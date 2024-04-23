https://sputnikarabic.ae/20240423/إعلام-مقتل-مكافح-التجسس-لدى-جهاز-الاستخبارات-الأوكرانية-بصاروخ-إسكندر-1088222423.html
إعلام: مقتل "مكافح التجسس" لدى جهاز الاستخبارات الأوكرانية بضربة من صاروخ "إسكندر"
إعلام: مقتل "مكافح التجسس" لدى جهاز الاستخبارات الأوكرانية بضربة من صاروخ "إسكندر"
سبوتنيك عربي
قضت القوات المسلحة الروسية على أرتيوم دروز، وهو رائد في قسم مكافحة التجسس العسكري في جهاز الأمن الأوكراني، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T14:43+0000
2024-04-23T14:43+0000
2024-04-23T14:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076420884_1:0:2200:1237_1920x0_80_0_0_c383bb7650b9ef4d6b6c052e3af8601c.jpg
ووفقا للتقارير، فإن ضابط مكافحة التجسس البالغ من العمر 46 عامًا والملقب بـ "لوكس" توفي في 17 أبريل/نيسان، في تشرنيغوف. يذكر أن الفندق قد تعرض للقصف في الصباح، على الأرجح بصواريخ كروز من طراز إر-500. في ذلك الوقت، كان هناك اجتماع كان من الممكن أن يرأسه قائد مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية "سيفير" الفريق دميتري كراسيلنيكوف. وأدى الهجوم إلى مقتل نحو 30 شخصا بينهم ضباط، بحسب "روسكايا غازيتا" التي نقلت الخبر.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240423/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-على-محاور-عدة--1088215255.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: مقتل "مكافح التجسس" لدى جهاز الاستخبارات الأوكرانية بضربة من صاروخ "إسكندر"
14:43 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 14:50 GMT 23.04.2024)
قضت القوات المسلحة الروسية على أرتيوم دروز، وهو رائد في قسم مكافحة التجسس العسكري في جهاز الأمن الأوكراني، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.
ووفقا للتقارير، فإن ضابط مكافحة التجسس البالغ من العمر 46 عامًا والملقب بـ "لوكس" توفي في 17 أبريل/نيسان، في تشرنيغوف.
وكان ضابط الاستخبارات الأوكراني من بين ضباط القوات المسلحة الأوكرانية الذين تعرضوا لهجوم من صاروخ "إسكندر" خلال اجتماع في فندق بروفسويوزنايا، بحسب المصادر.
يذكر أن الفندق قد تعرض للقصف في الصباح، على الأرجح بصواريخ كروز من طراز إر-500. في ذلك الوقت، كان هناك اجتماع كان من الممكن أن يرأسه قائد مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية "سيفير" الفريق دميتري كراسيلنيكوف. وأدى الهجوم إلى مقتل نحو 30 شخصا بينهم ضباط، بحسب "روسكايا غازيتا"
التي نقلت الخبر.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.