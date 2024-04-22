https://sputnikarabic.ae/20240422/ضابط-استخبارات-أمريكي-لا-يوجد-سلاح-سحري-يحل-المشكلة-الأساسية-لدى-نظام-كييف-1088175166.html

ضابط استخبارات أمريكي: لا يوجد "سلاح سحري" يحل المشكلة الأساسية لدى نظام كييف

ضابط استخبارات أمريكي: لا يوجد "سلاح سحري" يحل المشكلة الأساسية لدى نظام كييف

سبوتنيك عربي

صرح بريان دين رايت، وهو ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وعضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن المجمّع الصناعي العسكري للدول الغربية يتخلّف عن... 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T09:07+0000

2024-04-22T09:07+0000

2024-04-22T09:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال رايت: "آلة الحرب الغربية لا تواكبها... في الواقع، لا يوجد سلاح سحري يحل مشكلة نقص الجنود في أوكرانيا، وهذه هي المشكلة الرئيسية. وفي الوقت نفسه، تستمر آلة الحرب الروسية في إنتاج كمية صادمة من المعدات العسكرية".وفي هذا الصدد، لفت الانتباه أيضًا إلى حقيقة أن فلاديمير زيلينسكي واجه انتقادات أخيرًا بسبب جهله بالوضع الحقيقي للجيش وقيادته القاسية بشكل غير مبرر. وأوضح أنه لهذا السبب، يعتقد المزيد والمزيد من الأوكرانيين أن الصراع قد خسر بالفعل.أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موافقة الكونغرس الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 61 مليار دولار ستلحق الخراب بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.وقال بيسكوف إنه كان من المتوقع هذا القرار وكان سهلا التنبؤ به، والقرار سوف يجلب الثراء للولايات المتحدة بشكل أكبر ويدمر أوكرانيا، بينما يستمر المزيد والمزيد من الأوكرانيين في أن يكونوا ضحايا للنظام في كييف".وفي الوقت نفسه، كما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. في الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.وأشار الكرملين إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يساهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه.

https://sputnikarabic.ae/20240422/ستولتنبرغ-حلف-الناتو-لا-يخطط-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1088170374.html

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