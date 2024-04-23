https://sputnikarabic.ae/20240423/إعلام-مقتل-مكافح-التجسس-لدى-جهاز-الاستخبارات-الأوكرانية-بصاروخ-إسكندر-1088222423.html

إعلام: مقتل "مكافح التجسس" لدى جهاز الاستخبارات الأوكرانية بضربة من صاروخ "إسكندر"

إعلام: مقتل "مكافح التجسس" لدى جهاز الاستخبارات الأوكرانية بضربة من صاروخ "إسكندر"

سبوتنيك عربي

قضت القوات المسلحة الروسية على أرتيوم دروز، وهو رائد في قسم مكافحة التجسس العسكري في جهاز الأمن الأوكراني، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية. 23.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-23T14:43+0000

2024-04-23T14:43+0000

2024-04-23T14:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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ووفقا للتقارير، فإن ضابط مكافحة التجسس البالغ من العمر 46 عامًا والملقب بـ "لوكس" توفي في 17 أبريل/نيسان، في تشرنيغوف. يذكر أن الفندق قد تعرض للقصف في الصباح، على الأرجح بصواريخ كروز من طراز إر-500. في ذلك الوقت، كان هناك اجتماع كان من الممكن أن يرأسه قائد مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية "سيفير" الفريق دميتري كراسيلنيكوف. وأدى الهجوم إلى مقتل نحو 30 شخصا بينهم ضباط، بحسب "روسكايا غازيتا" التي نقلت الخبر.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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