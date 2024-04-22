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خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
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عالم سبوتنيك
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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من الملعب
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مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
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الإنسان والثقافة
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https://sputnikarabic.ae/20240422/وفد-من-البنتاغون-يزور-النيجر-لمناقشة-انسحاب-القوات-الأمريكية--1088196446.html
وفد من البنتاغون يزور النيجر لمناقشة انسحاب القوات الأمريكية
وفد من البنتاغون يزور النيجر لمناقشة انسحاب القوات الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول أمريكي أن وفداً من البنتاغون موجود في النيجر لمناقشة "الانسحاب المنظم" للقوات الأمريكية من الدولة الأفريقية. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T16:49+0000
2024-04-22T16:50+0000
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وقال المسؤول لوكالة سبوتنيك: "يمكننا أن نؤكد أن وفدا صغيرا من وزارة الدفاع والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) موجود في النيجر لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من النيجر".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن الجيش في النيجر خرق الاتفاق العسكري مع أمريكا، والذي سمح للجيش الأمريكي بالتواجد على أراضي الدولة الإفريقية، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا القرار.وفي وقت لاحق، انتشرت في وسائل الإعلام معلومات مفادها أن أمريكا أبلغت النيجر بأنها ستسحب قريباً ألف جندي من قواتها من البلاد.جندي أمريكي يطلب من الكونغرس سحب القوات من النيجروفي نهاية يوليو/تموز 2023، أعلن جيش النيجر على شاشة التلفزيون الوطني إقالة الرئيس محمد بازوم من السلطة، وأعلن الجيش بقيادة قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني الذي تولى السلطة، تنديده بالاتفاقيات العسكرية مع فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20240420/إعلام-الولايات-المتحدة-ستسحب-قريبا-ألف-جندي-من-النيجر-1088132890.html
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النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

وفد من البنتاغون يزور النيجر لمناقشة انسحاب القوات الأمريكية

16:49 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 16:50 GMT 22.04.2024)
© AFP 2023 / Stefan Heunisجنود جيش النيجر
جنود جيش النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© AFP 2023 / Stefan Heunis
تابعنا عبر
صرح مسؤول أمريكي أن وفداً من البنتاغون موجود في النيجر لمناقشة "الانسحاب المنظم" للقوات الأمريكية من الدولة الأفريقية.
وقال المسؤول لوكالة سبوتنيك: "يمكننا أن نؤكد أن وفدا صغيرا من وزارة الدفاع والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) موجود في النيجر لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من النيجر".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن الجيش في النيجر خرق الاتفاق العسكري مع أمريكا، والذي سمح للجيش الأمريكي بالتواجد على أراضي الدولة الإفريقية، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا القرار.
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
إعلام: الولايات المتحدة ستسحب قريبا ألف جندي من النيجر
20 أبريل, 04:46 GMT
وفي وقت لاحق، انتشرت في وسائل الإعلام معلومات مفادها أن أمريكا أبلغت النيجر بأنها ستسحب قريباً ألف جندي من قواتها من البلاد.
جندي أمريكي يطلب من الكونغرس سحب القوات من النيجر
وفي نهاية يوليو/تموز 2023، أعلن جيش النيجر على شاشة التلفزيون الوطني إقالة الرئيس محمد بازوم من السلطة، وأعلن الجيش بقيادة قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني الذي تولى السلطة، تنديده بالاتفاقيات العسكرية مع فرنسا.
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