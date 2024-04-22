https://sputnikarabic.ae/20240422/مسؤولة-في-الجبهة-الديمقراطية-لتحرير-فلسطين-مواقف-روسيا-بالمحافل-الدولية-تصب-بمصلحة-الفلسطينيين--1088201188.html

مسؤولة في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": مواقف روسيا بالمحافل الدولية تصب بمصلحة الفلسطينيين

مسؤولة في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": مواقف روسيا بالمحافل الدولية تصب بمصلحة الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

أكدت عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خلدات حسن، أنّ "الضفة تستطيع أن تنتفض اليوم وهي لم تتوقف عن المواجهة مع الجيش الإسرائيلي،... 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T20:20+0000

2024-04-22T20:20+0000

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ودعت حسن في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى "إنهاء الانقسام بين الفلسطينيين والبدء بحوار وطني شامل لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة إسرائيل ويجب أن تقترن الأقوال بالأفعال". وأوضحت أن "إعادة النظر في مواقف السلطة الفلسطينية يعني إنهاء اتفاق "أسلو" والخروج من كافة الالتزامات مع إسرائيل"، مشيرةً الى أنّ "هناك أداء رائع "للمقاومة الفلسطينية" وهناك عناصر قوة يجب الاستناد إليها".وأعلنت حسن أنّ "ما صدر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو يؤسّس لما هو مساعد لإنهاء الانقسام الداخلي ومن الضروري جداً مواصلة الحوار للوصول إلى موقف موحّد، إذا أن المستفيد الوحيد من هذا الانقسام هو الجيش الإسرائيلي، والوحدة الفلسطينية هي ضرورة قصوى".ورفضت وصف الحرب الدائرة في غزة "بمحاولة تسليم الشعب الفلسطيني إلى إيران"، وبّينت أنّ "ما يحصل اليوم هو نتيجة لممارسات وسياسات الجيش الإسرائيلي وهو رد طبيعي على مخطط الحسم الإسرائيلي وبالتالي يجب على السلطة الفلسطينية أن تصوّب توجهاتها".ولفتت حسن إلى أنّ "جبهات الإسناد في لبنان والعراق واليمن إضافة إلى الدعم الروسي في المحافل الدولية، كلها عوامل تصب في مصلحة القضية الفلسطينية" ونبّهت من "محاولات البعض من إيجاد مكان لهم في التسوية المقبلة بعد الحرب".وعن محاولات فلسطينية داخلية لإطالة أمد الحرب بغية تحقيق أهداف سياسية قالت حسن: وأضافت حسن أنّ "الخداع الأمريكي منذ البداية كان واضح، والولايات المتحدة منذ بدء العدوان تحدثت أنه إذا لم يكن هناك "إسرائيل" سنعمل على إيجادها وبالتالي هي أداة تحمي مصالحهم في المنطقة ورفض الإدارة الأمريكية لقرار يضمن العضوية الكاملة لفلسطين في مجلس الأمن هو مسعى من واشنطن لإبقاء الورقة الفلسطينية أداة ضغط وابتزاز على السلطة الفلسطينية لخدمة المصلحة الفلسطينية".وكشفت حسن أنّ "المعركة اليوم ليست فقط مع حركة "حماس" أنما مع الشعب الفلسطيني بأكمله، وهذه القوى الغربية متذلّلة للولايات المتحدة وتعتقد أنها قادرة على حماية مصالحها، ولا يمكن القضاء على هذه الحركة لأنها من النسيج الاجتماعي الفلسطيني".وحول العقوبات الأمريكية على إحدى وحدات الجيش الاسرائيلي، قالت حسن: وتساءلت: وشددت حسن أنّ "تل أبيب وواشنطن شركاء ولكن قد تنشأ اختلاف في الحسابات ولكن هم حلفاء و لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بأي خطوة دون موافقة أمريكية، وأن الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يحمي المدنيين ولا يريد حماية المدنيين والإدارة الأمريكية تحاول من كل هذه المواقف إرضاء الناخب الأمريكي وأن تمتص الغضب الشعبي".وكشفت حسن أن "مصر والأنظمة العربية كلها تستطيع ردع العدوانية الإسرائيلية في حال اتخذت مواقف حاسمة واستخدمت مخزون القوى الخاصة وورقة التطبيع أداة ضاغطة مهمة في هذا الإطار والمطلوب اليوم موقف عربي حاسم".وأعلنت حسن أنّ "لا مجال لـ الاستجابة لضغوط تخفّض سقف المطالب الفلسطينية في مفاوضات الهدنة، الجيش الإسرائيلي يصعّد في خطابه للضغط على الوسطاء دون أن يأخذ في عين الاعتبار أن حماس لديها خيارات أخرى وهناك ما يرشح عن محاولة إسرائيل للبحث عن تحالف إقليمي داعم للخروج من عزلتها، وهي في أزمة بمجرّد توقف المفاوضات".

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