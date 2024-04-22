https://sputnikarabic.ae/20240422/نائبة-الكونغرس-الأمريكي-14-مليار-دولار-مقابل-الموت-والدمار-في-غزة-1088183188.html
نائبة الكونغرس الأمريكي: 14 مليار دولار مقابل "الموت والدمار" في غزة
نائبة الكونغرس الأمريكي: 14 مليار دولار مقابل "الموت والدمار" في غزة
سبوتنيك عربي
انتقدت ديليا راميريز، العضوة في الكونغرس الأمريكي، اليوم الاثنين، المساعدت الأمريكية المقدمة لإسرائيل. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T09:30+0000
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وقالت ديليا راميريز على منصة "إكس": "ستكتب كتب التاريخ عن كيف افتقر القادة الأمريكيون إلى الشجاعة والوضوح الأخلاقي للوقوف في وجه نتنياهو الطاغية، مخجل".وأدلت بهذه التعليقات في منشور على منصة "إكس"، ردًا على تقارير تفيد بمقتل 22 شخصًا في رفح ليلة الأحد، من بينهم 18 طفلاً.الرئاسة الفلسطينية: واشنطن تمنح إسرائيل ضوءا أخضر لتوسيع الحربوأشارت إلى أن "1.1 مليون شخص بريء في غزة على أبواب المجاعة".ويوم السبت، أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك رغم اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين المتشددين رغم الدعم الواسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة خلال أيام ويرفعها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانونًا.ويخصص مشروع القانون 26 مليار دولار لإسرائيل، فيما يشتمل مخصصات بقيمة 4 مليارات دولار لتجديد منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ومخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنظومة سلاح الطاقة الموجهة "الشعاع الحديدي"، ومخصصات بقيمة 2.4 مليار دولار لعمليات للجيش الأمريكي في المنطقة، ومخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية متقدمة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن "إدارة بايدن تدرس صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة تزيد على مليار دولار، بما في ذلك ذخيرة للدبابات ومعدات عسكرية وقذائف هاون".
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
نائبة الكونغرس الأمريكي: 14 مليار دولار مقابل "الموت والدمار" في غزة
انتقدت ديليا راميريز، العضوة في الكونغرس الأمريكي، اليوم الاثنين، المساعدت الأمريكية المقدمة لإسرائيل.
وقالت ديليا راميريز على منصة "إكس": "ستكتب كتب التاريخ عن كيف افتقر القادة الأمريكيون إلى الشجاعة والوضوح الأخلاقي للوقوف في وجه نتنياهو الطاغية، مخجل".
وأضافت راميريز التي تمثل منطقة في ولاية إلينوي: "بعد يوم واحد فقط من تصويت المجلس على إرسال 14 مليار دولار كتمويل عسكري غير مشروط لحملة الموت والدمار التي يشنها نتنياهو، قام نتنياهو بقصف المنطقة الآمنة في رفح مرة أخرى".
وأدلت بهذه التعليقات في منشور على منصة "إكس"، ردًا على تقارير تفيد بمقتل 22 شخصًا في رفح ليلة الأحد، من بينهم 18 طفلاً.
وفي وقت سابق، دعت عضوة الكونغرس الأمريكي الديمقراطية، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، إلى تعليق إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، قائلة إن القادة الإسرائيليين يعجلون المجاعة بغزة عمدا بمنع الغذاء والمساعدات.
وأشارت إلى أن "1.1 مليون شخص بريء في غزة على أبواب المجاعة".
ويوم السبت، أقر مجلس النواب الأمريكي
حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك رغم اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين المتشددين رغم الدعم الواسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة خلال أيام ويرفعها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانونًا.
ويخصص مشروع القانون 26 مليار دولار لإسرائيل، فيما يشتمل مخصصات بقيمة 4 مليارات دولار لتجديد منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ومخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنظومة سلاح الطاقة الموجهة "الشعاع الحديدي"، ومخصصات بقيمة 2.4 مليار دولار لعمليات للجيش الأمريكي في المنطقة، ومخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية متقدمة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
كما ينص مشروع القانون على حظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن "إدارة بايدن تدرس صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة تزيد على مليار دولار، بما في ذلك ذخيرة للدبابات ومعدات عسكرية وقذائف هاون".