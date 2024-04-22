https://sputnikarabic.ae/20240422/مقررة-أممية-ما-يحدث-في-غزة-إبادة-جماعية-1088203119.html

مقررة أممية: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"

مقررة أممية: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"

سبوتنيك عربي

قالت تلالينج موفوكينغ، المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة، إن إسرائيل تفرض الجوع على سكان غزة وتحرمهم من حقوقهم، بشكل ممنهج. 22.04.2024, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الوضع الصحي بالقطاع، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، التي أشارت إلى قول موفوكينغ: "لا يوجد شك في أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية".ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية دمرت القطاع الصحي في غزة، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلية قتل طواقم طبية ودمر مقرات المؤسسات والمنظمات العاملة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وأردفت: "الحق في الحصول على الرعاية الصحية معرض للخطر".وتابعت: "استهداف الأطقم الطبية وعدم وصول المستلزمات الطبيعة لهم جعلهم يعملون في ظروف صعبة لا تسمح بتقديم الخدمات الصحية بشكل كاف".وحذرت المقررة الأممية من انتشار الأمراض والأوبئة، مشيرة إلى أن هناك إصابات معقدة وإعاقات تحدث نتيجة استخدام إسرائيل لأسلحة فتاكة في قصف القطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة للشهر السادس على التوالي، مسببا حصيلة ضحايا كارثية وصلت إلى نحو 34 ألف قتيلا ونحو 77 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم