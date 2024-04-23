"إس-500" تدخل الخدمة هذا العام.. رفع نسبة الدفاعات الصاروخية الحديثة إلى 85%
11:09 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 11:21 GMT 23.04.2024)
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الجيش الروسي في عام 2024 سيتسلم العينات الأولى من الجيل الجديد من منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-500" في نسختين، وأنظمة صواريخ "إس-400" و"إس-300 في4" و"بوك-إم3 و"تور-إم2أو" ورادارات من الجيل الجديد.
وقال شويغو في اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع: "هذا العام، ستتلقى القوات: العينات الأولى من الجيل الجديد من نظام الصواريخ للدفاع الجوي "إس-500" في نسختين - وأنظمة الصواريخ "إس-400" و"إس-300في4" و"بوك-إم3 و"تور-إم2أو" ومحطات رادار من الجيل الجديد".
وأضاف شويغو: "أحد المجالات ذات الأولوية لتطوير القوات الجوية الفضائية هو تجهيز قوات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي بأسلحة متقدمة اليوم، تبلغ حصة النماذج الحديثة 82%، وفي العامين المقبلين يجب زيادة هذا الرقم إلى 85%".
© Sputnikمنظومة صواريخ "إس-500"
منظومة صواريخ "إس-500"
© Sputnik
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الرامية إلى تحسين قوات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي ستجعل من الممكن توفير غطاء عالي الجودة لأهم أهداف نظام القيادة والسيطرة والقوات النووية الاستراتيجية ومجموعات القوات".
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةЗРК С-500 "Прометей".
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© Photo / وزارة الدفاع الروسية
ЗРК С-500 "Прометей".
© RIA Novosti . Sergei BeznosovРоссийские ПВО оснастят новым оружием.Ракету дальнего действия для С-400 "Триумф" готовят к госиспытаниям. Но уже через 5 лет ее может потеснить новая система, атакующая противника в космосе.
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© RIA Novosti . Sergei Beznosov
Российские ПВО оснастят новым оружием.Ракету дальнего действия для С-400 "Триумф" готовят к госиспытаниям. Но уже через 5 лет ее может потеснить новая система, атакующая противника в космосе.
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© Photo / وزارة الدفاع الروسية
ЗРК С-500 "Прометей".
5/5
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
Российские ПВО оснастят новым оружием.Ракету дальнего действия для С-400 "Триумф" готовят к госиспытаниям. Но уже через 5 лет ее может потеснить новая система, атакующая противника в космосе.
وأكد شويغو: "لقد زادت شركات المجمع الصناعي الدفاعي الروسي من قدرتها بشكل كبير. وزادت بشكل كبير القدرات القتالية لقواتنا المسلحة. ويتجلى ذلك في الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، بما يتناسب مع التهديدات التي تشكلها الولايات المتحدة، وسنواصل مع شركائنا وحلفائنا تحسين تكوين وهيكل القوات المسلحة وزيادة إنتاج الأنواع الأكثر شعبية من الأسلحة والمعدات العسكرية".