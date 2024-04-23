https://sputnikarabic.ae/20240423/إعلام-إيران-تبدأ-استخدام-بطاقات-مير-الروسية-في-نظامها-المصرفي--1088208703.html
إعلام: إيران تبدأ استخدام بطاقات "مير" الروسية في نظامها المصرفي
إعلام: إيران تبدأ استخدام بطاقات "مير" الروسية في نظامها المصرفي
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة الإيرانية في روسيا أنه خلال شهرين سيكون من الممكن استخدام بطاقات الائتمان المصرفية الروسية في إيران. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T08:05+0000
2024-04-23T08:05+0000
2024-04-23T08:05+0000
اقتصاد
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وأكد المستشار التجاري لسفارة الجمهورية الإسلامية لدى موسكو، محسن رحيمي، أن إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستخدام البطاقات المصرفية الروسية في إيران جارٍ، وبالطبع سيستغرق بعض الوقت.وأكد أن هذا الإجراء تم وضعه على جدول الأعمال تماشيًا مع استمرار جهود روسيا وإيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية.يذكر أن الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، شملت حظر الصادرات النفطية وتكبيل القطاع المصرفي ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.بالإضافة إلى ذلك، تم حظر تعامل عدد من المصارف الروسية عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.ولكن في عام 2014، عندما هددت الدول الغربية لأول مرة بعزل روسيا عن النظام، بدأت الدول الكبرى في إنشاء بدائل.في روسيا، ظهر "نظام نقل الرسائل المالية ("إس بي إف إس") ، وفي الصين - نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود ("سي أي بي إس")، والهند لديها أيضا نظامها الخاص للتحويلات "أوبي" ( ("يو بي أي").
https://sputnikarabic.ae/20240423/مجلس-الفيدرالية-مصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-تدمر-الاقتصاد-العالمي-1088206639.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: إيران تبدأ استخدام بطاقات "مير" الروسية في نظامها المصرفي
أعلنت السفارة الإيرانية في روسيا أنه خلال شهرين سيكون من الممكن استخدام بطاقات الائتمان المصرفية الروسية في إيران.
وأكد المستشار التجاري لسفارة الجمهورية الإسلامية لدى موسكو، محسن رحيمي، أن إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستخدام البطاقات المصرفية الروسية في إيران جارٍ، وبالطبع سيستغرق بعض الوقت.
وأكد أن هذا الإجراء تم وضعه على جدول الأعمال تماشيًا مع استمرار جهود روسيا وإيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
يذكر أن الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، شملت حظر الصادرات النفطية وتكبيل القطاع المصرفي ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، تم حظر تعامل عدد من المصارف الروسية عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
ولكن في عام 2014، عندما هددت الدول الغربية لأول مرة بعزل روسيا عن النظام، بدأت الدول الكبرى في إنشاء بدائل.
في روسيا، ظهر "نظام نقل الرسائل المالية ("إس بي إف إس") ، وفي الصين - نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود ("سي أي بي إس")، والهند لديها أيضا نظامها الخاص للتحويلات "أوبي" ( ("يو بي أي").