https://sputnikarabic.ae/20240422/محلل-عسكري-الغرب-يلزمه-الكثير-ليتعلمه-من-روسيا-في-استخدام-الأسلحة-1088171726.html
محلل عسكري: الغرب يلزمه الكثير ليتعلمه من روسيا في استخدام الأسلحة
محلل عسكري: الغرب يلزمه الكثير ليتعلمه من روسيا في استخدام الأسلحة
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل العسكري، مايك ساتون، بأن القوات المسلحة الروسية تتفوق بكثير على قدرات المجمع الصناعي العسكري في الدول الغربية بفضل الاستخدام الكفء للأسلحة المتاحة... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T05:17+0000
2024-04-22T05:17+0000
2024-04-22T05:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ساتون: "التأثير المدمر للقنابل الانزلاقية يثبت أن الأنظمة القديمة لا تزال صالحة - خاصة مع الكمية المناسبة".ووفقا له، فإنه ليس بالضرورة أن تكون الأسلحة حديثة ومتقدمة تكنولوجياً لتكون فعالة، ويبقى العامل الحاسم هو قدرة الجيش على التكيف مع الوضع واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.تستخدم القوات الجوية الروسية بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة في منطقة العملية العسكرية. وتمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون تعريض نفسها لنيران أنظمة صواريخ العدو المضادة للطائرات.كما صرح الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، لوكالة "سبوتنيك" في نهاية شهر مارس/ آذار، فإن القنبلة الجوية التي يبلغ وزنها ثلاثة أطنان لديها قوة تدميرية بحيث يمكن استخدامها لتدمير المناطق المحصنة بشكل خاص، بالإضافة إلى أن التقنيات الجديدة ستحولها عمليا إلى سلاح دقيق.
https://sputnikarabic.ae/20240420/خبير-الجيش-الروسي-يبطل-قدرات-كييف-الجوية-من-خلال-تدمير-طائراته-وأنظمة-إس--300-لديه--1088141389.html
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روسيا, العالم
محلل عسكري: الغرب يلزمه الكثير ليتعلمه من روسيا في استخدام الأسلحة
أفاد المحلل العسكري، مايك ساتون، بأن القوات المسلحة الروسية تتفوق بكثير على قدرات المجمع الصناعي العسكري في الدول الغربية بفضل الاستخدام الكفء للأسلحة المتاحة في الظروف الحديثة.
وقال ساتون: "التأثير المدمر للقنابل الانزلاقية يثبت أن الأنظمة القديمة لا تزال صالحة - خاصة مع الكمية المناسبة".
وأشار إلى أهمية الطريقة التي يعمل بها الجيش الروسي على تحسين أسلحته بمساعدة الأسلحة الموجهة بالأقمار الصناعية لتوجيه ضربات أكثر دقة. وبرأيه، بفضل ذلك تمكنت القوات الروسية من تحقيق النجاح في التقدم على الجبهة في معارك أوكرانيا.
ووفقا له، فإنه ليس بالضرورة أن تكون الأسلحة حديثة ومتقدمة تكنولوجياً لتكون فعالة، ويبقى العامل الحاسم هو قدرة الجيش على التكيف مع الوضع واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
وأضاف في مقال لصحيفة "التلغراف" البريطانية: "سرعان ما نجحت روسيا في إنشاء نظام مألوف ورخيص وفعال للغاية. وهذا درس لنا في التعامل مع مخزونات الأسلحة القديمة (التي يتم التخلص منها عادة)".
تستخدم القوات الجوية الروسية بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة في منطقة العملية العسكرية. وتمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون تعريض نفسها لنيران أنظمة صواريخ العدو المضادة للطائرات.
كما صرح الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، لوكالة "سبوتنيك" في نهاية شهر مارس/ آذار، فإن القنبلة الجوية التي يبلغ وزنها ثلاثة أطنان لديها قوة تدميرية بحيث يمكن استخدامها لتدمير المناطق المحصنة بشكل خاص، بالإضافة إلى أن التقنيات الجديدة ستحولها عمليا إلى سلاح دقيق.