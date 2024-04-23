أوربان يحدد الشرط الذي بموجبه ينتهي الصراع الأوكراني في عام 2025

عربي
شويغو: خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو نصف مليون عسكري
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
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60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
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شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
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من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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https://sputnikarabic.ae/20240423/أوربان-يحدد-الشرط-الذي-بموجبه-ينتهي-الصراع-الأوكراني-في-عام-2025-1088209719.html
أوربان يحدد الشرط الذي بموجبه ينتهي الصراع الأوكراني في عام 2025
أوربان يحدد الشرط الذي بموجبه ينتهي الصراع الأوكراني في عام 2025
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه من الممكن أن ينتهي الصراع الأوكراني بحلول نهاية عام 2025، إذا فاز أنصار التسوية السلمية في الانتخابات في أوروبا... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T09:04+0000
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وكتب على صفحته على "فيسبوك" (المحظور في روسيا باعتبارها متطرفة): "في العام المقبل، في دورتين انتخابيتين، إذا سارت الأمور على ما يرام وكان الله في عوننا، فقد يكون الزعماء ذوو العقول السلمية في الطليعة في أوروبا وأمريكا، وبعد ذلك يمكننا إنهاء الصراع في نهاية العام".وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الناتو يريد زيادة دوره التنسيقي في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جنودها، وتؤيد 31 دولة هذا القرار، والمجر لا تريد ولن تشارك في ذلك.وفي اليوم السابق، اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرة أخرى بأن أوكرانيا يمكن أن تبدأ مفاوضات لحل النزاع مع روسيا. وقد أكد الكرملين مراراً وتكراراً أنه لم يرفض قط إجراء مفاوضات مع سلطات كييف.في الوقت نفسه، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لذلك، لأن الحركة نحو السلام مستبعدة من قبل كل من أوكرانيا والغرب الجماعي. ووفقا له، فإن الوضع لا يمكن أن يتغير إلا إذا تم أخذ الحقائق الجديدة في الاعتبار؛ وأصبحت جميع مطالب موسكو معروفة جيدا.
https://sputnikarabic.ae/20240419/لافروف-لن-نوقف-الأعمال-العسكرية-في-حال-وجود-مفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1088106068.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, المجر
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, المجر

أوربان يحدد الشرط الذي بموجبه ينتهي الصراع الأوكراني في عام 2025

09:04 GMT 23.04.2024
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Omar Havana
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صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه من الممكن أن ينتهي الصراع الأوكراني بحلول نهاية عام 2025، إذا فاز أنصار التسوية السلمية في الانتخابات في أوروبا والولايات المتحدة.
وكتب على صفحته على "فيسبوك" (المحظور في روسيا باعتبارها متطرفة): "في العام المقبل، في دورتين انتخابيتين، إذا سارت الأمور على ما يرام وكان الله في عوننا، فقد يكون الزعماء ذوو العقول السلمية في الطليعة في أوروبا وأمريكا، وبعد ذلك يمكننا إنهاء الصراع في نهاية العام".

وبّخ أوربان الغرب لاستمراره في ضخ المال والأسلحة إلى كييف، وشبّه الاتحاد الأوروبي بالمقامر الفاشل ــ فهو يزيد المخاطر باستمرار على أمل الفوز مرة أخرى. وأكد أن هذا قد ينتهي بجر أوروبا إلى الحرب.

وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الناتو يريد زيادة دوره التنسيقي في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جنودها، وتؤيد 31 دولة هذا القرار، والمجر لا تريد ولن تشارك في ذلك.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: لن نوقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
19 أبريل, 09:46 GMT
وفي اليوم السابق، اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرة أخرى بأن أوكرانيا يمكن أن تبدأ مفاوضات لحل النزاع مع روسيا. وقد أكد الكرملين مراراً وتكراراً أنه لم يرفض قط إجراء مفاوضات مع سلطات كييف.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لذلك، لأن الحركة نحو السلام مستبعدة من قبل كل من أوكرانيا والغرب الجماعي. ووفقا له، فإن الوضع لا يمكن أن يتغير إلا إذا تم أخذ الحقائق الجديدة في الاعتبار؛ وأصبحت جميع مطالب موسكو معروفة جيدا.
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