إعلام: إيران تبدأ استخدام بطاقات "مير" الروسية في نظامها المصرفي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
16:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240423/إعلام-إيران-تبدأ-استخدام-بطاقات-مير-الروسية-في-نظامها-المصرفي--1088208703.html
إعلام: إيران تبدأ استخدام بطاقات "مير" الروسية في نظامها المصرفي
إعلام: إيران تبدأ استخدام بطاقات "مير" الروسية في نظامها المصرفي
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة الإيرانية في روسيا أنه خلال شهرين سيكون من الممكن استخدام بطاقات الائتمان المصرفية الروسية في إيران. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T08:05+0000
2024-04-23T08:05+0000
اقتصاد
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101943/66/1019436691_43:0:1159:628_1920x0_80_0_0_aa46658dd8c305eeb42ad79823a31970.jpg
وأكد المستشار التجاري لسفارة الجمهورية الإسلامية لدى موسكو، محسن رحيمي، أن إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستخدام البطاقات المصرفية الروسية في إيران جارٍ، وبالطبع سيستغرق بعض الوقت.وأكد أن هذا الإجراء تم وضعه على جدول الأعمال تماشيًا مع استمرار جهود روسيا وإيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية.يذكر أن الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، شملت حظر الصادرات النفطية وتكبيل القطاع المصرفي ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.بالإضافة إلى ذلك، تم حظر تعامل عدد من المصارف الروسية عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.ولكن في عام 2014، عندما هددت الدول الغربية لأول مرة بعزل روسيا عن النظام، بدأت الدول الكبرى في إنشاء بدائل.في روسيا، ظهر "نظام نقل الرسائل المالية ("إس بي إف إس") ، وفي الصين - نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود ("سي أي بي إس")، والهند لديها أيضا نظامها الخاص للتحويلات "أوبي" ( ("يو بي أي").
https://sputnikarabic.ae/20240423/مجلس-الفيدرالية-مصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-تدمر-الاقتصاد-العالمي-1088206639.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101943/66/1019436691_182:0:1019:628_1920x0_80_0_0_7204341ed04e6fb94d8f30c4a1b838dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد
اقتصاد

إعلام: إيران تبدأ استخدام بطاقات "مير" الروسية في نظامها المصرفي

08:05 GMT 23.04.2024
© unikassa.ruبطاقة مصرفية "مير"
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© unikassa.ru
تابعنا عبر
أعلنت السفارة الإيرانية في روسيا أنه خلال شهرين سيكون من الممكن استخدام بطاقات الائتمان المصرفية الروسية في إيران.
وأكد المستشار التجاري لسفارة الجمهورية الإسلامية لدى موسكو، محسن رحيمي، أن إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستخدام البطاقات المصرفية الروسية في إيران جارٍ، وبالطبع سيستغرق بعض الوقت.
وأكد أن هذا الإجراء تم وضعه على جدول الأعمال تماشيًا مع استمرار جهود روسيا وإيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
يذكر أن الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، شملت حظر الصادرات النفطية وتكبيل القطاع المصرفي ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
مجلس الفيدرالية: مصادرة الأصول الروسية المجمدة تدمر الاقتصاد العالمي
06:13 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تم حظر تعامل عدد من المصارف الروسية عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
ولكن في عام 2014، عندما هددت الدول الغربية لأول مرة بعزل روسيا عن النظام، بدأت الدول الكبرى في إنشاء بدائل.
في روسيا، ظهر "نظام نقل الرسائل المالية ("إس بي إف إس") ، وفي الصين - نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود ("سي أي بي إس")، والهند لديها أيضا نظامها الخاص للتحويلات "أوبي" ( ("يو بي أي").
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:49 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة في مستشفى العودة وسط قطاع غزة06:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала