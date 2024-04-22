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10 دول تشارك في التمرين العسكري "علم الصحراء 9" بالإمارات
10 دول تشارك في التمرين العسكري "علم الصحراء 9" بالإمارات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية انطلاق تمرين عسكري جوي تشارك فيه 10 دول ويستمر على مدى 3 أسابيع. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T20:52+0000
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ويحمل التمرين اسم "علم الصحراء 9" لعام 2024، حسبما ذكر وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الإثنين، التي أشارت إلى أن تركيا من بين الدول المشاركة في التمرين.ولفتت الوكالة إلى أنه تم الإعلان عن انطلاق التمرين عقب اكتمال وصول القوات الجوية المشاركة وتشمل الإمارات و3 دول عربية أخرى هي السعودية والكويت وسلطنة عمان، إضافة إلى كل من تركيا والولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية وألمانيا والمملكة المتحدة.ويتضمن التمرين أنشطة تدريبية تهدف إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية للقوات المشاركة فيه إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية، وفقا سيناريوهات مختلفة يتضمنها التدريب، تشمل طلعات جوية ومحاضرات لعسكريين.
https://sputnikarabic.ae/20230731/أول-تدريب-مشترك-بينهما-معلومات-عن-القوات-الجوية-الصينية-والإماراتية-1079627502.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, الكويت, السعودية, أخبار السعودية اليوم

10 دول تشارك في التمرين العسكري "علم الصحراء 9" بالإمارات

20:52 GMT 22.04.2024
© RIA Novosti . Sergei Safronovطائرة إماراتية بدون طيار من طراز "اتحاد 40"
طائرة إماراتية بدون طيار من طراز اتحاد 40 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© RIA Novosti . Sergei Safronov
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية انطلاق تمرين عسكري جوي تشارك فيه 10 دول ويستمر على مدى 3 أسابيع.
ويحمل التمرين اسم "علم الصحراء 9" لعام 2024، حسبما ذكر وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الإثنين، التي أشارت إلى أن تركيا من بين الدول المشاركة في التمرين.
بعض الأسلحة المعروضة في الجناح الصيني في آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
أول تدريب مشترك بينهما... معلومات عن القوات الجوية الصينية والإماراتية
31 يوليو 2023, 14:47 GMT
ولفتت الوكالة إلى أنه تم الإعلان عن انطلاق التمرين عقب اكتمال وصول القوات الجوية المشاركة وتشمل الإمارات و3 دول عربية أخرى هي السعودية والكويت وسلطنة عمان، إضافة إلى كل من تركيا والولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية وألمانيا والمملكة المتحدة.
ويتضمن التمرين أنشطة تدريبية تهدف إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية للقوات المشاركة فيه إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية، وفقا سيناريوهات مختلفة يتضمنها التدريب، تشمل طلعات جوية ومحاضرات لعسكريين.
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