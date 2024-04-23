https://sputnikarabic.ae/20240423/أردوغان-عن-اعتزام-قادة-حماس-مغادرة-الدوحة-أمير-قطر-يعتبرهم-من-أفراد-العائلة-1088223134.html

أردوغان عن اعتزام قادة "حماس" مغادرة الدوحة: أمير قطر يعتبرهم من أفراد العائلة

أردوغان عن اعتزام قادة "حماس" مغادرة الدوحة: أمير قطر يعتبرهم من أفراد العائلة

سبوتنيك عربي

استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، نقل مقر القيادة السياسية لحركة حماس الفلسطينية، إلى خارج دولة قطر. 23.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-23T15:08+0000

2024-04-23T15:08+0000

2024-04-23T15:08+0000

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وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العراق، بشأن التقارير التي تحدثت عن ضغوط قطرية لنقل مقر القيادة السياسية لـ"حماس" إلى خارج قطر: "أستبعد ذلك ولا أعتقد أن تتخذ قطر مثل هذه الخطوة".وأضاف أنه لم يتلق أي معلومات حول اعتزام قادة "حماس" مغادرة قطر.كما استبعد أن يتغير تعامل أمير قطر مع قادة "حماس" في المرحلة المقبلة، بحسب وكالة "الأناضول".وكانت تقارير أمريكية، قد ذكرت منذ أيام عدة، أن "القيادة السياسية لحركة حماس تبحث إمكانية مغادرة قطر".وحسبما أفادت التقارير، فإن "حماس"، تواصلت خلال الأيام الماضية، مع دولتين على الأقل بالمنطقة، بينهما سلطنة عُمان، لبحث نقل مقر قيادتها السياسية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، بأن "مقر حماس أنشئ بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف أخرى لضمان وجود قناة اتصال تُنجح أي وساطة تقودها قطر بين الطرفين، ونجح في إنجاز العديد من الوساطات، خلال السنوات الأخيرة".وأوضح أنه "طالما هذا المكتب يؤدي هذا الدور، بمعنى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة فلا مبرر لإنهاء وجوده".

https://sputnikarabic.ae/20240423/قطر-تعرب-عن-غضبها-من-إسرائيل-وترد-على-أنباء-مغادرة-حماس-من-الدوحة-1088221831.html

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طوفان الأقصى, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, قطر, العالم, العالم العربي, الأخبار