https://sputnikarabic.ae/20240423/اكتشاف-صورة-صغيرة-للإسكندر-الأكبر-صور-1088214391.html
اكتشاف صورة صغيرة للإسكندر الأكبر... صور
اكتشاف صورة صغيرة للإسكندر الأكبر... صور
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء الآثار صورة مصنوعة من البرونز، للإسكندر الأكبر، أثناء إجراء أعمال المسح في حقل خارج مدينة رينجستيد في جزيرة زيلندا الدنماركية، وسلموا القطع الأثرية... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T12:24+0000
2024-04-23T12:24+0000
2024-04-23T12:24+0000
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ويبلغ قطر التركيبة البرونزية، المعروفة باسم القوس، نحو 1 بوصة (2.7 سم)، وهي مصنوعة من سبيكة برونزية وتتضمن صورة محفورة لرجل ذو شعر مموج يرتدي تاجًا من قرون الكبش الملتوية، وفقًا لبيان صادر عن متحف "ويست زيلاند".وقال فريرك أولدنبرغر، عالم الآثار في متحف "ويست زيلاند": "القطعة تحتوي على السمات النموذجية للإسكندر الأكبر، مثل شعره المميز والمموج وقرون الكبش".الإسكندر الأكبر هو واحد من أشهر القادة العسكريين في التاريخ، خلف والده فيليب الثاني في ملك مملكة مقدونيا اليونانية في عام 336، ليبدأ بعدها سلسلة من الحملات العسكرية لتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرته بالفعل.
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ثقافة, منوعات
اكتشاف صورة صغيرة للإسكندر الأكبر... صور
اكتشف علماء الآثار صورة مصنوعة من البرونز، للإسكندر الأكبر، أثناء إجراء أعمال المسح في حقل خارج مدينة رينجستيد في جزيرة زيلندا الدنماركية، وسلموا القطع الأثرية إلى متحف "ويست زيلاند".
ويبلغ قطر التركيبة البرونزية، المعروفة باسم القوس، نحو 1 بوصة (2.7 سم)، وهي مصنوعة من سبيكة برونزية وتتضمن صورة محفورة لرجل ذو شعر مموج يرتدي تاجًا من قرون الكبش الملتوية، وفقًا لبيان صادر عن متحف "ويست زيلاند".
وبناءً على الصور، عرف علماء الآثار على الفور أنهم كانوا ينظرون إلى وجه الإسكندر الأكبر، الزعيم الأسطوري لمملكة مقدونيا القديمة التي امتدت إمبراطوريتها من البلقان إلى باكستان الحديثة عند وفاته عن عمر يناهز 32 عامًا.
وقال فريرك أولدنبرغر، عالم الآثار في متحف "ويست زيلاند": "القطعة تحتوي على السمات النموذجية للإسكندر الأكبر، مثل شعره المميز والمموج وقرون الكبش".
وتابع: "الصورة مطابقة تقريبًا لصورة قوسية أخرى تم العثور عليها منذ سنوات وتحتوي على نفس الصورة المنمقة"، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
الإسكندر الأكبر هو واحد من أشهر القادة العسكريين في التاريخ، خلف والده فيليب الثاني في ملك مملكة مقدونيا اليونانية في عام 336، ليبدأ بعدها سلسلة من الحملات العسكرية لتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرته بالفعل.