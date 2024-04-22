https://sputnikarabic.ae/20240422/واشنطن-تدرس-فرض-عقوبات-على-وحدات-أخرى-في-الجيش-الإسرائيلي-بسبب-انتهاكاتها-لحقوق-الإنسان-1088171126.html

واشنطن تدرس فرض عقوبات على وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان

واشنطن تدرس فرض عقوبات على وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان

سبوتنيك عربي

تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى بسبب ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى كتيبة نيتسح يهودا،... 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T04:08+0000

2024-04-22T04:08+0000

2024-04-22T04:10+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وتقوم وزارة الخارجية بالتحقيق مع نيتسح يهودا وبعض الوحدات الأخرى في قوات الأمن الإسرائيلية منذ أكثر من عام، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "في حال تم اتخاذ مثل هذا القرار سننظر في عواقبه"، مؤكدا أن "جنود كتيبة نيتسح يهودا يشاركون حاليا في العمليات في قطاع غزة مع التزامهم الكامل بالقانون الدولي".وأضاف البيان: أن "الجيش الإسرائيلي يعمل ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون".وستمنع العقوبات الكتيبة وأعضاءها من تلقي المساعدات والتدريب العسكري الأمريكي، وهي تستند إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تم تسجيلها في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول.وكشف مايكل أورون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بشأن احتمال فرض واشنطن عقوبات على كتيبة "نتساح يهود" التابعة للجيش الإسرائيلي بأنه قد تشمل ألوية أخرى.وأشار أورون إلى أن الأمر يبدأ بهذه الكتيبة ويمكن أن تكون "غولاني" ولواء المظليين أيضا، مضيفا أن هذا الأمر بمثابة "منحدر" للجيش الإسرائيلي.بدوره، قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ردا على العقوبات الأمريكية المتوقعة ضد الوحدة بالجيش الإسرائيلي، إنه "لا يجوز فرض عقوبات على جيشنا وسنتحرك بكل الوسائل ضد هذه الإجراءات"،على حد قوله.

https://sputnikarabic.ae/20240421/أول-تعليق-من-الجيش-الإسرائيلي-على-معاقبة-كتيبة-نيتساح-يهودا-من-قبل-أمريكا-1088164566.html

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