أردوغان يصف نتنياهو بـ"هتلر العصر" ويحذر من احتلال غزة بالكامل

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
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60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
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شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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183 د
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بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
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خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
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https://sputnikarabic.ae/20240423/أردوغان-يصف-نتنياهو-بـهتلر-ويحذر-من-احتلال-غزة-بالكامل-1088211799.html
أردوغان يصف نتنياهو بـ"هتلر العصر" ويحذر من احتلال غزة بالكامل
أردوغان يصف نتنياهو بـ"هتلر العصر" ويحذر من احتلال غزة بالكامل
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء إسرائيل بأنه "هتلر العصر"، في إشارة إلى الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T10:35+0000
2024-04-23T10:36+0000
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رجب طيب أردوغان
حركة حماس
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وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إن "احتلال إسرائيل لقطاع غزة بالكامل سيفتح الباب لمزيد من الاجتياحات"، مؤكدا أنه لا يعتقد أن حركة حماس ستغادر قطر.وحذر من أن "السيطرة على غزة ستتيح المجال أمام استيطان الإرهابيين الإسرائيليين في غزة وستجعل إسرائيل أكثر عدوانية"، مؤكدا أنه "سيواصل كشف جرائم القتل التي ترتكبها إسرائيل وهتلر العصر نتنياهو وشركاؤه في الجريمة لن يفلتوا من المساءلة".وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، المرافق لوفد من حركة المقاومة، وصل إلى تركيا مساء الجمعة الماضي، والتقى بأردوغان، السبت.وأكد الرئيس التركي خلال اللقاء أن بلاده ستواصل جهودها للفت انتباه العالم إلى القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل الجيش الإسرائيلي.وأضاف أن "تركيا اتخذت خطوتها بفرض قيود تجارية على النظام الصهيوني"، متابعا أن "إسرائيل ستدفع يوما ما ثمن القمع ضد الفلسطينيين".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وسط مخاوف من عملية برية في رفح جنوبي القطاع في حال انهارت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، مما يسبب كارثة مدمرة في صفوف النازحين، الذين يعيشون في خيام ويواجهون أوضاع إنسانية صعبة للغاية، أجبرت عددا كبيرا منهم على مواجهة الموت، في محاولة للعودة إلى شمال القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240421/تركيا-ترد-على-إسرائيل-بعد-انتقادها-لها-لاستضافة-قائد-حماس-أنتم-من-عليكم-الخجل-1088150667.html
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أخبار تركيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, رجب طيب أردوغان, حركة حماس, بنيامين نتنياهو
أخبار تركيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, رجب طيب أردوغان, حركة حماس, بنيامين نتنياهو

أردوغان يصف نتنياهو بـ"هتلر العصر" ويحذر من احتلال غزة بالكامل

10:35 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 10:36 GMT 23.04.2024)
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
تابعنا عبر
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء إسرائيل بأنه "هتلر العصر"، في إشارة إلى الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر.
وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إن "احتلال إسرائيل لقطاع غزة بالكامل سيفتح الباب لمزيد من الاجتياحات"، مؤكدا أنه لا يعتقد أن حركة حماس ستغادر قطر.
وحذر من أن "السيطرة على غزة ستتيح المجال أمام استيطان الإرهابيين الإسرائيليين في غزة وستجعل إسرائيل أكثر عدوانية"، مؤكدا أنه "سيواصل كشف جرائم القتل التي ترتكبها إسرائيل وهتلر العصر نتنياهو وشركاؤه في الجريمة لن يفلتوا من المساءلة".
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، المرافق لوفد من حركة المقاومة، وصل إلى تركيا مساء الجمعة الماضي، والتقى بأردوغان، السبت.
وأكد الرئيس التركي خلال اللقاء أن بلاده ستواصل جهودها للفت انتباه العالم إلى القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل الجيش الإسرائيلي.
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
تركيا ترد على إسرائيل بعد انتقادها لها لاستضافة قائد "حماس".. "أنتم من عليكم الخجل"
21 أبريل, 06:51 GMT
وأضاف أن "تركيا اتخذت خطوتها بفرض قيود تجارية على النظام الصهيوني"، متابعا أن "إسرائيل ستدفع يوما ما ثمن القمع ضد الفلسطينيين".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وسط مخاوف من عملية برية في رفح جنوبي القطاع في حال انهارت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، مما يسبب كارثة مدمرة في صفوف النازحين، الذين يعيشون في خيام ويواجهون أوضاع إنسانية صعبة للغاية، أجبرت عددا كبيرا منهم على مواجهة الموت، في محاولة للعودة إلى شمال القطاع.
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