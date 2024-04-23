https://sputnikarabic.ae/20240423/أردوغان-يصف-نتنياهو-بـهتلر-ويحذر-من-احتلال-غزة-بالكامل-1088211799.html
أردوغان يصف نتنياهو بـ"هتلر العصر" ويحذر من احتلال غزة بالكامل
أردوغان يصف نتنياهو بـ"هتلر العصر" ويحذر من احتلال غزة بالكامل
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء إسرائيل بأنه "هتلر العصر"، في إشارة إلى الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T10:35+0000
2024-04-23T10:35+0000
2024-04-23T10:36+0000
أخبار تركيا اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
رجب طيب أردوغان
حركة حماس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/14/1077247644_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_bb486a800d2268fb0ee3ad427ca2f430.jpg
وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إن "احتلال إسرائيل لقطاع غزة بالكامل سيفتح الباب لمزيد من الاجتياحات"، مؤكدا أنه لا يعتقد أن حركة حماس ستغادر قطر.وحذر من أن "السيطرة على غزة ستتيح المجال أمام استيطان الإرهابيين الإسرائيليين في غزة وستجعل إسرائيل أكثر عدوانية"، مؤكدا أنه "سيواصل كشف جرائم القتل التي ترتكبها إسرائيل وهتلر العصر نتنياهو وشركاؤه في الجريمة لن يفلتوا من المساءلة".وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، المرافق لوفد من حركة المقاومة، وصل إلى تركيا مساء الجمعة الماضي، والتقى بأردوغان، السبت.وأكد الرئيس التركي خلال اللقاء أن بلاده ستواصل جهودها للفت انتباه العالم إلى القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل الجيش الإسرائيلي.وأضاف أن "تركيا اتخذت خطوتها بفرض قيود تجارية على النظام الصهيوني"، متابعا أن "إسرائيل ستدفع يوما ما ثمن القمع ضد الفلسطينيين".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وسط مخاوف من عملية برية في رفح جنوبي القطاع في حال انهارت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، مما يسبب كارثة مدمرة في صفوف النازحين، الذين يعيشون في خيام ويواجهون أوضاع إنسانية صعبة للغاية، أجبرت عددا كبيرا منهم على مواجهة الموت، في محاولة للعودة إلى شمال القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240421/تركيا-ترد-على-إسرائيل-بعد-انتقادها-لها-لاستضافة-قائد-حماس-أنتم-من-عليكم-الخجل-1088150667.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/14/1077247644_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_f3767fe20da61c32f4b5c701848a866f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, رجب طيب أردوغان, حركة حماس, بنيامين نتنياهو
أخبار تركيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, رجب طيب أردوغان, حركة حماس, بنيامين نتنياهو
أردوغان يصف نتنياهو بـ"هتلر العصر" ويحذر من احتلال غزة بالكامل
10:35 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 10:36 GMT 23.04.2024)
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء إسرائيل بأنه "هتلر العصر"، في إشارة إلى الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر.
وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إن "احتلال إسرائيل لقطاع غزة بالكامل سيفتح الباب لمزيد من الاجتياحات"، مؤكدا أنه لا يعتقد أن حركة حماس ستغادر قطر.
وحذر من أن "السيطرة على غزة ستتيح المجال أمام استيطان الإرهابيين الإسرائيليين في غزة وستجعل إسرائيل أكثر عدوانية"، مؤكدا أنه "سيواصل كشف جرائم القتل التي ترتكبها إسرائيل وهتلر العصر نتنياهو وشركاؤه في الجريمة لن يفلتوا من المساءلة".
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، المرافق لوفد من حركة المقاومة، وصل إلى تركيا مساء الجمعة الماضي، والتقى بأردوغان، السبت.
وأكد الرئيس التركي خلال اللقاء أن بلاده ستواصل جهودها للفت انتباه العالم إلى القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأضاف أن "تركيا اتخذت خطوتها بفرض قيود تجارية على النظام الصهيوني"، متابعا أن "إسرائيل ستدفع يوما ما ثمن القمع ضد الفلسطينيين".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وسط مخاوف من عملية برية في رفح جنوبي القطاع
في حال انهارت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، مما يسبب كارثة مدمرة في صفوف النازحين، الذين يعيشون في خيام ويواجهون أوضاع إنسانية صعبة للغاية، أجبرت عددا كبيرا منهم على مواجهة الموت، في محاولة للعودة إلى شمال القطاع.