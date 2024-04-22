https://sputnikarabic.ae/20240422/وزير-الخارجية-الأردني-خطر-توسع-الحرب-حقيقي-ويتزايد-مع-استمرار-إسرائيل-في-عدوانها-على-غزة-1088194328.html

وزير الخارجية الأردني: خطر توسع الحرب حقيقي ويتزايد مع استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة

وزير الخارجية الأردني: خطر توسع الحرب حقيقي ويتزايد مع استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة

سبوتنيك عربي

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، وفدا من مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، ووفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي، لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي... 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T15:26+0000

2024-04-22T15:26+0000

2024-04-22T15:26+0000

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وحسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا، حذر الصفدي، من "تعمق الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع نتيجة استمرار إسرائيل في منع وصول مساعدات كافية إلى غزة، وتعطيل عمل منظمات الأمم المتحدة وخصوصاً الأنروا".وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، محذرا من تبعات استمرار عجز المجتمع الدولي في وقف الحرب وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20240422/مصر-ترد-على-الأكاذيب-الإسرائيلية-بوجود-عمليات-تهريب-للأسلحة-والذخائر-إلى-غزة-من-مصر-1088192691.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي