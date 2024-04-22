https://sputnikarabic.ae/20240422/نائب-رئيس-البرلمان-السلوفاكي-يكشف-سبب-مساعدة-أمريكا-لأوكرانيا--1088194726.html

نائب رئيس البرلمان السلوفاكي يكشف سبب مساعدة أمريكا لأوكرانيا

نائب رئيس البرلمان السلوفاكي يكشف سبب مساعدة أمريكا لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد نائب رئيس البرلمان السلوفاكي، لوبوش بلاخا، بأن أمريكا ترسل مليارات الدولارات إلى أوكرانيا ليس لأنهم يتبعون نوعًا من المثل الإنسانية، بل يفعلون ذلك بدافع... 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T16:05+0000

2024-04-22T16:05+0000

2024-04-22T16:05+0000

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وكتب بلاخا: "أعتقد أن هناك الكثير في أمريكا مقتنعين بأن هتلر كان يجب أن يبيدنا، ليس فقط الروس، ولكن جميع السلافيين، واليوم يرسلون المليارات إلى أوكرانيا ليس بسبب وجود أي مُثُل إنسانية في هذا، بل إنهم يكرهون الروس فقط، هذا كل شيء". وأوضح بلاخا أنه من الرمزي أن يوافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا في 20 أبريل/نيسان، "هل تعرف متى ولد أدولف هتلر؟ 20 أبريل 1889". تصويت... برأيك هل نشهد اندلاع "الحرب العالمية الثالثة" بعد تحذير المجر؟وأضاف بلاخا: "إنهم (الأمريكيون) يرسلون هذه (الأموال) إلى النظام، الذي لا يتعارض مع تمجيد بانديرا، المتعاون مع النازيين، الذي ارتكبت حيواناته جرائم حرب ضد الروس واليهود والبولنديين والسلوفاك"."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240422/روسيا-حول-عزم-بولندا-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-سنضعها-على-قائمة-الأهداف-التي-سيتم-ضربها-1088184875.html

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