https://sputnikarabic.ae/20240422/وفد-من-البنتاغون-يزور-النيجر-لمناقشة-انسحاب-القوات-الأمريكية--1088196446.html
وفد من البنتاغون يزور النيجر لمناقشة انسحاب القوات الأمريكية
وفد من البنتاغون يزور النيجر لمناقشة انسحاب القوات الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول أمريكي أن وفداً من البنتاغون موجود في النيجر لمناقشة "الانسحاب المنظم" للقوات الأمريكية من الدولة الأفريقية. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T16:49+0000
2024-04-22T16:49+0000
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وقال المسؤول لوكالة سبوتنيك: "يمكننا أن نؤكد أن وفدا صغيرا من وزارة الدفاع والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) موجود في النيجر لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من النيجر".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن الجيش في النيجر خرق الاتفاق العسكري مع أمريكا، والذي سمح للجيش الأمريكي بالتواجد على أراضي الدولة الإفريقية، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا القرار.وفي وقت لاحق، انتشرت في وسائل الإعلام معلومات مفادها أن أمريكا أبلغت النيجر بأنها ستسحب قريباً ألف جندي من قواتها من البلاد.جندي أمريكي يطلب من الكونغرس سحب القوات من النيجروفي نهاية يوليو/تموز 2023، أعلن جيش النيجر على شاشة التلفزيون الوطني إقالة الرئيس محمد بازوم من السلطة، وأعلن الجيش بقيادة قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني الذي تولى السلطة، تنديده بالاتفاقيات العسكرية مع فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20240420/إعلام-الولايات-المتحدة-ستسحب-قريبا-ألف-جندي-من-النيجر-1088132890.html
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النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
وفد من البنتاغون يزور النيجر لمناقشة انسحاب القوات الأمريكية
16:49 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 16:50 GMT 22.04.2024)
صرح مسؤول أمريكي أن وفداً من البنتاغون موجود في النيجر لمناقشة "الانسحاب المنظم" للقوات الأمريكية من الدولة الأفريقية.
وقال المسؤول لوكالة سبوتنيك: "يمكننا أن نؤكد أن وفدا صغيرا من وزارة الدفاع والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) موجود في النيجر لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من النيجر".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن الجيش في النيجر خرق الاتفاق العسكري مع أمريكا
، والذي سمح للجيش الأمريكي بالتواجد على أراضي الدولة الإفريقية، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا القرار.
وفي وقت لاحق، انتشرت في وسائل الإعلام معلومات مفادها أن أمريكا أبلغت النيجر
بأنها ستسحب قريباً ألف جندي من قواتها من البلاد.
وفي نهاية يوليو/تموز 2023، أعلن جيش النيجر على شاشة التلفزيون الوطني إقالة الرئيس محمد بازوم من السلطة، وأعلن الجيش بقيادة قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني الذي تولى السلطة، تنديده بالاتفاقيات العسكرية مع فرنسا.