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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مقررة أممية: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"
مقررة أممية: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"
سبوتنيك عربي
قالت تلالينج موفوكينغ، المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة، إن إسرائيل تفرض الجوع على سكان غزة وتحرمهم من حقوقهم، بشكل ممنهج. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الوضع الصحي بالقطاع، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، التي أشارت إلى قول موفوكينغ: "لا يوجد شك في أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية".ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية دمرت القطاع الصحي في غزة، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلية قتل طواقم طبية ودمر مقرات المؤسسات والمنظمات العاملة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وأردفت: "الحق في الحصول على الرعاية الصحية معرض للخطر".وتابعت: "استهداف الأطقم الطبية وعدم وصول المستلزمات الطبيعة لهم جعلهم يعملون في ظروف صعبة لا تسمح بتقديم الخدمات الصحية بشكل كاف".وحذرت المقررة الأممية من انتشار الأمراض والأوبئة، مشيرة إلى أن هناك إصابات معقدة وإعاقات تحدث نتيجة استخدام إسرائيل لأسلحة فتاكة في قصف القطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة للشهر السادس على التوالي، مسببا حصيلة ضحايا كارثية وصلت إلى نحو 34 ألف قتيلا ونحو 77 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20240422/بوريل-استمرار-الكارثة-الإنسانية-في-قطاع-غزة-متواصلة-ولا-استقرار-إذا-استمرت-الحرب-1088202699.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مقررة أممية: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"

21:49 GMT 22.04.2024
© AFP 2023مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© AFP 2023
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قالت تلالينج موفوكينغ، المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة، إن إسرائيل تفرض الجوع على سكان غزة وتحرمهم من حقوقهم، بشكل ممنهج.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الوضع الصحي بالقطاع، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، التي أشارت إلى قول موفوكينغ: "لا يوجد شك في أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية".
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21:34 GMT
ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية دمرت القطاع الصحي في غزة، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلية قتل طواقم طبية ودمر مقرات المؤسسات والمنظمات العاملة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأردفت: "الحق في الحصول على الرعاية الصحية معرض للخطر".
وتابعت: "استهداف الأطقم الطبية وعدم وصول المستلزمات الطبيعة لهم جعلهم يعملون في ظروف صعبة لا تسمح بتقديم الخدمات الصحية بشكل كاف".
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09:30 GMT
وحذرت المقررة الأممية من انتشار الأمراض والأوبئة، مشيرة إلى أن هناك إصابات معقدة وإعاقات تحدث نتيجة استخدام إسرائيل لأسلحة فتاكة في قصف القطاع.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة للشهر السادس على التوالي، مسببا حصيلة ضحايا كارثية وصلت إلى نحو 34 ألف قتيلا ونحو 77 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة بمستشفى العودة وسط قطاع غزة06:50 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترغب برؤية روسيا كضامن أمني في غزةأمس, 16:11 GMT
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