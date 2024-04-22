https://sputnikarabic.ae/20240422/نائب-رئيس-المجلس-العسكري-الصيني-لا-نعتزم-الدخول-في-حرب-باردة-أو-ساخنة-مع-أي-دولة-1088171436.html
نائب رئيس المجلس العسكري الصيني: لا نعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة
نائب رئيس المجلس العسكري الصيني: لا نعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين، تشانغ يو شيا، اليوم الاثنين، أن بلاده تحترم السلام ولا تعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T04:35+0000
2024-04-22T04:35+0000
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تشينغداو - سبوتنيك. وقال تشانغ يو شيا في حفل افتتاح الندوة الـ19 لبحرية دول غرب المحيط الهادئ والتي تعقد في مدينة تشينغداو، إن" الشعب الصيني يحترم السلام ولا يعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة، لكن سيادة الصين الإقليمية لا يجوز انتهاكها، ومصالحها الجوهرية غير قابلة للجدل".وتعقد الندوة الـ19 لبحرية دول غرب المحيط الهادئ في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.ويحضر هذا الحدث، الذي تستضيفه بحرية جيش التحرير الشعبي، أكثر من 180 وفدًا رفيع المستوى من 29 دولة، بما في ذلك أستراليا وفرنسا والهند وإندونيسيا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويمثل روسيا القائد العام للبحرية الروسية ألكسندر مويسيف.
https://sputnikarabic.ae/20240418/الصين-نأمل-أن-تتوقف-واشنطن-عن-اعتبار-نفسها-فوق-أي-شخص-آخر-1088061332.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نائب رئيس المجلس العسكري الصيني: لا نعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة
أكد نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين، تشانغ يو شيا، اليوم الاثنين، أن بلاده تحترم السلام ولا تعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة.
تشينغداو - سبوتنيك. وقال تشانغ يو شيا في حفل افتتاح الندوة الـ19 لبحرية دول غرب المحيط الهادئ والتي تعقد في مدينة تشينغداو، إن" الشعب الصيني يحترم السلام ولا يعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة
مع أي دولة، لكن سيادة الصين الإقليمية لا يجوز انتهاكها، ومصالحها الجوهرية غير قابلة للجدل".
وتعقد الندوة الـ19 لبحرية دول غرب المحيط الهادئ في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
ويحضر هذا الحدث، الذي تستضيفه بحرية جيش التحرير الشعبي، أكثر من 180 وفدًا رفيع المستوى من 29 دولة، بما في ذلك أستراليا وفرنسا والهند وإندونيسيا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويمثل روسيا القائد العام للبحرية الروسية ألكسندر مويسيف.