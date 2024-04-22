https://sputnikarabic.ae/20240422/طوفان-الأقصى-يطيح-بـرأس-الهرم-الاستخباراتي-في-إسرائيل-1088174151.html
"طوفان الأقصى" يطيح بـ"رأس الهرم" الاستخباراتي في إسرائيل
"طوفان الأقصى" يطيح بـ"رأس الهرم" الاستخباراتي في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أبلغ رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، اللواء أهارون هاليفا، اليوم الاثنين، رئيس الأركان هرتسي هاليفي باستقالته من الجيش الإسرائيلي، بعد تحمل مسؤوليته... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T08:12+0000
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وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رئيس شعبة الاستخبارات اللواء أهارون حاليفا، طلب بالتنسيق مع رئيس الأركان إنهاء منصبه بعد توليه المسؤولية القيادية كرئيس لجهاز الأمن القومي في الجيش الإسرائيلي في أحداث 10/7".وشكر رئيس الأركان اللواء أهارون حاليفا على عمله طوال 38 عامًا من الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي، والتي ساهم خلالها كثيرًا كجندي وقائد في أمن البلاد.وكتب حاليفا: "أنا مقتنع، من أجل دولة إسرائيل وشعب إسرائيل والأجيال القادمة، أنه من الصواب تشكيل لجنة تحقيق حكومية يمكنها التحقيق والتوصل إلى نتائج شاملة، ومعالجة عميقة ودقيقة لجميع العوامل والظروف التي أدت إلى الأحداث الصعبة".تجدر الإشارة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اتخذ قرارًا بالاستقالة بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، وذلك بسبب أكبر فشل في تاريخ البلاد في 7 أكتوبر.تم تعيين حاليفا، 56 عامًا، رئيسًا لقسم المخابرات في أكتوبر 2021.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى". وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة ما يزيد عن 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 77 ألف مصاب وعشرات الآلاف تحت الأنقاض، حسب وزارة الصحة في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240422/واشنطن-تدرس-فرض-عقوبات-على-وحدات-أخرى-في-الجيش-الإسرائيلي-بسبب-انتهاكاتها-لحقوق-الإنسان-1088171126.html
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إسرائيل, طوفان الأقصى, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, طوفان الأقصى, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
"طوفان الأقصى" يطيح بـ"رأس الهرم" الاستخباراتي في إسرائيل
أبلغ رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، اللواء أهارون هاليفا، اليوم الاثنين، رئيس الأركان هرتسي هاليفي باستقالته من الجيش الإسرائيلي، بعد تحمل مسؤوليته في فشل الاستخبارات على خلفية هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رئيس شعبة الاستخبارات اللواء أهارون حاليفا، طلب بالتنسيق مع رئيس الأركان إنهاء منصبه بعد توليه المسؤولية القيادية كرئيس لجهاز الأمن القومي في الجيش الإسرائيلي في أحداث 10/7".
وذكر الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه بقرار من رئيس الأركان وبموافقة وزير الدفاع غالانت، سينهي حاليفا مهامه ويتقاعد من الجيش الإسرائيلي، بعد تعيين بديل له في عملية منظمة ومهنية خلال الحرب.
وشكر رئيس الأركان اللواء أهارون حاليفا على عمله طوال 38 عامًا من الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي، والتي ساهم خلالها كثيرًا كجندي وقائد في أمن البلاد.
وفي رسالته إلى رئيس الأركان، كتب حاليفا: "لم ترق شعبة الاستخبارات إلى مستوى المهمة التي أوكلت إلينا. أحمل ذلك اليوم الأسود معي منذ يوم بعد يوم، وليلة بعد ليلة. سأحمل معي إلى الأبد الألم الرهيب للحرب".
وكتب حاليفا: "أنا مقتنع، من أجل دولة إسرائيل وشعب إسرائيل والأجيال القادمة، أنه من الصواب تشكيل لجنة تحقيق حكومية يمكنها التحقيق والتوصل إلى نتائج شاملة، ومعالجة عميقة ودقيقة لجميع العوامل والظروف التي أدت إلى الأحداث الصعبة".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اتخذ قرارًا بالاستقالة بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، وذلك بسبب أكبر فشل في تاريخ البلاد في 7 أكتوبر.
وطلب حاليفا من رئيس الأركان مرارًا التنحي، لكن هاليفي طُلب منه الانتظار حتى لا يحدث صدمات في جيش الدفاع الإسرائيلي أثناء قتاله في قطاع غزة.
تم تعيين حاليفا، 56 عامًا، رئيسًا لقسم المخابرات في أكتوبر 2021.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية
، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى". وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة
أودى بحياة ما يزيد عن 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 77 ألف مصاب وعشرات الآلاف تحت الأنقاض، حسب وزارة الصحة في غزة.