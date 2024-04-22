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مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
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27 د
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خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
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عالم سبوتنيك
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مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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نائب رئيس المجلس العسكري الصيني: لا نعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة
نائب رئيس المجلس العسكري الصيني: لا نعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين، تشانغ يو شيا، اليوم الاثنين، أن بلاده تحترم السلام ولا تعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T04:35+0000
2024-04-22T04:35+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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تشينغداو - سبوتنيك. وقال تشانغ يو شيا في حفل افتتاح الندوة الـ19 لبحرية دول غرب المحيط الهادئ والتي تعقد في مدينة تشينغداو، إن" الشعب الصيني يحترم السلام ولا يعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة، لكن سيادة الصين الإقليمية لا يجوز انتهاكها، ومصالحها الجوهرية غير قابلة للجدل".وتعقد الندوة الـ19 لبحرية دول غرب المحيط الهادئ في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.ويحضر هذا الحدث، الذي تستضيفه بحرية جيش التحرير الشعبي، أكثر من 180 وفدًا رفيع المستوى من 29 دولة، بما في ذلك أستراليا وفرنسا والهند وإندونيسيا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويمثل روسيا القائد العام للبحرية الروسية ألكسندر مويسيف.
https://sputnikarabic.ae/20240418/الصين-نأمل-أن-تتوقف-واشنطن-عن-اعتبار-نفسها-فوق-أي-شخص-آخر-1088061332.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

نائب رئيس المجلس العسكري الصيني: لا نعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة

04:35 GMT 22.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أكد نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين، تشانغ يو شيا، اليوم الاثنين، أن بلاده تحترم السلام ولا تعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة.
تشينغداو - سبوتنيك. وقال تشانغ يو شيا في حفل افتتاح الندوة الـ19 لبحرية دول غرب المحيط الهادئ والتي تعقد في مدينة تشينغداو، إن" الشعب الصيني يحترم السلام ولا يعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة، لكن سيادة الصين الإقليمية لا يجوز انتهاكها، ومصالحها الجوهرية غير قابلة للجدل".
وتعقد الندوة الـ19 لبحرية دول غرب المحيط الهادئ في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
الصين: نأمل أن تتوقف واشنطن عن اعتبار نفسها "فوق أي شخص آخر"
18 أبريل, 07:55 GMT
ويحضر هذا الحدث، الذي تستضيفه بحرية جيش التحرير الشعبي، أكثر من 180 وفدًا رفيع المستوى من 29 دولة، بما في ذلك أستراليا وفرنسا والهند وإندونيسيا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويمثل روسيا القائد العام للبحرية الروسية ألكسندر مويسيف.
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