الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.وأشار الكرملين إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يساهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه.
https://sputnikarabic.ae/20240422/ستولتنبرغ-حلف-الناتو-لا-يخطط-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1088170374.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط استخبارات أمريكي: لا يوجد "سلاح سحري" يحل المشكلة الأساسية لدى نظام كييف

09:07 GMT 22.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح بريان دين رايت، وهو ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وعضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن المجمّع الصناعي العسكري للدول الغربية يتخلّف عن روسيا من حيث الإنتاج، وهو غير قادر على تغيير الوضع لصالح كييف.
وقال رايت: "آلة الحرب الغربية لا تواكبها... في الواقع، لا يوجد سلاح سحري يحل مشكلة نقص الجنود في أوكرانيا، وهذه هي المشكلة الرئيسية. وفي الوقت نفسه، تستمر آلة الحرب الروسية في إنتاج كمية صادمة من المعدات العسكرية".

وأشار إلى أن روسيا، بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، تمكنت من الصمود في وجه ضغوط العقوبات من الدول الغربية.

وفي هذا الصدد، لفت الانتباه أيضًا إلى حقيقة أن فلاديمير زيلينسكي واجه انتقادات أخيرًا بسبب جهله بالوضع الحقيقي للجيش وقيادته القاسية بشكل غير مبرر. وأوضح أنه لهذا السبب، يعتقد المزيد والمزيد من الأوكرانيين أن الصراع قد خسر بالفعل.

في مقال له على شبكة "فوكس نيوز": "يجب أن يركز الكوكب على السلام، وليس على منح 60 مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية التي يقول حتى الجنرالات الأوكرانيون إنها لن تنقذهم على أي حال".

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ستولتنبرغ: حلف "الناتو" لا يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا
01:00 GMT
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موافقة الكونغرس الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 61 مليار دولار ستلحق الخراب بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.
وقال بيسكوف إنه كان من المتوقع هذا القرار وكان سهلا التنبؤ به، والقرار سوف يجلب الثراء للولايات المتحدة بشكل أكبر ويدمر أوكرانيا، بينما يستمر المزيد والمزيد من الأوكرانيين في أن يكونوا ضحايا للنظام في كييف".

وقد صرحت موسكو مرارا وتكرارا أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات واستمرت في تكثيفها بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، كما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. في الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وأشار الكرملين إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يساهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه.
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