"إس-500" تدخل الخدمة هذا العام.. رفع نسبة الدفاعات الصاروخية الحديثة إلى 85%

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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
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من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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https://sputnikarabic.ae/20240423/إس-500-تدخل-الخدمة-هذا-العام-رفع-نسبة-الدفاعات-الصاروخية-الحديثة-إلى-85-1088212407.html
"إس-500" تدخل الخدمة هذا العام.. رفع نسبة الدفاعات الصاروخية الحديثة إلى 85%
"إس-500" تدخل الخدمة هذا العام.. رفع نسبة الدفاعات الصاروخية الحديثة إلى 85%
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الجيش الروسي في عام 2024 سيتسلم العينات الأولى من الجيل الجديد من منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-500" في نسختين،... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
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وقال شويغو في اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع: "هذا العام، ستتلقى القوات: العينات الأولى من الجيل الجديد من نظام الصواريخ للدفاع الجوي "إس-500" في نسختين - وأنظمة الصواريخ "إس-400" و"إس-300في4" و"بوك-إم3 و"تور-إم2أو" ومحطات رادار من الجيل الجديد".وأضاف شويغو: "أحد المجالات ذات الأولوية لتطوير القوات الجوية الفضائية هو تجهيز قوات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي بأسلحة متقدمة اليوم، تبلغ حصة النماذج الحديثة 82%، وفي العامين المقبلين يجب زيادة هذا الرقم إلى 85%".وأكد شويغو: "لقد زادت شركات المجمع الصناعي الدفاعي الروسي من قدرتها بشكل كبير. وزادت بشكل كبير القدرات القتالية لقواتنا المسلحة. ويتجلى ذلك في الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، بما يتناسب مع التهديدات التي تشكلها الولايات المتحدة، وسنواصل مع شركائنا وحلفائنا تحسين تكوين وهيكل القوات المسلحة وزيادة إنتاج الأنواع الأكثر شعبية من الأسلحة والمعدات العسكرية".
https://sputnikarabic.ae/20240423/شويغو-يكشف-عن-تعداد-قوات-الناتو-قرب-حدود-روسيا-ووضع-القطب-الشمالي--1088211619.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"إس-500" تدخل الخدمة هذا العام.. رفع نسبة الدفاعات الصاروخية الحديثة إلى 85%

11:09 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 11:21 GMT 23.04.2024)
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ إس - 500
صواريخ إس - 500 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© Sputnik . Anton Denisov
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تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الجيش الروسي في عام 2024 سيتسلم العينات الأولى من الجيل الجديد من منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-500" في نسختين، وأنظمة صواريخ "إس-400" و"إس-300 في4" و"بوك-إم3 و"تور-إم2أو" ورادارات من الجيل الجديد.
وقال شويغو في اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع: "هذا العام، ستتلقى القوات: العينات الأولى من الجيل الجديد من نظام الصواريخ للدفاع الجوي "إس-500" في نسختين - وأنظمة الصواريخ "إس-400" و"إس-300في4" و"بوك-إم3 و"تور-إم2أو" ومحطات رادار من الجيل الجديد".
دبابات حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يكشف عن تعداد قوات "الناتو" قرب حدود روسيا ووضع القطب الشمالي
10:25 GMT
وأضاف شويغو: "أحد المجالات ذات الأولوية لتطوير القوات الجوية الفضائية هو تجهيز قوات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي بأسلحة متقدمة اليوم، تبلغ حصة النماذج الحديثة 82%، وفي العامين المقبلين يجب زيادة هذا الرقم إلى 85%".
© Sputnikمنظومة صواريخ "إس-500"
منظومة صواريخ إس-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
منظومة صواريخ "إس-500"
© Sputnik

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الرامية إلى تحسين قوات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي ستجعل من الممكن توفير غطاء عالي الجودة لأهم أهداف نظام القيادة والسيطرة والقوات النووية الاستراتيجية ومجموعات القوات".

CC BY 4.0 / © Screenshot: Ministry of Defence of the Russian Federation / إس-500
إس-500 - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / © Screenshot: Ministry of Defence of the Russian Federation /
إس-500
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / نظام الدفاع الجوي "إس-500"
نظام الدفاع الجوي إس-500 - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation /
نظام الدفاع الجوي "إس-500"
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةЗРК С-500 "Прометей".
منظومة إس-500 للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي
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© Photo / وزارة الدفاع الروسية
ЗРК С-500 "Прометей".
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ إس - 500
صواريخ إس - 500 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Anton Denisov
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صواريخ إس - 500
© RIA Novosti . Sergei BeznosovРоссийские ПВО оснастят новым оружием.Ракету дальнего действия для С-400 "Триумф" готовят к госиспытаниям. Но уже через 5 лет ее может потеснить новая система, атакующая противника в космосе.
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي
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© RIA Novosti . Sergei Beznosov
Российские ПВО оснастят новым оружием.Ракету дальнего действия для С-400 "Триумф" готовят к госиспытаниям. Но уже через 5 лет ее может потеснить новая система, атакующая противника в космосе.
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CC BY 4.0 / © Screenshot: Ministry of Defence of the Russian Federation /
إس-500
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CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation /
نظام الدفاع الجوي "إس-500"
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© Photo / وزارة الدفاع الروسية
ЗРК С-500 "Прометей".
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© Sputnik . Anton Denisov
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صواريخ إس - 500
5/5
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
Российские ПВО оснастят новым оружием.Ракету дальнего действия для С-400 "Триумф" готовят к госиспытаниям. Но уже через 5 лет ее может потеснить новая система, атакующая противника в космосе.
وأكد شويغو: "لقد زادت شركات المجمع الصناعي الدفاعي الروسي من قدرتها بشكل كبير. وزادت بشكل كبير القدرات القتالية لقواتنا المسلحة. ويتجلى ذلك في الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، بما يتناسب مع التهديدات التي تشكلها الولايات المتحدة، وسنواصل مع شركائنا وحلفائنا تحسين تكوين وهيكل القوات المسلحة وزيادة إنتاج الأنواع الأكثر شعبية من الأسلحة والمعدات العسكرية".
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